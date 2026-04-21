【新発売】iPhoneを彩る“桜の木漏れ日”光と影をデザインしたクリアケース「花影（はなかげ）」がatelier gekka BASEショップにて販売開始

株式会社VIVO

満開の桜の下に落ちる繊細な影、揺らめく花びらのシルエット。そんな日本の情緒をデバイスに落とし込んだ、iPhone用クリアケース【花影（はなかげ）】が、2026年4月21日（火）12:00より販売開始いたします。

あえて「色」を削ぎ落とし、桜の「形」のみをちりばめた本商品は、引き算の美学を体現したデザイン。日常の何気ない瞬間に、春の訪れを手のひらで感じられる大人のためのモダン・サクラのアイテムです。

▼iPhone用クリアケース【花影】詳細ページ

ハードタイプ：https://ateliergekka.base.shop/items/139731905

ソフトタイプ：https://ateliergekka.base.shop/items/139732369

見上げる桜から、足元に落ちる「影」の美しさへ

お花見シーズン、満開の桜を見上げる楽しさの傍らで、ふと足元や肩先に落ちる「桜の影」に心を動かされる瞬間はありませんか。その儚くも美しい「木漏れ日」の情景を、最も身近な存在であるスマートフォンケースに閉じ込めたいという想いから、本商品は誕生しました。当ショップではこれまで、満開の桜が咲き誇る様子をちりばめた「舞桜（まいざくら）」シリーズの雑貨を展開しておりました。こちらは色鮮やかな桜がちりばめられた華やかな雑貨です。それとは対照的に鮮やかな色彩を使わず、あえてシンプルな「影」で表現することで、より日常に溶け込める奥ゆかしいデザインに仕上げています。

iPhone用クリアケース【花影】の特長

1. 「舞桜」から継承された完璧なバランス

多種多様な桜の花びらをランダムに配した「舞桜」のレイアウトをベースに、シルエットのみを抽出。華やかな配置の妙はそのままに、驚くほどシックで落ち着いた印象に仕上げました。

2. 本体の色を主役にする「レイヤーデザイン」

透明度の高いクリアケースに、影のシルエットをプリント。お手持ちのiPhoneカラーと重なり合うことで、自分だけの春の景色が完成します。

3. 情緒溢れる4色のカラー展開

薄紅（うすべに）：日差しを透かした花びらのような、温もりのある影

薄青（うすあお）：春の青空が溶け込んだような、清涼感のある影

薄紫（うすむらさき）：幻想的な空気を纏った、気品ある影

薄炭（うすずみ）：他と競合せず馴染み深い、究極にシンプルな影

クリアケースの特性を最大限に活かし、iPhone自体のカラーと桜の影が重なり合うことで完成するデザインとなります。お使いの機種の色によって、夜桜のような深みや、春の陽光のような軽やかさなど、異なる表情を見せて楽しむことができます。

商品詳細

商品名：

iPhone用クリアケース 【花影（はなかげ）】

販売価格：2,980円（税込）

発売日時：2026年4月21日(火)12:00

対応機種：iPhone 7～17シリーズまで

※受注生産で対応

ケース素材：ハードタイプ・ソフトタイプ

カラー：薄紅、薄青、薄紫、薄炭

販売先：

＜ハードタイプ＞ https://ateliergekka.base.shop/items/139731905(https://ateliergekka.base.shop/items/139731905)

＜ソフトタイプ＞ https://ateliergekka.base.shop/items/139732369(https://ateliergekka.base.shop/items/139732369)

【舞桜】シリーズの雑貨

二つ折りパスケース【舞桜】キーケース【舞桜】スマホリング【舞桜】こころ華やぐ和映え日傘 ICHIRIN-いち輪-

SHOP URL：https://ateliergekka.base.shop/(https://ateliergekka.base.shop/)

【舞桜】シリーズのように【花影】シリーズの雑貨も順次展開していく予定です。

今後もあなたのお手元に春をお届けして参ります。

和を意識したファッションブランド『atelier gekka』とは

『月下美人』が語源の「gekka」を名に冠した『atelier gekka（アトリエゲッカ）』は、日常を特別に彩る和風衣料・雑貨を展開するブランドです。伝統的な和のモチーフに、チャイナ風デザインや現代的なシルエットを融合させた「少し変わった和モダン」が特徴です。「日頃のオシャレに自分らしさを添えたい」という層から支持を得ており、現在はレディースからユニセックスまで幅広く、国内だけでなく国境を越えたファンへ向けても日本の粋を発信しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社VIVO

代表者 ：岡田 恵理

所在地 ：東京都豊島区南長崎二丁目9番13号

設 立 ：2024年10月

事業内容：オリジナル商品開発、販売

オンラインストア（BASEショップ）：https://ateliergekka.base.shop/