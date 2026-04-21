生成AIを「良きパートナー」 として活用し、デジタル時代に必須の資質・能力を育むためのリテラシーを身につける『AIネイティブ時代の学びと教育　子どもたちにAIリテラシーを身につけてもらうために』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『AIネイティブ時代の学びと教育 子どもたちにAIリテラシーを身につけてもらうために』（著者：大谷 和利）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『AIネイティブ時代の学びと教育』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604914

著者：大谷 和利

小売希望価格：電子書籍版 1,700円（税別）／印刷書籍版 2,300円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／モノクロ／本文194ページ

ISBN：978-4-295-60491-4

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

2023年から2024年にかけてトレンド的に盛り上がった生成ブームが落ち着いた今は、その定着期に入ったともいえ、新たに強力な生成AIサービスも登場してきています。それだけに、これからAIネイティブとして成長する子どもたちには適切なAIリテラシーを身につけてもらう必要があり、それは親を含めた大人たちの責任でもあるといえるでしょう。

本書は、過去40年余りに渡るテクノロジーライターとしての経験や大阪女学院大学・短大での講義、そして、自ら生成AIを利用した創作活動を行い、Apple MusicやSpotifyなどの主要音楽ストリーミングサービスで楽曲配信をしているAIフォークデュオ「柚子胡椒」のプロデュースなどから得られたノウハウを元に、これからが本番となるAIネイティブ時代に向けての学びと教育のあり方を提言するものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

教育の未来をひらく──生成AIと共に学ぶということ

第１章 AIネイティブ時代の家庭教育

第２章 「STEAM教育」から「AS TEAM教育」へ

第３章 議論に参加する生成AI

第４章 新しい街づくりと生成AI：糸島における実践

第５章 真贋を見分ける力

第６章 自ら出力することの重要性 絵本・漫画作り体験

第７章 藤井聡太九段のAIとの付き合い方

第８章 表現の多様性が生まれる

付録1「Teaching with AI」

付録2 その他の生成AIをめぐる動き

付録3 ユースケースコラム ChatGPTをダイアロジック・リーディングに応用する

本書で紹介したWebサービス等へアクセスするQRコード

本書に掲載した生成AI画像のプロンプト

＜＜著者紹介＞＞

大谷 和利（おおたに かずとし）

テクノロジーライター、Gマーク パートナーショップ AssistOn取締役。

スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ウォズニアックのインタビュー記事をはじめ、IT、AI、写真、デザイン、自転車、マーケティング分野の文筆活動や、製品開発のアドバイスを行う。

主な著書・共著書に、『iPodをつくった男 スティーブ・ジョブズの現場介入型ビジネス』、『iPhoneをつくった会社 ケータイ業界を揺るがすアップル社の企業文化』（以上、アスキー新書）、『Macintosh名機図鑑』（エイ出版社）、『成功する会社はなぜ「写真」を大事にするのか」（講談社現代ビジネスブック）、『インテル中興の祖 アンディ・グローブの世界』（同文舘出版）など。

主な訳書に『Apple Design 日本語版」（アクシスパブリッシング）、『スティーブ・ジョブズの再臨』（毎日コミュニケーションズ）など。

最新刊として、『ルンバをつくった男 コリン・アングル「共創力」』（小学館）。

AI動画チャンネル「Artificial Flix」主宰。

AIフォークデュオ「柚子胡椒」のプロデュースも手がけ、Apple Music、Spotifyなどの主要音楽ストリーミングサービスにて配信中。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7340-9845512fde9d36984ad836066ec85f6e.pdf