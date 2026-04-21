女性の2大ニーズ「お腹」「お尻」を1着でまとめてトレーニング　SIXPADから腹直筋下部・腸腰筋・大臀筋・骨盤底筋にアプローチするEMS「Core Hip（コアヒップ）」新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」のフェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women（シックスパッド フォー ウィメン）」から、はくことで下腹からお尻にアプローチするEMS「Core Hip（コアヒップ）」を2026年6月3日に発売いたします。

「Core Hip」は、姿勢や歩き方、下っ腹やお尻などのボディラインや、骨盤まわりの不安にも深く関わる「腹直筋下部」 「腸腰筋」 「大臀筋」「骨盤底筋」の4つの部位に同時にアプローチするEMSです。はくことで、鍛えづらい下腹からお尻まわりをEMSによって同時に、効率的に鍛えます。

なお、4月21日より楽天先行予約を開始いたします。

楽天先行予約はこちら：item.rakuten.co.jp/mtgec-beauty/4397920101/

SIXPAD for Womenはこちら： https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/femtech/

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

開発背景

女性の身体は、年齢やライフステージの変化とともに、下半身まわりの不安、姿勢の崩れなど、さまざまな悩みを抱えやすくなります。これらの悩みの多くは、骨盤まわりの筋肉の衰えが複合的に影響しているにもかかわらず、日常生活の中では意識しづらく、正しく鍛えることが難しいという課題がありました。

こうした“女性特有のお悩み”に寄り添うべく、「SIXPAD for Women」では、まず骨盤まわりのケアに着目しました。これまでに「骨盤底筋ケアガードル」や「Perine Fit（ペリネフィット）」など、骨盤底筋をサポートするアイテムを展開し、「自分では意識づらい部位をケアできる」と多くの支持をいただいてきました。

さらに、SIXPADが実施した女性約1,300名を対象とした調査では、身体の中で最も気になる部位として「お腹」が突出し（48.6%）、特に「下腹」への悩みが全年代で最も多いという結果が明らかになりました。また、「お尻」や「姿勢」も同時に気になるという声が多く、“骨盤まわり全体をまとめて整えたい”というニーズ が高まっていることも見えてきました。一方で、ストレッチや筋トレなどのセルフケアは、取り組みやすい反面、時間や負荷の調整が難しく、継続しづらいと感じる人も多いことが分かりました。さらに、「意識しにくい深部の筋肉まではアプローチしづらい」という声もあり、十分な解決策にたどり着けていない女性が多いという現状も浮き彫りになりました。

こうしたニーズと課題に応えるため、SIXPADが得意とするEMSテクノロジーを活かし、下腹・お尻・姿勢に関わる4つの筋肉（腸腰筋・腹直筋下部・大臀筋・骨盤底筋）を“ながら”で同時にアプローチできる新アイテム「Core Hip」を開発しました。

使い方は”はくだけ”。お腹、お尻を効率的にケアできる、これまでにないアプローチです。

SIXPAD for Women

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生し、時間と場所を選ばない本格的なトレーニング機会を提供してまいりました。

人生100年時代の健康意識の醸成とともに、SIXPADはトレーニングからヘルスケアへ事業領域を拡大し、多様なライフスタイルを持つすべての人が、手軽に、効率的に取り入れられる健康習慣を提案するトータルウェルネスブランドへと進化を続けています。

そして2025年、ブランドローンチから10周年の節目に、女性の身体と心のケアに貢献すべく「SIXPAD for Women（シックスパッド フォー ウィメン）」を新たに立ち上げました。

テーマは、「Beautifem life.（ビューティフェムライフ）」。

「Beautifem life.」とは、女性があらゆる悩みから解放され、より生き生きとVITAL（バイタル）に過ごすことのできる、真に美しい生き方です。

女性が真に美しく、輝く人生を送ることが出来る社会をつくりたい--その思いから、私たち「SIXPAD for Women」は、ブランドローンチから10年間積み重ねたテクノロジーとエビデンスを通じて、女性の“身体と心のケア”への貢献を目指します。年齢とともに変わっていくライフステージの中で、女性の身体と心に寄り添い、いつも、いつまでも、美しい生き方を。女性がさらに輝ける未来をつくります。

女性の気になる部位に関わる4つの筋肉へ“ながら”で同時にアプローチ

腸腰筋・腹直筋下部・大臀筋・骨盤底筋の4つの筋肉は、下腹やお尻、姿勢や歩き方だけでなく、腰や膝への負担など、日常で感じやすいさまざまな不調にも深く関わる重要な部位です。

しかし、それぞれが体の深い位置にあったり意識しにくかったりするため、“正しく鍛える”のが難しい筋肉でもあります。

そこで、電気刺激によって筋肉を他動的に鍛えるEMSの特長を活かし、「Core Hip」の開発に至りました。通常のトレーニングでは意識しづらく鍛えづらい部位も、EMSで筋肉に直接刺激を与えることで、効率的にトレーニングすることができます。

