毎日のゆるみケアに、下着で骨盤底筋サポート　SIXPAD 骨盤底筋ショーツ

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」のフェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women（シックスパッド フォー ウィメン）」から、毎日の下着で骨盤底筋ケアを行う「骨盤底筋ショーツ」を2026年5月25日に発売いたします。

「骨盤底筋ショーツ」は、多くの女性が経験する「骨盤底筋のゆるみ」 に着目して設計しました。骨盤底筋を下から支えるリフトアップ構造により、骨盤まわりの不安に寄り添う着用感を実現。日常的に使いやすいデザインと素材で、無理なく毎日のゆるみケアが続けられます。

SIXPAD for Womenはこちら： https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/femtech/

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

開発背景

年齢やライフステージの変化に伴い、女性の多くが感じる身体の変化。その中でも“骨盤底筋のゆるみ”は、様々な不安につながります。しかし、こうした変化は“仕方のないもの”と受け止められがちで、対策が後回しになってしまう方も少なくありません。

こうした“女性特有のお悩み”によって不安や迷いを抱えがちな女性たちが、もっと前向きに、自分の身体を心地よく整えながら日々を過ごせるようにしたい。そうした思いから「SIXPAD for Women」では、まず骨盤まわりのケアに着目しました。これまでに「骨盤底筋ケアガードル」や「Perine Fit （ペリネフィット）」など、骨盤底筋をサポートするアイテムを展開する中で、毎日の下着として自然に取り入れられ、無理なく続けられるケアを形にしたいと考え、はくことで手軽に骨盤底筋を支える「骨盤底筋ショーツ」の開発に至りました。



“ケア用下着に見えない”デザインと、日常に溶け込む快適な着用感にこだわりながら、骨盤底筋をやさしく支えて整える構造を追求。いつものショーツを変えるだけの手軽なケアで、日々の不安を和らげ、気負わず続けられる習慣を提供します。

すべての女性が安心して、自分らしく、生き生きとした毎日を過ごせるように。SIXPADはこれからも、皆さまの毎日を心地よく整えるサポートを続けてまいります。

リフトアップ構造によってはくことで骨盤底筋をサポート

骨盤底筋は、膀胱・直腸・子宮などの内臓を下から支える重要な筋肉です。妊娠・出産・加齢・生活習慣などによって骨盤底筋にゆるみが生じると、女性のライフスタイルを制限しかねません。

こうした女性にとって重要課題ともいえる骨盤周辺の悩みをサポートできるよう、下着として日常に取り入れられるケア方法が、「骨盤底筋ショーツ」です。

リフトアップ構造によって骨盤底筋を物理的に支え、ケアします。

リフトアップ構造

・ハンモック状の高伸縮パワーネットが下からしっかりと骨盤底筋を持ち上げます。

・ヒップラインに沿ったサポート生地で、ヒップを整えながら骨盤を立たせ正しい骨盤の状態へ導きます。

その他のこだわり

1．毎日使いたくなる快適なはき心地

通気性が良く、伸縮性や速乾性に優れた生地を採用しました。

どんなシーズンでも快適に着用いただけます。

2．上品なデザインとカラー展開

上品なポイントレース付きで、気分の上がる女性らしいデザインです。

デリケートな問題だからこそ、毎日の下着として気軽に着用できるデザインにこだわりました。

3．毎日の洗濯でも型崩れしにくい

洗濯ネットに入れて洗濯機で洗うことが出来ます。

型崩れしにくくお手入れも簡単で、日常的に気兼ねなく使用可能です。

4．防菌防臭加工でもしもの瞬間も安心

気になるにおいへ配慮した防菌防臭加工で、長時間の外出でも安心して過ごせます。

商品概要

商品名 ：骨盤底筋ショーツ

価格 ：税込4,950円

発売日 ：2026年5月25日

サイズ ：S ヒップ82～90cm／M ヒップ87～95cm／L ヒップ92～100cm

LL ヒップ97～105cm／3L ヒップ102～110cm

色展開 ：ペールピンク、ヌードベージュ、ペールブルー、ブラック

ペールピンクヌードベージュペールブルーブラック