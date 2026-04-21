【CARTA ENTERTAINMENT】豊見城市長、アソビシステム中川氏、福田淳氏ら登壇。4月24日より「沖縄リーダーズサミット2026」を共催

株式会社CARTA ENTERTAINMENT

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、プロダクション事業を展開する株式会社CARTA ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：田中 宏征、以下「CARTA ENTERTAINMENT」）は、株式会社GGI（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役：亀井文徳）と共同で、4月24日（金）・25日（土）の2日間、沖縄県にて「沖縄リーダーズサミット2026」を開催いたします。

本サミットは「実装前提の共創」をコンセプトに、行政の決断、企業の実行力、エンタメの拡散力を融合。CARTA ENTERTAINMENTが持つIP開発およびデジタルマーケティングの知見を投入し、沖縄の文化・資源を新たな経済価値へと転換する社会実装プロジェクトを始動させます。

イベント公式サイト：https://ggi-world.com/ols2026/

■「沖縄リーダーズサミット2026」について

本サミットは、地方創生をテーマに、ビジネス・社会課題・観光・スポーツ・エンターテインメントを横断し、沖縄から新たな産業モデルの創出を目指すカンファレンスです。

「地方からスケールするビジネス」「社会課題と経済の両立」「人が集まる地域設計」「エンターテインメントによる文化経済」の4つのテーマを軸に、新たな産業創出の可能性を議論します。

■イベントの見どころ

１. 多領域リーダーによる実践的議論

行政、スタートアップ、スポーツ、観光、エンタメなど、各分野のトップランナーが登壇し、実践に基づく議論を展開します。

２.「地方創生×エンタメ」による新たな産業提案

エンターテインメントを起点に、地域の価値を国内外へ発信。持続可能な経済価値へと繋げる新しいモデルを提示します。

３. 大型イベント「沖縄国際文化祭」との連動

同日開催の大型イベント「沖縄国際文化祭」と連動し、“体験”と“議論”を融合させることで、次世代の文化経済の可能性を提示します。

■プログラム詳細

【Day 1 沖縄から始まる地方創生の夜】

- 日時： 2026年4月24日（金）- 会場： 沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」（沖縄県那覇市）- 内容：初日は、全国から集まった若手政治家や企業のリーダーたちによる研修セッションとパネルディスカッションを開催。地方創生の最前線で活躍する登壇者たちが、実践的な知見と具体的な事例を共有。夕方からのレセプションパーティーでは、参加者同士のネットワーキングを通じて、新たな連携の種を育みます。

【Day 2：共創の未来セッション】

- 日時： 2026年4月25日（土）- 会場： イーアス沖縄豊崎 3F「イーアスホール」（沖縄県豊見城市）- 内容：2日目は、カンファレンス本編として豊見城市長、岐阜市長をはじめとする各界のリーダーたちが登壇。地方創生の具体的な施策と未来ビジョンを語ります。午後からは希望者を対象に「GGI2026」の観覧を実施。エンタメと地域文化が融合した沖縄発の新しい価値創造を体験していただきます。

■登壇者一覧（順不同、敬称略）

【Day 1】

- Session1（ビジネス）： 早川周作（琉球アスティーダ）、金谷元気（akippa）、花島晋平（Sales Rep）、レボンキン・マリオ・イアン・カロス・フェリド（Zip Infrastructure）、島田嶺（CARTA ENTERTAINMENT）- Session2（社会課題）： 石嶺邦雄（嘉手納町議会議長）、大橋正芳（琉球うむしん）、富田杏理（ラソナ）、亀井文徳（GGI）、葭原祥平（読谷ブルーゾーン研究協議会）- Session3（観光・スポーツ）： 上村一郎（東かがわ市長）、安里繁信（シンバホールディングス）、山下翔一（SAGA ASIA DREAMS）、嶋田亘克（DMMかりゆし水族館）、高原直泰（沖縄SV）、有木真理（FC琉球さくら）

【Day 2】

- Session4（エンターテインメント）： 徳元次人（豊見城市長）、福田淳（連続起業家）、中川悠介（アソビシステム）、柳澤大輔（FC琉球）、高原直泰（沖縄SV）

■コメント

株式会社CARTA ENTERTAINMENT

執行役員 島田 嶺

「地方には、まだ顕在化していない価値が数多く存在しています。私たちは、エンターテインメントとデジタルの力を掛け合わせることで、その価値を“産業”として成立させることができると考えています。

本サミットを通じて、沖縄から新しい文化と経済のモデルを創出し、全国、そしてアジアへと展開していきます。」

CARTA ENTERTAINMENTは、これまで、広告・デジタルマーケティング・IP開発領域において、企業やコンテンツの価値最大化に取り組んできました。本サミットでは、単なる共催にとどまらず、「エンターテインメントIPの開発」「デジタルマーケティングとの連携」「データ活用による価値最大化」「パートナー企業との共創」を通じて、地方発の文化・コンテンツを“産業化”する取り組みを推進してまいります。

株式会社CARTA ENTERTAINMENT 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172852/table/4_1_57a919812fccb5fad2f8b5cac5c49fc4.jpg?v=202604211251 ]