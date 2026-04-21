2026年春の全国到達度テストの申し込みスタート

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役会長兼社長：荻原俊平）は、2026年4月20日より、2026年度春の全国到達度テストの申し込み受付を開始いたしました。

■全国規模での学習到達度の確認に

全国到達度テストは、全国規模で「知識・技能」の到達度を測ることができるテストで、春・秋の年2回実施されています。基礎から発展、応用までさまざまな難度の問題を出題。何ができていて何ができていないかを明らかにすることで、次に学習することが見えてきます。春実施は、夏期講習前の入塾テストとしての活用も可能です。

■次につながる結果資料の提供で塾の価値向上に

生徒向けに配付される教科別の成績表のほか、採用塾様には誤答分析の資料を提供します。誤答類型を分析し、誤った解答に対してどこでつまずいたかを明らかにすることで、講師の次の指導につなげます。2026年秋実施では、さらなる誤答分析のパワーアップを予定しています。

▲教科別成績表

■2026年春 実施概要

- 対象学年：小学4年生～中学3年生- 実施教科と時間：- - 小学4～6：国語（35分）、算数（35分）- - 中学1～3年：英語[リスニングテスト含]（50分）、数学（50分）、国語（40分）- 出題範囲：当該学年4月までのすべての学習内容- 申込期間：4月20日（月）～5月24日（日）- 推奨実施日：6月6日（土）- 結果資料データ配信予定日：6月18日（木）



学習塾からのお申し込みに限り、個人販売はしておりません。

お申し込みの詳細は文理HP(https://bts.bunri.co.jp/totatsudo/Index)をご確認ください。

■文理について

https://www.bunri.co.jp/

1950年創業の教育系出版社。「なるほど！をつくる」を合言葉に、教科書に沿った「教科書準拠」の教材をはじめとした学習コンテンツを制作しています。主な事業内容は、市販の学習参考書・塾専用教材・学校採用図書教材等の出版・販売、アセスメント事業、デジタルコンテンツ事業です。小学生・中学生向けを中心に、近年は幼児・高校・大人の学び直しにも範囲を広げ、すべての人の「なるほど！をつくる」教材の開発に取り組んでいます。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。