「Core Hip」は、“はくだけ”でこの4つの筋肉に同時にアプローチ。各筋肉をバランスよく刺激して鍛えることで、骨盤まわり全体の安定性を高め、健やかな身体へ導きます。家事や仕事の合間に“ながら”で手軽に鍛えられるよう、続けやすさへのこだわりを詰め込みました。

忙しい毎日でも、無理なくライフスタイルに取り入れられるアイテムです。

アプローチ部位

■腹直筋下部

正しい姿勢を維持するために使う筋肉。

背中を前方に丸める屈曲動作や正しい姿勢を維持するために使われます。

■腸腰筋

腰回り（体幹）の安定性を高めるインナーマッスル。

主に下腹部やヒップを正しい姿勢で支えるために使われます。

■大臀筋

ヒップアップの土台となる筋肉。

ヒップの筋肉で最も大きく、鍛えることで、健康的なヒップを目指せます。

一方で、日常の動作だけでは鍛えづらい筋肉です。

■骨盤底筋

膀胱・直腸・子宮などの臓器を正しい位置に保つインナーマッスル。

生活の質や健康にかかわる重要な役割を担います。

商品特長

■独自のプログラムで効率的に4つの筋肉を鍛える

二つの独自プログラムを搭載し、 はくことで腹直筋下部、腸腰筋、大臀筋、骨盤底筋を鍛えます。

また、腹部側と臀部側でそれぞれレベルの調整が可能です。0～20のレベルを調整し、お腹だけ、お尻だけなどお好みに合わせた部分トレーニングができます。

1．トレーニング・プログラム（約23分）

アウターマッスルとインナーマッスルの4つの筋肉を最適にトレーニングするために計算された23分のプログラムです。ウォームアップからトレーニング、そしてクールダウンまで自動的に切り替わります。

腹部側（腹直筋下部・腸腰筋）は、20Hzと100Hzを組み合わせた波形でアウターマッスルにもインナーマッスルにもアプローチ。

臀部側（大臀筋・骨盤底筋側）には20Hzを採用し、それぞれの部位を効率的に鍛えることのできるプログラムにしました。

2．コンディショニング・プログラム（約12分）

2～50Hzの周波数を組み合わせたリズミカルな刺激が、時間の経過とともに自動で切り替わり、心地よい体感でコンディションを整えます。

トレーニング・プログラムの前後や1日の終わりなど、お好みのタイミングでご使用ください。

■4つの筋肉を逃さず鍛える電極設計

独自の電極形状と配置で、電極が身体に密着。深層にあるインナーマッスルを含む4つの筋肉にしっかりと刺激を届け、鍛えます。

1．腹部と臀部を覆う縦長の電極

腹部・臀部ともに広範囲を覆う縦長の電極を採用。

これによって複数の筋肉へ一気に刺激を入れることが可能になりました。

2．電極の厚み、ハイウエスト、裾の長さでフィット感UP

これまでのSIXPADのEMS製品に比較して、電極に厚みがあるのが特徴です。この厚みによってどんな姿勢でもしっかりと筋肉に刺激が届く設計にしました。また、ハイウエストで裾の長いデザインにすることで、着用時のフィット感を向上しました。

■継続して使いやすい、利便性へのこだわり

毎日無理なく継続できるように、使いやすさへのこだわりを詰め込みました。

1．ジェル不要で手軽に使用可能

電極に水をかけることで通電するため、手軽に繰り返し使用できランニングコストがかかりません。特殊加工を施しており、少量の水で長時間安定して通電します。

2．着脱しやすいファスナー仕様

ハイウエストと裾の長めの設計で、気になるお腹～お尻をサポートしながらトレーニングできます。

また、伸びの良い生地とファスナー仕様による着脱のしやすさで、ハイウエストでもスムーズに着脱いただけます。

3．洗濯機で洗えてお手入れ簡単

自宅で簡単にお手入れができ、いつでも清潔な状態をキープできます。また、洗濯しても劣化しにくい仕様で、繰り返し何度もお使いいただけます。

※洗濯前に必ずコントローラーを取り外し、洗濯ネットに入れて洗ってください。

商品概要

商品名 ：Core Hip（コアヒップ）

価格 ：税込58,300円

発売日 ：2026年6月3日

サイズ ：S ウエスト64-74cm／ヒップ82-88cm

M ウエスト74-84cm／ヒップ88-96cm

L ウエスト84-94cm／ヒップ96-104cm

LL ウエスト94-105cm／ヒップ104-110cm

アプローチ部位：腹直筋下部、腸腰筋、大臀筋、骨盤底筋

プログラム数 ：2（トレーニング・プログラム、コンディショニング・プログラム）

レベル ：21段階（0～20）

電源方式 ：充電式

付属品 ：コントローラー、充電コード（タイプC）、洗濯ネット