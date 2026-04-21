“憧れの洋食器“から“日常で使う食器″へ 　ライフスタイル提案型ブランドショップ「CocoLe」　4月２５日（土）　梅田にオープン

ノーブルトレーダース株式会社

貿易商社ノーブルトレーダース株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：辻 典之）が運営するテーブルウェア専門店「ル・ノーブル」は、大阪・梅田ディアモール店をリニューアルし、２０２６年４月２５日（土）に新ブランドショップCocoLe by le-noble（ココール バイ ル・ノーブル、以下ココール）として生まれ変わります。

これまでの「憧れの洋食器を扱う専門店」という位置づけから一歩踏み出し、洋食器をより身近に、日常の中で楽しんでいただくための、新たな提案型ブランドショップを展開します。

■背景：変化する価値観と食卓の概念

＊完成イメージ

近年、物価高の影響はテーブルウェア市場にも及び、価格の上昇傾向は大きな課題となっています。

一方で、消費者の価値観は「モノを所有する」から「日常の質を高める体験」へと変化しています。「何を使うか」だけでなく、「どのように使い、どのような時間を過ごすか」が重視されるようになりました。しかし、「憧れではあるが手が届きにくい」「購入しても使う機会が少ない」といった声があるのも現状です。

こうした背景を受け、ココールは“使う前提で選ぶ洋食器”という新たな視点から提案し、市場の活性化を目指します。

■ブランドショップ “CocoLe（ココール）“

名前の由来

「CocoLe」という名称には、「心踊る」器を通じて日常に小さな喜びや楽しさを届けたいという想いが込められています。

“coco”は、フランス語で親しみを込めて呼びかける際に使われる言葉で、そのニュアンスと「日々の暮らしに寄り添う存在でありたい」という意も重ねています。

店舗コンセプト

洋食器初心者から愛好家まで、誰もが気軽に楽しめる“入口”となる提案型ブランドショップです 。

「憧れの洋食器」ではなく、「毎日の食卓で使いたくなる、実用性とデザイン性を兼ね備えた食器」へとコンセプトを転換し、日々の暮らしの中で自然に手に取り、使い続けたくなるテーブルウェアを提案します。

店内は、日常に“ときめき”を感じられる空間を演出。自分だけの“お気に入り”に出会える場所として、気軽に立ち寄り、選ぶ楽しさを感じていただける店舗となります。

*店内完成イメージ１.＊店内完成イメージ２.主な取り扱い商品

北欧・英国ブランドを中心に、デザイン性と実用性を兼ね備えたラインナップを展開。

日常の食卓に自然と取り入れたくなる商品を揃えます。

北欧人気ブランド”アラビア”英国の名窯”スポード”代表コメント

「これまで洋食器は“特別な日のもの”というイメージがあったと思います。しかしこれからは、“毎日の食卓を少し豊かにするもの”として、もっと身近な存在にしていきたいと考えています。

ココールは、その最初の一歩となる店舗です。 “高級食器は使わないもの”という常識を変えたいと思っています。」ー代表取締役 辻 典之

■完全予約制内覧会のご案内

グランドオープンに先立ち、内覧会を下記の概要で開催します。

日時： 2026年4月25日（土） 10:00 ～ 13:00

会場：ディアモール梅田 円形広場横（「CocoLe」店舗内）

アクセス： 各線「梅田駅」より徒歩約5分 JR東西線「北新地駅」より徒歩約3分

取材をご希望の場合は、誠にお手数ですが下記まで事前連絡を頂きますようお願い申し上げます。

問い合わせ先：

電話 ：075-754-8577

メール：yt@le-noble.com 【担当： 森田・大塚】

＊受付時間は平日9:00～18:00

■今後の展開

今回のリニューアルは単なる店舗改装ではなく、お客様に求められる店づくりへと進化するための新たな挑戦であり、洋食器を「特別なもの」から「日常の楽しみ」へと広げる新しい提案です。

ディアモール大阪という街の中で、お客様の暮らしに寄り添いながら、新しい食卓の楽しみ方を届けてまいります。

【会社概要】

会社名：ノーブルトレーダース株式会社

事業内容：ヨーロッパを中心としたテーブルウェア・ライフスタイル商品の輸入・販売

住所：京都市下京区四条通新町東入月鉾町39-1 501号

電話番号：075-754-8577

オンラインショッピング： https://www.le-noble.com/

企業情報： https://nobletraders.jp/

インスタグラム： https://www.instagram.com/le_noble/

本件に関するお問い合わせ

ノーブルトレーダース株式会社

担当：米山/森田

E-mail：yt@le-noble.com