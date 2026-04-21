すみっコぐらし塗り絵の第５弾が登場！ 『すみっコぐらし塗り絵ブック　今日もすみっこが落ち着きます』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『すみっコぐらし塗り絵ブック 今日もすみっこが落ち着きます』を発売しました。

『切すみっコぐらし塗り絵ブック 今日もすみっこが落ち着きます』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303032/

大人気のすみっコぐらしの塗り絵シリーズから、新作が登場。新しい絵柄も満載で、塗るだけで癒されること間違いなし。かわいいなかまたちを塗りながら、すみっコぐらしの世界観にどっぷり浸りましょう！ 巻頭には上手に塗る方法も載っているので、学びながら楽しめます。

〈本書の特長〉

・すみっコぐらし塗り絵の最新刊

・塗り絵初心者も安心のレッスン付き

・新しくたくさんのなかまが増えてパワーアップ！

〈掲載テーマ一覧〉

・ふしぎなおともだち

・わくわくたぴおかコンビニ

・天使なえびてんアイドル

・夢みるしっぽず

・ホテルニューすみっコ

・しろくまのふるさと

・とかげとおかあさんときらきらな夜

・喫茶すみっコでチョコレートフェア

・うさぎのふしぎなおまじない

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【仕様】

サンエックス株式会社 監修

定価1,430円（本体1,300円＋税10％）

菊変型判／64ページ／4C,1C

ISBN 978-4-295-20819-8

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/