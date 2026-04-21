ANAとUber、国内主要6空港でマイルキャンペーンを開始　空と陸のシームレスな連携で、移動のストレスを軽減

Uber Japan株式会社

・4月21日より期間限定で、ANAが運営する「旅CUBE」とUberは、空と陸の移動をスムーズに接続しお客様へ新しい旅のスタイルを提案する共同キャンペーンを実施いたします。

・「旅CUBE」を通じて参加登録を行い、Uberの配車サービスをご利用いただいたお客様を対象に、最大15%のマイルを還元いたします。

・旅の計画をサポートする「旅CUBE」と、世界中で信頼される「Uber」のサービスを組み合わせることで、便利でスムーズな空港アクセスを提案します。

全日本空輸株式会社（以下、ANA）が運営する「旅CUBE」と、Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、空と陸の移動をスムーズに接続し、お客様へ新しい旅のスタイルを提案する共同キャンペーンを2026年4月21日（火）より実施いたします。

本キャンペーンでは、ANA「旅CUBE」を通じてエントリー（参加登録）を行い、Uberの配車サービスをご利用いただいたお客様を対象に、最大15%のマイルを還元いたします。自宅や滞在先から空港までをダイレクトに結ぶことで、重い荷物や不慣れな土地での乗り継ぎといったストレスを解消し、さらに、地上での移動を次のフライトへの資産に変える「マイル還元」を通じ、旅の始まりから終わりまでを豊かに繋ぐシームレスな体験を提供します。

本取り組みが提供する「安心・おトクな移動体験」

今回の共同キャンペーンでは、旅の計画をサポートする「旅CUBE」と、世界中で信頼される「Uber」のサービスを組み合わせることで、より便利でスムーズな空港アクセスを提案します。

- 重い荷物を持っての移動を、もっと楽に空港への行き帰りに生じる、重い荷物を抱えての電車・バスの乗り継ぎや、階段・人混みのストレスを解消します。Uberの配車アプリを活用することで、出発地から目的地までドア・ツー・ドアでスムーズに移動いただけます。- 料金や時間の「不安」を解消配車前に料金の目安が分かり、到着までの待ち時間もリアルタイムで確認可能。さらに、一部の空港で利用可能な予約機能により、フライト時刻に合わせた正確な移動が実現し、出発前の時間を安心してお過ごしいただけます。- 「地上で貯めて、次の旅に」マイルの楽しみを拡大キャンペーン期間中、旅CUBEから参加登録をし、Uberの配車アプリを利用することで、ANAマイルが貯まります。・Uber の配車アプリ新規利用者：15%還元・Uber の配車アプリ既存利用者：10%還元「移動」がおトクに「マイル」に変わる体験を通じ、空港へのアクセスを次の旅へと繋がる、ワクワクする時間に変えていきます。

＜キャンペーン概要＞

ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元＆限定コラボグッズプレゼント

期間：2026年4月21日（火）10:00～2026年6月30日（火）23:59 ご利用分まで

キャンペーンページ： https://www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/ana_uber_campaign/ (https://www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/ana_uber_campaign/)

１. 特典内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130465/table/99_1_dc454f9d89dfd47b5a1539308deaad2e.jpg?v=202604211251 ]

※1 期間中にUberの配車サービスを初めて利用する方

※2 還元上限： おひとり様あたり最大5,000マイル（期間中合計）

２. 対象条件

- 対象空港： 羽田、伊丹、関空、新千歳、福岡、那覇- 対象者：すべての利用者- 対象サービス： Uber Taxi、Uber プレミアムの乗車または事前予約- 必須事項： 以下5ステップの実施

※注意事項： 旅CUBEとUberアカウントに登録のメールアドレスが一致している必要があります。

３. 特典獲得までの5ステップ

- 旅CUBEへログイン： ログインには「旅CUBE」無料会員登録が必要です。- ANAマイレージクラブ（AMC）番号連携： 旅CUBEマイページから、ANAマイレージクラブ番号を連携。- 参加登録・コード取得： キャンペーンページから参加登録を行い、専用プロモーションコードを取得。- Uberアプリへプロモーションコード入力： 取得したプロモーションコードをUberアプリで入力。※Uberアカウントの登録アドレスが旅CUBEに登録しているものと一致しているかご確認ください。- 空港アクセスで利用： 対象空港の発着時にUberに乗車すると、後日、ご乗車額に応じたマイルが付与されます。

＜Uberアプリでプロモーションコード利用方法＞

４.ANAとUber 限定コラボ「フライトタグ」

ANAとUberのロゴに、「Go Beyond（その先へ）」というメッセージを込めた限定コラボデザイン。 空と陸の移動をシームレスにつなぎ、移動の楽しさや可能性が広がることを表現しています。 新しい一歩を踏み出したくなる想いを込めています。

旅CUBEについて

「旅CUBE(https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/prepare/tabicube/)」は、ANA便のご利用に限らず、日常の空港送迎や出張時の移動手段の確保など、幅広いシーンでご活用いただけるMaaSプラットフォームです。出発地から目的地までの経路検索から、空港アクセス商品の予約・購入までをワンストップで完結できるサービスです。空と陸の移動をシームレスに繋ぎ、ストレスのない旅の計画をサポートします。

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動できる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uberは人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開し、約50言語に対応しています。

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。