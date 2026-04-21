【近鉄百貨店 四日市店】“現代の恐竜たち”が集結！ 生きたミニチュア恐竜展

株式会社近鉄百貨店

■期 間

2026年４月29日（水・祝）～５月６日（水・振休） ８日間

■時 間

午前10時～午後５時

※入場は午後４時30分まで。

■場 所

近鉄百貨店 四日市店 ５階 催会場(四日市市諏訪栄町7-34)

■入場料

大人(中学生以上)１,000円、こども(３歳～小学校６年生) 600円

※３歳未満は入場無料。

※ＫＩＰＳ・近鉄友の会・外商カード、近鉄百貨店アプリクーポンのご提示でご本人さま

およびご同伴者１名さままで100円引き。

※「障がい者手帳」のご提示で、ご本人さまおよび同伴者１名さままで入場無料。

※近鉄百貨店株主様お買物カードのご提示で２名さままで入場無料。



■主 催

近鉄百貨店四日市店

■協 力

株式会社 青空

■後 援

四日市市、四日市市教育委員会、菰野町、朝日町教育委員会（順不同）



近鉄百貨店四日市店におきまして、「生きたミニチュア恐竜展」を開催いたします。

イグアナやトカゲなど、恐竜を彷彿とさせる爬虫類の生体を展示いたします。そのほかにも、本物の化石に触れられるコーナーや記念撮影会の実施など、ご家族で楽しめる催しです。期間中は、ジェルキャンドルや食品サンプルづくりなどを日替わりで開催する「わくわくワークショップ」も同時開催いたします。

１．多様な爬虫類たちの展示コーナー



恐竜のような迫力をもつ「アフリカンロックモニター」や「グリーンイグアナ」、「ヒョウモントカゲモドキ」、「ボールパイソン」など、個性豊かな爬虫類12種類の生体を展示いたします。

２．フォトスポット

全長が最大10ｍに達したと推定される草食恐竜「イグアノドン」の頭部化石(レプリカ)と一緒に写真を撮れるフォトスポットが登場します。恐竜時代にタイムスリップしたような、迫力ある記念写真を撮影いただけます。

３．本物の化石コーナー

「アンモナイト」や「恐竜のフン」など、本物の化石に直接触れることができる貴重なコーナーを設置します。

４．記念撮影会

期間中は毎日、生きた動物たちと一緒に写真撮影ができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/85_1_fac6b348b1ef7896f331fff35c086196.jpg?v=202604211251 ]

※各回先着30名さま限定。

※整理券は、各回30分前に会場にて配布。





※表示価格には、消費税が含まれています。