【横浜市】『タッチーくんと３つの謎』～栄区制40周年記念 謎解きイベントを開催します！～

横浜市

横浜市栄区は令和８年に区制40周年を迎えました。区制40周年を盛り上げるため、栄区いたち川マスコットタッチーくんと一緒に挑む謎解きイベント「タッチーくんと３つの謎」を開催します。栄区の街を歩きながら、魅力を再発見しましょう！なお、本イベントの謎解きは、クイズ制作集団・Q星群（きゅうせいぐん） の監修のもと作成しており、子どもから大人まで楽しめる本格的な謎解きとなっています。

謎解きが好きな人、ちょっとした運動や街歩きが好きな人、家族・友達と楽しみたい人、世代を問わず楽しめる内容となっています。タッチーくんと一緒に謎解きしながら栄区の街へ出かけてみませんか？

■詳細は以下URLからご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/shokai/kinenjigyo_40/kinenjigyo/nazotoki.html

【クイズ制作集団・Q星群（きゅうせいぐん） プロフィール】

謎解き・体験型コンテンツの企画制作を行うクリエイターチーム。東京大学出身で、クイズ番組『東大王』出演や、Webメディア「QuizKnock」での活動経験を持つクイズプレイヤー・林輝幸（はやしてるゆき）氏が主宰し、子どもから大人まで楽しめるクイズや謎解きコンテンツを企画している。

開催期間

令和８年５月１日（金）から令和８年７月31日（金）まで

内容・参加方法

１. ヒラメキさかえる！どこでも謎解きコース

栄区の魅力スポットの紹介に謎を解くカギが隠されています。

リーフレットがあれば、どこからでも参加できます。謎が解けたら、栄区役所本館１階またはSAKAESTA（さかえすた）２階で景品を手に入れられます。

好きな時間、好きな場所で謎解きに挑戦さかえる謎の答えがわかったらこのコースの景品を手に入れに行こう！２. 学びがひろがる！謎解きウォーキングコース

街を歩きながら謎解きを楽しむコースです。通信可能なスマートフォンとLINEを使用します。

謎が解けたら、その場で景品を手に入れることができます。

スタート地点についたら、公式アカウントを友だち追加してスタート！案内に従って目的地をめざそう！謎解きしながらしっかり街歩き。新しい発見や景色を楽しもう！ひろがる謎の答えがわかったらこのコースの景品をGET！３. すべてがつながる！最後の謎

１.、２.で導いた答えをもとに挑む謎です。

謎を解いて、ご応募いただいた方の中から、抽選で素敵な景品をプレゼントします。

景品の応募方法

リーフレットに記載された二次元コードから、「すべてがつながる！最後の謎」の答えを送ってご応募ください。抽選で110名様に素敵な景品が当たります。

●締切 ： 令和８年７月31日（金）

●注意事項 ： 応募は１人１回まで。景品は選べません。

リーフレット配架場所

栄区役所、JR大船駅、JR本郷台駅、SAKAESTA（さかえすた）、各地区センター、各地域ケアプラザ、各コミュニティハウス、栄図書館、翠風荘、栄公会堂、栄スポーツセンター、栄区民文化センターリリス、あーすぷらざ、こどもログハウス「ロッキー」、本郷ふじやま公園、野七里テラス ほか

初めての方でも安心！まち歩きイベントを開催します！

謎解きが初めての方、ウォーキングが好きな方みんなで一緒に参加して謎解きを楽しみませんか？謎の解き方のヒントや、簡単なスマホ操作もガイドに教えてもらえるので安心です。

●日程 ： １.５月31日（日） ２.６月６日（土） 13時～15時30分

※両日とも同内容・荒天中止（中止の場合は、当日10時までにウェブサイトに掲載します）

●集合 ： ＪＲ本郷台駅前

●定員 ： 各20人 抽選で決定 （１回の申込で２名まで可）

●持ち物 ： 通信可能なスマホ・筆記用具

●申込方法 ： 以下URLまたは電話（045-894-6962）で申込

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/shokai/kinenjigyo_40/kinenjigyo/nazotoki.html#ACD6E

●申込期限 ： 令和８年５月20日（水）まで

●抽選結果 ： 令和８年５月22日（金）までに当選者のみにメール、または電話でご連絡します。