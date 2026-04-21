【すき家】スパイシーな、夏よ来い。すき家が「スパイシーキーマカレー丼」を今年も販売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月28日（火）AM9:00より、「スパイシーキーマカレー丼」を販売します。

スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場です！

「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品です。キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げました。具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスが調和した、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品をご堪能ください。

辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、よりスパイシーな味わいへの変化をお楽しみいただけます。

同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売します。

ぜひこの機会に、すき家やお家で「スパイシーキーマカレー丼」をお楽しみください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,987店舗で販売予定です。（4月21日時点）

【商品概要】

スパイシーキーマカレー丼

（並盛） 690円

（ごはん大盛） 740円

チーズスパイシーキーマカレ―丼

（並盛） 830円

（ごはん大盛） 880円

牛あいがけスパイシーキーマカレー丼

（並盛） 950円

（ごはん大盛） 1,000円

牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼

（並盛） 1,090円

（ごはん大盛） 1,140円