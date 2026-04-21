【すき家】スパイシーな、夏よ来い。すき家が「スパイシーキーマカレー丼」を今年も販売！

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株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹　本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月28日（火）AM9:00より、「スパイシーキーマカレー丼」を販売します。


　スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場です！


　「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品です。キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げました。具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスが調和した、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品をご堪能ください。


　辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、よりスパイシーな味わいへの変化をお楽しみいただけます。


　同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売します。


　ぜひこの機会に、すき家やお家で「スパイシーキーマカレー丼」をお楽しみください。



※販売終了時期は未定です。　　　


※価格は税込です。


※一部店舗は価格が異なります。


※1,987店舗で販売予定です。（4月21日時点）



【商品概要】




スパイシーキーマカレー丼


（並盛）　　　　　　690円


（ごはん大盛）　　　740円





チーズスパイシーキーマカレ―丼


（並盛）　　　　　　830円


（ごはん大盛）　　　880円





牛あいがけスパイシーキーマカレー丼


（並盛）　　　　　　950円


（ごはん大盛）　　1,000円





牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼


（並盛）　　　　　1,090円


（ごはん大盛）　　1,140円