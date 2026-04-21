栗原恵さん　江田島市子育て応援大使就任

江田島市

広島県江田島市出身の元バレーボール日本代表 栗原恵さんが、地元の「子育て応援大使」に就任しました。全国同様に出生数が減少傾向にある江田島市において、栗原さんの結婚・子育て生活を発信することで、子育て生活のイメージ形成を図る。

子育て応援大使任命式

３月１９日（木曜日）に江田島市子育て世代包括支援センターで「江田島市子育て応援大使任命式」が行われました。

栗原さんには、大濱副市長から任命書が渡され、「栗原さんの結婚生活・子育て生活の楽しい様子を教えていただき、一緒に発信していくことで、皆さまと温かい気持ちを共有することができれば」と就任の言葉をかけられました。

また、就任を記念して、市内のこどもたちが一生懸命作った手作りのたすきとメダルが送られました。

任命式に出席した栗原さんは、「スポーツの世界で身体を酷使してきたので、こどもを産むことはできないと思っていました。息子が産まれて、自分の命にかえても守りたいと思える存在に出会え、今はとても愛おしい時間を過ごしています。」と述べられました。

普段はこどもたちの遊び場で行われた任命式では、こどもたちが想い想いに遊んだり、走り周ったり、カメラの前を横切ったりと、こどもたちにとっても楽しい任命式となり、子育て応援大使任命式にふさわしい、温かい雰囲気に包まれた１日となりました。

子育て中のママ・パパとの座談会

任命式に続いて、市内で子育て中のママ・パパとの座談会が行われました。

座談会では、栗原さんへ子育てに対する気になる質問が多く寄せられました。

Ｑ．イヤイヤ期が始まっておむつ替えが大変です。どうしていますか？

Ａ．ウチもイヤイヤ期で確かにおむつ替えが大変です。おもちゃで気を引いているうちに替えます。

Ｑ．子育てと仕事の両立はどうしていますか？

Ａ．仕事は仕事、子育ては子育てと切り替えるようにしています。家を出るときは、後ろ髪をひかれる思いですが、それがこどもに伝わらないように、割り切って家を出ています。

その他にも、子育ての質問だけでなく、「どうしたらトップアスリートになれるのか」や美容についての質問もありました。

広報えたじまでコラムを連載

この度の栗原さんの子育て応援大使就任は、結婚・子育てが未経験で不安を感じている方に対し、栗原さんの結婚・子育て生活を発信することで、結婚・子育てイメージを形成し、不安を軽減することを目的としています。

今後は栗原さんの結婚・子育て生活の情報を広報えたじまで毎月連載します。

江田島市ホームページでは本人直筆の文を掲載していますので、以下のＵＲＬからご覧ください。

掲載コラムはこちら

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https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/articles/789

広島県江田島市の出生数の現状

江田島市では、全国同様に出生数が減少しており、最新のデータでは、４０人／年（令和６年１０月～令和７年９月）と過去最低となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60452/table/74_1_a2e00b72b9966d28260441fd1fd1581f.jpg?v=202604211251 ]お問い合わせ先

江田島市企画部企画振興課 担当：尾上

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