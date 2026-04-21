すっぱくない！ 毎日食べたい！ 美味マリネ78品『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、すっぱくなくて、毎日食べたい美味マリネ78品を紹介する『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ』を発売しました。

『切野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403028/

本書は、インスタグラムやクックパッドで人気のマユミリオンさんが提案する「すっぱくない！毎日食べたい！主菜にもなる美味マリネ」のレシピ本です。肉入り、魚介入り、野菜だけ… 選べる78品を紹介します。マリナードの種類も多く、飽きのこない味つけが特徴。少ないマリネ液でおいしく仕上がる調理法だから調味料も控えめでヘルシーなマリネが満載です。野菜を健康的にたくさん食べたい人におすすめの1冊となっています。

〈「はじめに」より〉

本書のマリネの特徴は、素材のおいしさを最大限に引き立てるために、調味液にしっかり漬け込むのではなく、工夫をこらして少ない調味料で効率よく味をなじませること。そのため、すっぱくなくて塩分も少なめで、たくさん食べられるマリネになっています。より健康的に野菜を食べてもらえると思います。肉、魚、チーズなどのたんぱく質も一緒にとれるレシピも多数あり、「ひと皿」で主菜になるマリネも紹介しています。バゲットでも添えれば、それだけで満たされます。

また、10分でできるような火を使わないマリネもたくさんあります。マリナードも基本のものからオリジナルまでバリエーションが豊富。毎日食べたくなる、くり返し作りたくなる一冊になっていると思います。本書を通して、マリネをより身近に感じてもらい、普段の食卓から、おもてなしや記念日まで、いろいろなシーンで作っていただけたら幸いです。

〈こんな方にオススメ〉

・野菜をおいしく食べたい方

・簡単な野菜レシピを求めている方

・ヘルシーなレシピを求めている方

・おもてなし用のレシピを求めている方

・デリ風の野菜料理を作りたい方

〈本書の内容〉

■Part1 基本のマリナードで作る定番マリネ

■Part2 ポン酢、白だし、めんつゆ、塩麹で簡単マリネ

■Part3 変化球マリナードでとっておきマリネ

■Part4 帰宅後10分！おつまみマリネ

■Part5 火を使わない！あえるだけマリネ

〈発売記念キャンペーン情報〉

Amazon.co.jp限定 予約・早期購入特典付き！！

（紙書籍版のみの特典：電子書籍PDF版をプレゼント）

特典対象期間：2026/2/18（火）～5/11（月）

＊＊＊ ご購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/product/4295208337?ie=UTF8&tag=mdndi-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4295208337) ＊＊＊

〈著者プロフィール〉

mayumillion

料理研究家・フードコーディネーター。海外の友人とのホームパーティで体験した食を楽しむ豊かな時間。そこでふるまわれる料理に魅了され「心豊かになる幸せレシピ」をSNSで発信。どこか異国情緒があり、華やかなだけでなく「健康」を意識した料理。とくに「健やかなマリネ」が人気となり、フォロワー数も約18万人（2026年4月現在）。企業のレシピ開発、イベントの講師、コラム執筆、テレビ出演、雑誌掲載など幅広く活動。著書に『フランス仕込みの気取らないおうちごはん』（扶桑社）、『パリジェンヌがやっている 手抜きに見えない格上げごはん』（KADOKAWA）がある。

【仕様】

mayumillion 著

定価1,870円（本体1,700円＋税10％）

B5判／112ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20833-4

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/