国鉄型電気機関車の現状と歴史を詳説『電気機関車EX（エクスプローラ）』 Vol.39発刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『電気機関車EX（エクスプローラ）』Vol.39を2026年4月21日に発売いたしました。

■特集「中央西線EF64の58年」

1968年10月から2026年3月まで、名古屋～塩尻間で活躍を続けてきたEF64。中央西線を舞台に、ロクヨン0番代と1000番代の長きにわたる歩みを、豊富な資料とともに振り返ります。

■「新鶴見機関区 EF65PF型の1年」

ダイヤ改正のたびにその数を減らす国鉄が製作した平坦線区のスタンダード機EF65。その1年間365日、著者自身の脚で機関区を見回して得た情報を交え、現状を深掘りします。

■「ありがとう新潟車両センターの電気機関車」

2025年11月最後の旅客列車を牽引、残るは上越線の雪かきなどの事業用列車だけになり、風前の灯火となった新潟車両センターの電機。長岡車両センターから新潟車両センターに転入してわずか3年、そのなかから目立ったうごきを紹介します。

■「消えた上野～尾久間の推進回送」

豪華寝台客車「カシオペア」E26系が廃止され、国鉄時代からつづいた尾久～上野間での推進回送（客車を先頭に運転）は実質消滅。この運転方法を解説します。

■「日立製作所水戸事業所の保存電機たち」

お召列車牽引用の電機をも製造した日立製作所水戸工場。保存されている歴代の電機を取材し紹介します。

■本誌は以下のような方におすすめです

- 国鉄型車両ファン- 機関車ファン- 電気機関車ファン- 機関車のメカニズムに興味がある方

■誌面イメージ

■本誌の構成

日立製作所水戸事業所の保存電機たち／特集 中央西線EF64の58年 0番代登場から1000番代運用終了までの活躍を振り返る／稲沢・愛知区 電気機関車73年史／新潟地区、そしてJR東日本から電機消滅 ありがとう 新潟車両センターの電気機関車／新鶴見機関区EF65PF型16両の1年／2025-2026／国鉄技術者の回想 戦時型電気機関車EF13車体載せ換え工事・1／ドイツ国鉄のクラシック電気機関車・1／結解喜幸の謎ナゾ電機20【最終問題】／「カシオペア」が最後。91年つづいた上野の名物列車 消えた上野～尾久間の推進回送／電気機関車「形式写真館」 国鉄EF50・ED53・ED19・EF51形電気機関車／資料で振り返る…あの時・あの列車 東北の主 ED75三重連／EF15・16思い出の10両

■書誌情報

誌名：電気機関車EX（エクスプローラ） Vol.39

発売日：2026年4月21日（火）

仕様：A4変形判／164ページ

定価：2,860円（本体2,600円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1731-6

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10158649.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/(https://www.impressholdings.com/)

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：山本

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