「あの頃の平成チェックスタイル」をテーマにした新規描きおろしイラストが登場！ 「TVアニメ『東京リベンジャーズ』in NAMJATOWN 2026」 5月15日(金)より、東京、福岡にて順次開催
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボレーションイベント第5弾「TVアニメ『東京リベンジャーズ』in NAMJATOWN 2026」を2026年5月15日(金)から7月5日(日)まで開催します。東京会場での開催終了後は、「バンダイナムコ Cross Store 博多」(福岡・博多)でも2026年7月17日(金)から8月30日(日)まで開催します。
ナンジャタウンにちなんだ猫耳としっぽを付け、平成をイメージしたオリジナル衣装を着たタケミチたちの描きおろし等身イラストとオリジナルミニキャライラストが登場します。
コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売するほか、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームやスタンプラリー、デザート＆フードを楽しめます。
「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売するオリジナルグッズの販売や、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームを展開します。
「TVアニメ『東京リベンジャーズ』in NAMJATOWN 2026」イベント概要
◆平成をイメージした描きおろし等身イラスト、オリジナルミニキャライラスト
◆オリジナルグッズの販売※オンラインストアでの取り扱いあり
◆ミニゲーム１.「マイキーとイザナのスイスイ泳ごう！たいやきさんagain」※オンラインストアでの取り扱いあり
◆ミニゲーム２.「おいしくなあれ！くるくる平成チョコ」※オンラインストアでの取り扱いあり
◆ラリーゲーム「トーマンの“ミニ手紙”を回そう！ラリー」※オンラインストアでの取り扱いあり
◆デザート＆フードの販売
イベント特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/toman-anime5/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/toman-anime5/)
◆オリジナルグッズ
コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。
オリジナルグッズ 一例
クリアカードコレクション（等身）
(全18種 [通常9種＋レア9種])
価格：1枚480円 ※ランダム封入
クリアカードコレクション（ミニキャラ）
(vol.1：14種 [通常7種＋レア7種]、
vol.2：12種 [通常6種＋レア6種])
価格：1枚480円
※グループごとにランダム封入
缶バッジコレクション（等身）
(全9種)
価格：1個550円 ※ランダム封入
缶バッジコレクション（ミニキャラ）
(vol.1：7種、vol.2：6種)
価格：1個550円
※グループごとにランダム封入
アクリルスタンド（等身）
(全9種) 価格：各1,650円
アクリルスタンド（ミニキャラ）
(全13種) 価格：各1,300円
シール帳 (全1種)
価格：1個2,500円
キャンディ風キーホルダー (全13種)
価格：各1,500円
〈店頭購入特典〉お札風イラストシート(全22種)
オリジナルグッズを1会計につき3,000円購入ごとに1枚プレゼント！ ※オンラインストアは対象外です。
◆ミニゲーム「マイキーとイザナのスイスイ泳ごう！たいやきさんagain」
たい焼きを泳がせるとルーレット開始！
たい焼き風のパネルを入れると動き出すルーレットの結果(デジタル抽選)に応じて、オリジナル景品を1つお渡しします。
※2025年のイベントで実施したミニゲームのリバイバルです。
[料金]700円/1回
オリジナル景品一覧
[左から]
・チョコクリーム賞 カードケース(全13種)
・クリームチーズ賞 アクセサリークリップ(全13種)
・抹茶賞 ステッカー(全22種) ※ランダム配付
◆ミニゲーム「おいしくなあれ！くるくる平成チョコ」
タケミチがヒナに手作りチョコをプレゼントするみたい。
おいしくてかわいい仕上がりを目指して、チョコ作りを手伝おう！
ランダムでキャラクターが画面に登場し、あなたを応援してくれるよ♪
泡立て器を動かすと始まるルーレットの結果(デジタル抽選)に応じて、オリジナル景品を1つお渡しします。
[料金]700円/1回
オリジナル景品一例
[左から]
・S賞 アクリルボード(全9種)
・A賞 ミニアクリルスタンド(全9種)
・B賞 長方形缶バッジ(全9種)
・C賞 ステッカー(全22種) ※ランダム配付
◆ラリーゲーム「トーマンの“ミニ手紙”を回そう！ラリー」
トーマンのみんなに手紙を回すため、園内を巡ってメンバーを探し、
ラリー用紙にスタンプを押して手紙を全員に回そう！
スタンプを全種集めると、オリジナル景品が1つもらえます。
[料金]800円/1回
オリジナル景品
アクリルチャーム(全13種) ※ランダム配付
◆オリジナルデザート＆フード ※1
TVアニメ『東京リベンジャーズ』の作品やキャラクターをモチーフにした、平成イメージのオリジナルデザート＆フードを販売します。対象メニューには各メニューにひもづいた絵柄の「イラストシート」(※2)が1枚付属します。(イラストシートの種類が複数あるメニューは好きな絵柄が選べます。)
オリジナルデザート＆フード 一例
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/358_1_c7f6d611498a357db3e8528c2dcf2a27.jpg?v=202604211251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/358_2_f2759085b20c043bc82ba9e8c91e5974.jpg?v=202604211251 ]
・ドラケンと三ツ谷の双龍餃子カルビ弁当 ・一虎のティラミス風プリンパフェ
・ココとイヌピーの餃子ラーメン ・イザナのお手紙ワッフルプレート
・春千夜のチーズケーキのせいちごミルク ・蘭と竜胆のカリスマパンナコッタパフェ
・アクリルコースター付きソフトドリンク Vol.1/Vol.2/Vol.3
・フォーチューンラテ ・カスタムソフトクリーム
・アイシングプリントクッキー(単品)／缶バッジ付きアイシングプリントクッキー
※1 メニューのアレルギー表示はスタッフにお問い合わせいただくか、店頭のメニュー表でご確認いただけます。
※2 「アクリルコースター付きソフトドリンク」「フォーチューンラテ」「カスタムソフトクリーム」「アイシングプリントクッキー(単品)／缶バッジ付きアイシングプリントクッキー」に「イラストシート」は付きません。
「TVアニメ『東京リベンジャーズ』in NAMJATOWN 2026」開催情報
＜東京・池袋＞
開催場所：NAMJATOWN (ナンジャタウン)
住 所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F
開催期間：2026年5月15日(金)～2026年7月5日(日)
ナンジャタウン公式サイト： https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/
ナンジャタウン公式X： https://x.com/namjatown765
＜福岡・博多＞
開催場所：バンダイナムコ Cross Store 博多
住 所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F
開催期間：2026年7月17日(金)～2026年8月30日(日)
バンダイナムコ Cross Store 公式サイト： https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/
バンダイナムコ Cross Store 博多公式X： https://x.com/bn_crossstore_h
＜ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)＞
販売期間：2026年7月17日(金)～2026年8月31日(月)
ナムコパークス オンラインストア： https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
ナムコパークス公式X： https://x.com/namcoparks
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(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Bandai Namco Experience Inc.