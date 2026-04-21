Exotec、Decathlonの欧州物流ネットワークを統合する「Skyfleet(R)プログラム」を支援

Exotec Nihon株式会社



Exotec SAS（本社：フランス・クロワ市、CEO：ロマン・ムーラン）は、世界的スポーツ用品ブランドであるDecathlon（デカトロン）の欧州物流ネットワークにおいて、倉庫自動化プログラム「Skyfleet(R)」を導入したことを発表しました。

Decathlonでは、Eコマースおよび店舗需要の拡大により、従来の分断された物流ネットワークの見直しが課題となっていました。これを受け、Exotecはフランス、英国、ポルトガル、ドイツ、イタリアの既存倉庫に適用可能な標準化された自動化ソリューション「Skyfleetプログラム」を設計しました。本プログラムは、モジュール型の設計により各拠点をほぼ同一仕様で構築し、柔軟な拡張性を確保するとともに、Exotec自社製の倉庫実行システム（WES）「Deepsky(R)」による倉庫全体の統合管理を実現します。

各拠点では、150台から200台のロボットを活用し、最大12万5,000の保管ロケーションと高い処理能力を実現しています。また、入出庫プロセスの自動化により、日々大量の商品処理を可能としています。この取り組みにより、Decathlon は物流オペレーションの効率化を推進し、英国の拠点では作業スペースを17,000平方メートル から5,000平方メートル へと大幅に削減し、従業員の1日あたりの平均歩行距離を10kmから1kmへと軽減しました。また、ポルトガル拠点での出荷能力の倍増や、フランス拠点での供給可能な店舗数の拡大など、その効果は幅広く現れています。

Skyfleetプログラムは、店舗向け補充とEコマース物流の統合により、配送の迅速化と在庫最適化を実現するとともに、標準化された設計によって迅速な導入を可能としています。さらに、モジュール構造により需要に応じた拡張が可能であり、事業成長に柔軟に対応できる物流基盤を提供します。

ExotecのSkyfleetプログラムにより、Decathlonは欧州全体の物流ネットワークを統合されたスケーラブルなエコシステムへと進化させました。Exotecは今後も、需要の変動に対応しながら、効率性と信頼性を兼ね備えた物流体制を支援してまいります。

コメント

Exotec CEO SASのロマン・ムーラン

「店舗向けの在庫補充とEコマース出荷という従来は別々に運用されてきた物流機能の統合が進む現在、物流ネットワークにはこれまで以上の柔軟性と拡張性が求められています。Decathlonとの取り組みは、分散した倉庫運用を統合し、スケーラブルな自動化を実現する当社のアプローチを体現するものです。今後もExotecは、柔軟かつスケーラブルな物流基盤の構築を通じて、グローバルに展開するお客様の成長を支えてまいります。」

Decathlon Logistics United 建設・自動化責任者 ジェローム・サイユール

「当初の目的は、欧州全体に広がる物流ネットワークの柔軟性を高めつつ、信頼性と予測可能性を確保することでした。Exotecによる倉庫自動化システムの標準化により、拠点間で同一のオペレーションを展開できるようになり、在庫配置の最適化を通じて在庫不足の回避につながっています。また、自動化によって作業負荷が軽減され、従業員の作業環境も改善されています。」

Decathlonについて

Decathlon（デカトロン） は 1976 年に設立された会社で、スポーツは誰もが楽しむことができるようにすべきだという信念のもとに設立されました。これは当社の半世紀にわたる伝統の中心であり、現在も当社の使命の中核となっています。あらゆる年齢、経歴、スキルレベルのユーザーへ向け、常に進化する革新的で高性能なデザイン、そして最高の品質を提供します。デカトロンは、誰もがスポーツの素晴らしさを見出し、より健康で幸せな生活を送れるよう支援します。

Exotecについて

Exotecは、柔軟性と信頼性に優れたエンドツーエンドのロボティクスソリューションを提供する、倉庫自動化のグローバルリーダーです。

自社で技術の設計・開発から製造までを一貫して行うことで、単一の自動化パートナーとして複雑性やリスクを低減し、従来型システムと比べて迅速な価値創出を実現します。

Oxford Industries（Tommy Bahama、Lilly Pulitzer）、Carrefour、Decathlon、UNIQLOなど、世界で50社以上のリーディングブランドに採用され、200以上の拠点でオペレーションの高度化に貢献しています。

詳しくは https://www.exotec.com/ja/をご参照ください。(https://www.exotec.com/ja/%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)