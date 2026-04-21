世界中の花嫁を魅了する「ANTONIO RIVA MILANO Atelier Tokyo」から待望のイブニングドレスを発表

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸）は、イタリア・ミラノを代表する最高級ドレスブランド「ANTONIO RIVA MILANO （アントニオ・リーヴァ・ミラノ）」のイブニングドレス・コレクションの取り扱いを開始いたします。

■多様化するセレブレーションと求められる「エフォートレス・シック」

「ANTONIO RIVA MILANO」が描く、エフォートレスな新時代のフォーマル。

元建築家のデザイナーが魅せる、立体的かつ独創的なシルエット。日本の花嫁にとって羨望の象徴である「ANTONIO RIVA MILANO（アントニオ・リーヴァ・ミラノ）」は今、ウエディングという枠を超え、新たなフェーズへと向かいます。

■ 多様化するシーンと「気候」という新たな視点

近年のウエディングシーンは、かつてないパラダイムシフトの渦中にあります。開放的なガーデンや自由なスタイルが支持される一方で、ラグジュアリーホテルでの本物志向なウエディングも深化しており、セレブレーションの形はかつてないほど多角化しています。 さらに、近年の酷暑をはじめとする気候変動は、装いにおける「快適性」をマナー以上に切実な価値へと高めております。

■ 「マザーズドレス」に訪れた意識の変革

特に顕著な変化は、ご家族、特に「お母様世代」の意識の変革です。従来の日本の伝統を重視した留袖や振袖から、会場の空気（アトモスフィア）や季節感に呼応した「自分らしさ」への解放を求められています。品格は保ちつつも、心身を解き放つ「エフォートレス・シック」な装いが、現代の成熟したゲストが求める最適解の1つとなっております。

■ 導入の背景

ブランドの美学を共有する、トータルコーディネートの提案 「ご新婦様だけでなく、参列する私たちもこの世界観を纏いたい」。こうしたゲストからの切実な要望に応え、このほど、ブランドのシグネチャーであるシルクミカドや繊細なレースを贅沢に用いたイブニングドレス・コレクションを本格導入いたします。それは、建築的な美しさと「優雅なゆとり」が共存する、新しいフォーマルの形。花嫁とゲストが同じ美意識を共有し、共に特別な一日を演出する。「ANTONIO RIVA MILANO」は、変化し続ける時代の空気感を纏い、最高峰のセレブレーション・スタイルを提案してまいります。

コレクションの特長：洗練された素材と、細部に宿る遊び心

コレクションの特長として、重厚な光沢感を持つ「シルクミカド」と、歴史ある「ヴァランシエンヌレース」が融合した、細部に宿る遊び心を堪能できるドレスをご用意しております。

【ANTONIO RIVA MILANO イブニングドレス概要】

NO.Audrey（オードリー）NO.Audrey（オードリー）

NO.Audrey（オードリー）

Price.242,000円（税込）※レンタル価格

最上級の「ヴァランシエンヌレース」を贅沢に使用した、グレーカラーのミディドレス 。

18世紀に最盛期を迎えた歴史あるレースの美しさを現代的なシルエットに昇華させた、ANTONIO RIVA MILANOらしい「優雅さと強さ」を兼ね備えた一着です 。

NO.Marjorie（マジョリー）NO.Marjorie（マジョリー）

NO.Marjorie（マジョリー）

Price.220,000円（税込）※レンタル価格

最高級のシルクミカドと、繊細なヴァランシエンヌレースを贅沢に組み合わせたミディドレス 。ANTONIO RIVA MILANOらしい建築的な美しさと、クラシカルなエレガンスが融合した、ゲストドレスの枠を超えた一着です 。

ANTONIO RIVA について

クリエイティブディレクター

アントニオ・リーヴァ



真の先見の明を持つアントニオ・リーヴァは、伝統と革新を巧みに融合させ、国際的なブライダルファッション界で最も権威のあるクチュリエの一人としての地位を確立しています。彼のドレスはどれも、最初の刺繍の段階から、時を超えて愛されるようデザインされています。繊細な糸一本一本が物語を語り、特別な日のかけがえのない思い出となります。アントニオ・リーヴァは、おとぎ話のようなひとときを過ごしたいというすべての女性の夢を現実にし、独自のスタイルと個性を表現します。

店舗概要

ANTONIO RIVA

・店名

ANTONIO RIVA MILANO Atelier Tokyo

（アントニオ リーヴァ ミラノ アトリエ トウキョウ）

・住所

東京都中央区京橋1-3-1八重洲口大栄ビル1F

・営業時間

平日：11:00～19:00 / 土日祝 10:00～19:00

・定休日

月曜日・火曜日

・Tel

03-6706-7211

・公式サイト

https://www.best-anniversary.co.jp/antonio-riva

・公式Instagram

https://www.instagram.com/antonioriva_bestanniversary/ba_antonio_riva

ANTONIO RIVA MILANO Atelier Tokyo