AI・DX時代の情報システム業務をまるっとスマートに！「スマート情シス」正式サービスリリース

アメイジィ株式会社「スマート情シス」 https://smart-josys.com/

「スマート情シス」サービスサイト

https://smart-josys.com/



(https://smart-josys.com/) アメイジィ株式会社（本社:東京都渋谷区）は、情報システム業務をまるっとスマートに！「スマート情シス」を正式にサービスリリースしました。

AI時代において、日本企業の情報システム部門は、AI・DX化による経営資産データをフル活用した経営と業務の変革推進を担う中核的な部門となっています。

しかし、現状の日本企業においては、情報システム部門の「人材不足・属人化」、「契約・コスト管理不足」、「セキュリティリスク」、「基幹開発・DX化遅延」などの重要課題により、十分に推進できない状況にあります。

そこで、情報システム課題のソリューション「スマート情シス」の提供を開始しました。本サービスの導入により、スペシャリストチームが顧客企業の情報システム部門として、情報システム業務をまるっとスマートに課題を解決し、持続的な企業成長をワンストップで支援します。

◆「スマート情シス」ソリューション

あらゆる情報システム業務はまるっとスマートにおまかせください。多様なニーズやさらなる成長に向けてITの最適化とサポートを提供します。

「スマート情シス」ソリューション



◆「スマート情シス」選ばれる理由

「スマート情シス」選ばれる理由



◆「スマート情シス」提供サービス

あらゆる情報システム業務はまるっとスマートにおまかせください。多様なニーズやさらなる成長に向けてITの最適化とサポートを提供します。

「スマート情シス」提供サービス



◆「スマート情シス」オプションサービス

経営リスクの最小化も、IT戦略の最大化も。まるっとスマートにおまかせください。セキュリティ強化、ガバナンス整備、人材育成など企業の信頼性と持続的成長をサポートします。

「スマート情シス」オプションサービス



◆「スマート情シス」導入事例

あらゆる情報システム業務をまるっとスマートにおまかせいただくことで、業務効率化やコスト削減を実現した導入背景から成果まで事例でご紹介します。

「スマート情シス」導入事例



◆「スマート情シス」サービス比較

あらゆる情報システム業務をまるっとスマートにおまかせいただくことで、 他サービスと比較して高いコストパフォーマンスが期待できます。

「スマート情シス」サービス比較

◆「スマート情シス」料金プラン

「スマート情シス」料金プラン



◆「スマート情シス」初回トライアル利用限定のおトクなクーポンプレゼント

「スマート情シス」初回トライアル利用限定のおトクなクーポンプレゼント

「スマート情シス」公式LINEアカウント

https://lin.ee/9ItOlLq



「スマート情シス」は、顧客企業の情報システム部門として、スペシャリストチームが企業ニーズに合わせたAI・DX導入活用による業務改革を安心安全にまるっとスマートに課題を解決し、さらなる成長に持続的にサポートし続けます。日本のAI・DX化に取り組んでまいります。どうぞご期待ください。