「弥生 Next」シリーズなど9製品が「ITreview Grid Award 2026 Spring」受賞

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、提供する「弥生 Next」シリーズをはじめとした9製品が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営する「ITreview Grid Award 2026 Spring」を受賞したことをお知らせします。

会計ソフト部門において27期連続受賞となったデスクトップソフト「弥生会計」をはじめ、クラウドサービス「弥生会計 Next」「弥生給与 Next」も昨期に続き受賞するなど、過去最高の9製品14部門での受賞となりました。デスクトップソフトとクラウドサービスの両方で高い顧客満足度と認知度が評価されています。

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」は、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、利用者から支持されたサービスを表彰する場です。

2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」「High Performer」として表彰しています。

「Leader」は満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品、「High Performer」は特にユーザー満足度が高く、今後より成長が期待される製品に贈られ、中でも「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされています。当社受賞製品は以下の通りです。

受賞製品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/376_1_fb06d82cf0968af3a2b382b4a4db9f92.jpg?v=202604210551 ]

弥生製品は毎回複数の製品が受賞していますが、デスクトップソフト「弥生会計」は27期連続での「Leader」受賞となりました。最新シリーズである「弥生会計 Next」および「弥生給与 Next」も、初受賞以降継続して「Leader」を受賞しており、ユーザーからの支持を着実なものとしています。

今後も、デスクトップソフトとクラウドサービスの垣根なく、引き続きユーザーに満足いただけるよう提供価値の向上に努めてまいります。

弥生は、これまで蓄積したさまざまなデータを活用し、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指します。日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※「ITreview Grid Award 2026 Spring」の詳細はこちら(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)よりご確認ください

【受賞製品の概要】

弥生会計

「弥生会計」は、誰でも使えてかんたん、やさしい定番の会計ソフトです。日々の取引入力から決算書の作成まで、小規模法人・個人事業主に必要な会計業務を行うことができます。銀行明細やクレジットカードの取引データを自動取込・自動仕訳するので入力の手間が省けます。クラウド上にデータを保存でき、顧問の税理士・会計事務所との共有もラクラク。デスクトップ会計ソフトでありながら、クラウドのメリットも享受できるハイブリッドな会計ソフトです。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/yayoikaikei/

受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/accounting

ITreview評価：https://www.itreview.jp/products/yayoikaikei/reviews

弥生販売

「弥生販売」は、はじめての方でも安心して使える、中小企業向けの販売管理ソフトです。見積書・納品書・請求書の作成から、売上・仕入・在庫管理、集計・分析までこれ1本で実行。見積書や請求書のWeb送信に対応し、帳票の電子化によって印刷・郵送にかかるコストと手間を大幅に削減。取引先の希望に合わせて、紙でもデジタルでも柔軟に対応できます。

「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」および電子帳簿保存法にも対応しており、法令対応をスムーズに実現。シンプルで直感的な操作性により、初めてでも迷わず使いこなせる設計です。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/hambai/

受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/sales-management

ITreview評価： https://www.itreview.jp/products/yayoi-hambai/reviews

やよいの青色申告

「やよいの青色申告」は、はじめての確定申告でも安心して使える、個人事業主・フリーランス向けの定番申告ソフトです。日々の収支を入力するだけで、青色申告に必要な帳簿づけから確定申告書の作成まで、かんたん・スムーズに行えます。銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込み・自動仕訳できるため、手入力の負担を大幅に軽減。さらに、クラウド上へのバックアップや税理士とのデータ共有にも対応しており、デスクトップソフトの軽快な操作性とクラウドの便利さを兼ね備えます。

電子申告（e-Tax）や電子帳簿保存法にも対応し、青色申告特有の「65万円控除」にも対応。はじめてでも迷わず、正確・効率的に確定申告を完結できるハイブリッドな申告ソフトです。

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/yayoiaoiro/

受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/final-return

ITreview評価： https://www.itreview.jp/products/yayoinoaoiroshinkoku/reviews

やよいの青色申告 オンライン

「やよいの青色申告 オンライン」は、簿記の知識がなくても家計簿感覚でかんたんに確定申告ができるクラウド申告ソフトです。銀行明細やレシートの自動取込・AIによる自動仕訳機能により入力作業を大幅に効率化し 、画面の案内に沿うだけで申告書類の作成からe-Taxでの提出までこれひとつで完結できます。初年度0円で全機能をお試しいただけるキャンペーンも実施中です。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/

受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/final-return

ITreview評価： https://www.itreview.jp/products/yayoinoaoiroshinkoku-online/reviews

Misoca

「Misoca」は、PCやスマートフォンで、かんたんに見積書・請求書・納品書を作成、まとめて管理できるクラウド見積・納品・請求書サービスです。"かんたん"に帳票作成ができて、請求書のメール送信や郵送代行はワンクリック。さらに会計ソフトと連携することで入力の手間を軽減することができます。すべての機能が初年度無料でご利用いただけます。

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/seikyusho/

受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/invoice-management

ITreview評価：https://www.itreview.jp/products/misoca/reviews

弥生会計 Next

「弥生会計 Next」は、「会計・経費・請求。誰でもカンタン まとめて効率化」を実現するクラウド会計サービスです。帳簿・決算書の作成だけでなく、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化することができます。「会計がつながると、経営はもっと広がる」をコンセプトに今後、お客さまの業務効率化と業績向上を実現するサービスを目指し、進化を続けます。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/kaikei-next/

受賞カテゴリー：

https://www.itreview.jp/categories/accounting

https://www.itreview.jp/categories/invoice-management

https://www.itreview.jp/categories/expense

ITreview評価：https://www.itreview.jp/products/yayoikaikei-next/reviews

弥生給与 Next

「弥生給与 Next」は、給与計算・年末調整・勤怠管理・労務管理をシームレスにつないで効率化するクラウド給与サービスです。

毎月の勤怠管理に給与計算、さらに年末調整業務に入社や保険手続きといった労務管理まで幅広く対応できます。一連の業務が分断せず、ひとつのサービスで完結するため、業務効率化につながります。

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/

受賞カテゴリー：

https://www.itreview.jp/categories/payroll

https://www.itreview.jp/categories/electronic-pay-slip

https://www.itreview.jp/categories/labor-management

https://www.itreview.jp/categories/year-end-adjustment-system

ITreview評価： https://www.itreview.jp/products/yayoikyu-yo-next/reviews

弥生のかんたん会社設立

「弥生のかんたん会社設立」は、ステップに沿って入力するだけで、株式会社・合同会社の設立書類を作成できるクラウドサービスです。専門知識がなくても、ガイドに従うだけで登記に必要な書類が自動生成されるため、初めて起業する方に最適です。電子定款に対応しており、自身で紙の定款を作成する場合に必要な印紙代40,000円を削減し、設立コストを最小限に抑えられます。 オンライン申請にも対応し、役所へ行かずに手続きを完結させることも可能。3.2万人以上の起業家に選ばれている、安心・スピーディーな設立支援サービスです。

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/setsuritsu/ (https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/setsuritsu/)

受賞カテゴリー： https://www.itreview.jp/categories/company-establishment-support-tool (https://www.itreview.jp/categories/company-establishment-support-tool)

ITreview評価： https://www.itreview.jp/products/setsuritsu/reviews

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp