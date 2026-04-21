ドン・キホーテ限定のフレグランス「Palettory」がデビュー(ハート) “愛されピーチミルク” から “あざとピーチバニラ” まで、桃の香りだけで6種類！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、ドン・キホーテ限定の新フレグランスブランド「Palettory（パレットリー）」を立ち上げます。コンセプトは「心ときめく旬の香りで、どんな私を表現する？」。ひとつの香りをテーマに、印象の異なる6つの香りをパレットのようにラインナップ。その第一弾として、桃の香りをテーマにした「ピーチパレット オードパルファム（全6種）」を、2026年4月27日（月）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）で発売いたします。

■新ブランド「Palettory（パレットリー）」とは？

ブランド名「Palettory」に込めたのは、“palette（香りのバリエーション）”と“story（自分らしさ）”という2つの言葉。メイクパレットから自分に合う色を選ぶように、香りでも自分らしいストーリーを描き、楽しんでほしいという想いから誕生しました。

「トレンドの香りは使いたい。でも、みんなと同じになるのは嫌」。そんな思いを持つ方へ、「Palettory」はひとつのトレンドの香りテーマを軸に、繊細にニュアンスを変えた6つの香りを用意しました。

旬の香りを手にするときめきはそのままに、本来の自分の雰囲気や、なりたい自分に合わせて選べる設計です。「トレンド×自分らしさ」を両立できる“香りのパレット”として、新たなフレグランス体験をお届けします。

■ 第一弾のテーマは「Peach Palette（ピーチパレット）」

第一弾は、SNSでも根強い人気を誇り、“モテ”や“ジューシー”のアイコン的存在である「ピーチ」をテーマに、個性豊かな6つの香りをラインナップしました。

“愛されピーチミルク”で愛らしい私に。

“きれいめピーチムスク”で洗練された私に。

“こなれピーチウーロン”で抜け感のある私に。

自分らしさやその日のファッション、なりたい姿に合わせて、繊細なニュアンスの違いを使い分けられる「ピーチの香り」のコレクションです。

デザインは、ブランドコンセプトを体現したメイクパレットのように開くパッケージに、ピーチの質感を感じるマット加工を施したピンクのキャップとボトル。香りごとに異なるフォントを採用し、その世界観を視覚でも表現しました。

「Palettory Peach Palette（パレットリー ピーチパレット）」香りラインナップ

女の子の肌が本来持っているとされる“ふんわり甘い香り”。そのヒミツは桃の香りにも含まれる成分「ラクトンC11※」です。「ピーチパレット」は、この成分を全種の香料に配合し、素肌に馴染むふんわりとした香り立ちを演出します。

展開する桃の香りは全部で6種類。「ピーチ×ミルク」「ピーチ×ブーケ」といった組み合わせに加え、製品名には「あざとピーチバニラ」「お上品ピーチアールグレイ」など、香りの印象をプラスしました。

自分のなりたい・ありたい姿などをイメージしながら、直感で選べるラインナップです。

（※香料の一部として配合）

製品概要

■ブランド名：Palettory（パレットリー）

■商品名：

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 01 愛されピーチミルク

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 02 儚げピーチブーケ

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 03 きれいめピーチムスク

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 04 お上品ピーチアールグレイ

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 05 こなれピーチウーロン

パレットリー ピーチパレット オードパルファム 06 あざとピーチバニラ

■容量：各8mL

■価格：各1,650円（税込）

■発売日：2026年4月27日（月）より順次発売開始

■発売先：全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）

■ブランドサイト：https://store.fits-japan.com/lp?u=palettory_campaign(https://store.fits-japan.com/lp?u=palettory_campaign)

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ

https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE

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■Instagram

https://www.instagram.com/fits_fragrance/

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