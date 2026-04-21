学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、香川県の教育ダッシュボードとの連携による県内導入自治体での学習データ利活用を今年度より本格始動 ～香川県における学習者中心のデータ利活用をさらに推進　～

株式会社COMPASS

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ 」を開発・提供する株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、2026年度より香川県独自の教育ダッシュボードへのキュビナの学習データ連携を本格始動し、香川県における教育データ利活用のモデルとして、県内の多くの自治体における学習者中心のデータ利活用を推進していくことをご報告いたします。

香川県では、GIGAスクール構想による1人1台端末を最大限に活用し、個別最適な学びと教育データの利活用の実現を図るためには、効果的なデジタル学習教材の導入が不可欠であるとして、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を2025年度より県立中学校で導入・活用いただいております。また、同県における教育データ利活用の推進に向け、県が独自で開発する教育ダッシュボードへのキュビナの学習データの連携の取り組みを進めております。

参考）学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、香川県の教育ダッシュボードへ学習データを連携

（2025年9月発表プレスリリース）https://qubena.com/blog/pr-20250902



香川県内においては、以前より一部の自治体、小・中学校にてキュビナを導入・活用いただいておりましたが、このたび2026年度4月より導入が拡大され、県内市町立のより多くの小中学校においてキュビナの利用が開始されております。それに伴い、教育ダッシュボード（現在、一部学校にて実証中）へのキュビナの学習データの連携についても、2026年度中に希望する市町立小中学校に対して拡大することが予定されています。



香川県では、教育ダッシュボードの活用により、子どもたちや先生方が学習状況を簡便に把握し、以降の学習・指導を改善するサイクルの充実につなげていくことを狙いとしています。また、県独自に教育ダッシュボードを構築することで、さまざまな学習や校務のデータ（端末活用状況、成績情報など）を組み合わせた分析などを将来的に実現することも検討されています。



香川県とCOMPASSは、今回の学習データ連携により、香川県における学習者中心のデータ利活用をさらに推進してまいります。

＜香川県のダッシュボードイメージ（香川県提供）＞

COMPASSでは、学習者を取り巻く教育データが、学習者自身にとって、より便利で効果的かつ安全に利活用されるよう、自治体・学校・専門家の皆さまとも連携し、法令やシステム的なセキュリティ・安全性を確保しながら学習データの連携に取り組んでまいります。

◆学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中9教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択(2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

◆COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。



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