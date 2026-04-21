1年間で累計レンタル20回突破！インフレータブル遊具「ベースボールドッグドーム」で全国のファミリー集客を支援

株式会社ワン・ステップ

イベント向け遊具のレンタル・企画を行う株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市）は、2025年にリリースしたエア遊具「ベースボールドッグドーム」の累計レンタル回数が、2026年3月をもって20回に到達したことをお知らせします。

全国各地のショッピングモールや企業祭などに導入され、ファミリー層の集客とイベント全体の認知拡大に大きく貢献しています。

「ベースボールドッグドーム」について

ベースボールドッグドーム 商品画像

野球ボールを持ち、青いユニフォームを着たキュートな犬のデザインが目を引く、ドーム型の巨大フワフワ（エア）遊具です。

新タイプである「ウォール型（二重構造）」を採用しており、イベント主催者の課題を解決する様々なメリットを備えています。

圧倒的なアイキャッチ効果

全高6mの巨大なドームは遠くからでも視認性が高く、イベントの開催を一目でアピールできます。「アイキャッチとなる目玉遊具を置き、通行人の足を止めたい」というイベント主催者様の集客課題を解決します。

密閉不要でスムーズな出入り（高回転）

壁自体に空気を入れて自立するウォール型のため、入り口を常に開けたまま運営可能です。出入りの手間がなく、一度に最大10名が遊べるため、大規模イベントでも行列をスムーズに消化できます。

死角ゼロの広々空間で安全性を確保

内部を支える柱がないため広々と遊べます。

さらに、スタッフや保護者の方が外から内部の様子を死角なく確認できるため、接触などのトラブルを未然に防ぎます。

ベースボールドッグドーム 内部の様子通気性と断熱性による熱中症対策

入り口や窓を開放したまま風を通すことができる高い通気性と、二重構造の壁による断熱効果で、夏場のイベントでも熱がこもりにくく、一年中快適な環境を提供します。

遊具詳細

過去のイベント利用実績

- サイズ：W5.8m × D7.6m × H6.0m- 定員：最大10名- 対象年齢：3歳～- 詳細URL：https://onestep-miyazaki.com/54037/

これまで、全国各地の多様なイベントでご活用いただいております。以下は、特に大きな集客効果を生んだ事例です。

事例1：自動車販売関連の大型企業祭（福岡県）

イベント全体の来場者数：2日間で計約2,250名

成果：2,000名を超える来場者が訪れる大規模イベントにて導入。巨大ドームが会場のシンボルとしてファミリー層の目を引きつけ、イベント全体の熱気作りと滞在時間の向上に貢献しました。

企業祭でのご利用風景（屋外）事例2：大型ショッピングモールのファミリー向け週末イベント（熊本県）

遊具の利用者数：2日間で412名

成果：休日のファミリー集客の目玉として導入。事前の集客目標であった400名を見事達成し、施設全体の回遊性向上や売上増加への期待の声が寄せられました。

エリア別の利用傾向

ショッピングモールでのご利用風景（屋内）

全国各地からお問い合わせをいただいており、特に以下のエリアでのご利用が多くなっています。

第1位：九州エリア（13回）

第2位：近畿エリア（3回）

第3位：中四国エリア（2回）

宮崎県を拠点としながらも全国への配送・設営に対応しており、西日本を中心とした大型商業施設や屋外公園でのご利用が増加傾向にあります。

野球イベントをさらに盛り上げる関連商品

「ベースボールドッグドーム」と合わせてレンタルすることで、イベントの魅力をさらに高める体験型アイテムも提供しています。

二刀流チャレンジ二刀流チャレンジ 商品画像

ピッチングとバッティングの両方を一度に楽しめる、省スペースで人気の体験型ゲーム。

詳細URL：https://onestep-miyazaki.com/55805/

ベースボールスタジアムベースボールスタジアム 商品画像

野球場を再現した、スライダー付きのエア遊具です。

詳細URL：https://onestep-miyazaki.com/46115/

弊社は今後も、子どもたちが安全に全力で楽しめる遊具の提供を通じて、全国のイベントを盛り上げてまいります。

お問い合わせ先

■ イベントコンテンツに関するお問い合わせ

株式会社ワン・ステップ

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

URL：https://onestep-miyazaki.com/

本社（宮崎）

TEL：0985-64-5399

関西支店

TEL：079-280-1880

東海支店

TEL：053-545-5853

関東支店

TEL：043-497-6088

■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先

株式会社ワン・ステップ マーケティング担当：中野晶

TEL：043-497-6088

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

会社概要

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

事業内容：イベント遊具・体験型コンテンツの企画・製作・レンタル

全国各地で恐竜イベントやファミリー向け体験型イベントを展開。

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

株式会社ワン・ステップ

「社員・スタッフ・お客様が心の底から感動できるシーンを創造する会社になる」ことを使命とし、お客様の「あってよかった」を形にするイベント用品・遊具のレンタル・販売、およびイベント企画運営を行っております。

常に新しい価値を提供するため、2025年は約60種類もの新規アイテムをリリース。商業施設やレジャー施設、公園、公共施設など幅広いシーンで笑顔をお届けしています。

また、宮崎本社をはじめ関東・東海・関西の全国4拠点のネットワークと豊富な実績をもとに、日本全国のお客様へスピーディーかつきめ細やかな対応が可能です。