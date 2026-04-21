ビューローベリタスジャパン、サステナビリティ経営とISO 9001／14001改訂をテーマに「SPECIAL DAY 2026」を全国5都市で開催

ビューローベリタスジャパン株式会社

ビューローベリタスジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：外崎 達人）は、2026年6月に東京・大阪・名古屋・博多・仙台の全国5都市にて、「BUREAU VERITAS JAPAN SPECIAL DAY 2026―外部環境の急激な変化・環境課題への対応と企業のバリューチェーン戦略 ～成熟する規格とAI活用～」を開催いたします。

企業を取り巻く外部環境は、気候変動や国際情勢の変動、労働力構造の変化、テクノロジーの進展などにより、年々複雑さを増しています。今年2026年に、システム認証事業本部が扱う代表的な規格であるISO 9001とISO 14001が改訂されるのも、こうしたマクロ的な社会情勢の変化を規格に反映することが目的となっています

本イベントでは、「外部環境の急激な変化・環境課題への対応と企業のバリューチェーン戦略 ～成熟する規格とAI活用～」をテーマに、サステナビリティ経営や地政学リスク、データ連携・AI活用など、企業が直面する重要課題について議論するとともに、おもにISO 9001／ISO 14001（2026年版）等2026年に予定されている規格改訂の要点と実務への影響を解説いたします。

プログラムでは、有識者による基調講演や、先進企業の事例を交えたパネルディスカッションを予定しており、企業価値向上につなげるための実践的な知見を提供します。

ビューローベリタスジャパンは本イベントを通じて、企業の皆様が規格改訂を一つの契機として、持続可能な成長と競争力強化を実現するための一助となることを目指します。

※東京・大阪開催回と、名古屋・博多・仙台開催回では、一部プログラム内容が異なります。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69803/table/25_1_28655213ea65831aa03173c029510741.jpg?v=202604211251 ]

■詳細・お申し込み

https://www.bureauveritas.jp/certification/newsroom/260420

■テーマ・講演者

※東京・大阪開催回と、名古屋・博多・仙台開催回では、一部プログラム内容が異なります

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69803/table/25_2_7f3c69f4f883abd2788dd1fdc4d71089.jpg?v=202604211251 ]

■本イベントに関するお問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー11階

E-mail: scssales.yok@bureauveritas.com

■ビューローベリタスジャパン株式会社について

ビューローベリタスは1828年の設立以来、試験・検査・認証のグローバルリーダーとして、高品質なサービス提供を通じ、品質、健康・安全、環境保護、および社会的責任分野（QHSE＆SR）の課題に取り組むお客様をサポートしています。世界1,600拠点83,000人の従業員が、信頼できるパートナーとして、法規・規格への適合性確認にとどまらず、リスク低減、パフォーマンス向上、持続可能な発展の促進につながる革新的なソリューションを提供します。

＜会社概要＞

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー11階

ウェブサイト(https://www.bureauveritas.jp/)

＜事業概要＞

船級／建築確認／産業設備・機器検査／マネジメントシステム認証・検証・監査／食品分析／建物定期検査／不動産技術監査／コモディティ・国際貿易検査／消費財検査