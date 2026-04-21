IT・エンジニア特化型新卒採用代行「みん就TECH RPO」を正式リリース

ポート株式会社

ポート株式会社（代表取締役社長CEO：春日 博文、所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、当社子会社であるトラパス株式会社（以下「トラパス」）において、IT領域・エンジニア職種に特化した新卒採用業務代行「みん就TECH RPOサービス」（https://rpo.minshu-tech.jp/）を正式にリリースすることとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

■ サービスの目的

当社は2024年4月からM&Aにより当社グループに加わった「みん就」の更なる成長に向けて、2025年5月にIT業界に特化した新卒紹介事業を行う子会社としてトラパスを設立し、急速に拡大するIT人材需要に応えるべく事業を推進してまいりました。

現在、IT業界は年間約10％の成長を続けている一方で、（※1）エンジニア不足は年々深刻化しており、2030年には最大で約79万人が不足すると予測されています。（※2）

こうした中、新卒採用においても「採用プロセスの早期化」や「ジョブ型採用の導入」が進み、企業の人事担当者はノウハウ不足や工数逼迫という大きな課題に直面しています。

トラパスは、これまで新卒エンジニア向け人材紹介サービス「みん就TECH」を通じて培った知見を活かし、単なる業務代行にとどまらない、エンジニア採用のプロとして企業の採用目標達成を強力に支援するRPOサービスの提供を開始いたします。ポートグループが保有する強固なアセットを駆使し、業界全体の採用の質向上に貢献してまいります。

※1 IT人材需給に関する調査（概要） | 経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf

※2 国内ITサービス市場予測を発表～AI活用の実践とユースケース拡大が市場成長を促進～ | IDC

https://x.gd/QhZAX

■サービスの特徴

１. IT領域・エンジニア採用に特化した「施策提案～実行」までのフルサポート

単なる事務代行（BPO）ではなく、エンジニア採用の要件定義やペルソナ設計、技術広報の打ち出しといった上流工程から、スカウト送信、日程調整、エージェント管理といった実行フェーズまでを一貫して代行します。

２. ポートグループの資産を活用した圧倒的な母集団形成力

会員数30万人超の「みん就」や、「就活会議」「キャリアパーク」といったグループ独自の学生データベースと連携。適切な媒体運用と送客ディレクションにより、ターゲットとなる学生への直接的なアプローチが可能です。

３. IT/エンジニア領域に精通したプロフェッショナルによる運用

戦略コンサルチームと密に連携し、数値分析に基づいた改善施策を高速で回します。最新の技術スタックや開発環境への理解をベースにした、エンジニア視点での魅力訴求が強みです。

▼サービス提供メニュー

■料金プラン

初期費用は一切発生せず、企業の課題や規模に合わせた2つの固定プランを軸に提供します。

■今後の展望

- ライトプラン：月額30万円（税別）- スタンダードプラン：月額60万円（税別）- その他、面接官トレーニングやアウトソーシング等のオプションも対応可能です 。

「みん就TECH」では、今後以下の領域にもサービスを拡大していく予定です。

- アントレプレナー教育の推進：大学・VC（ベンチャーキャピタル）との連携を通じ、起業志向を持つ学生への教育支援を強化- 技術育成支援：ハンズオン型の勉強会・ハッカソンなどを通じて、実践的なスキル習得を支援

今後も「エンジニアとしてのはじまりに、挑戦の機会を。」というコンセプトのもと、テクノロジー人材のキャリア形成を多面的に支援してまいります。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：33百万円(2025年12月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■トラパス株式会社

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5階

役 員：代表取締役社長 赤塩 勇太

執行役員カンパニーCEO 八木 誠

設 立：2025年5月

URL：https://trapath.com/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク！就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

HR戦略コンサルティング

https://www.theport.jp/port-hr/lp/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

ポート株式会社：広報担当 諏訪

コーポレートサイト：https://www.theport.jp/

E-mail：pr@theport.jp

TEL：03-5937-4701