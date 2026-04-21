【SMN】2026年3月度テレビCM放送回数ランキング発表　新生活を目前に、自動車保険・キャッシュレス・新型スマホが急上昇

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：原山直樹、以下SMN）は、テレビCMメタデータの生成・販売を通じてマーケティング支援を展開しています。

このたび、テレビCMメタデータシステムを活用し、2026年3月度の主要5大都市圏※（地上波25局、BS放送6局）で放送されたテレビCMの放送回数を調査・集計結果を発表しました。

今回の調査では、4月からの環境変化に備える消費者をターゲットとした、自動車保険や金融サービス、最新デジタルデバイスのCMが大幅にランクアップする傾向が鮮明となりました。

※ 5大都市圏：東京、大阪、愛知、福岡、北海道

■調査概要

【調査期間】 2026月3月1日～3月31日

【対象】 番組宣伝を除いた5大都市圏(東京、大阪、愛知、福岡、北海道)の地上波25局、BS放送6局のテレビCM

【調査方法】 SMNの動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査

■2026年3月度 商品別テレビCM放送回数ランキング

1位のソニー損害保険、2位の東京海上ダイレクト損害保険と、自動車保険が1位2位を占めました。3位にはPayPayカードが急浮上（前月153位）。4月から新しく車を運転する層や、家計を見直す層に向けた強力なアプローチが伺えます。

また、5位の「Galaxy S26 Ultra」や7位・10位のNTTドコモ、13位の三井住友銀行「Olive」、17位の三菱ＵＦＪ銀行「エムット」など、デジタルの生活基盤となる商材が上位に食い込みました。 特に「スマホで管理する銀行口座」のランクインは、現代のライフスタイルを象徴しています。

さらに、16位のカカクコム「食べログ」は、新卒、歓迎会など、飲みの席が多いこのシーズンならではのランキング結果と言えます。

■2026年3月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング

東京・名古屋・札幌では「アゴダ」や「トリバゴ」といった旅行サイトが上位に入り、春の行楽シーズンへの期待感が見て取れます。一方、福岡の「高山質店」（1位）や札幌の「ほくでん」（1位）など、地域に根差した企業の安定した出稿量も際立つ結果となりました。

■テレビCMメタデータについて

ソニーと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムで、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

本サービスに関するお問い合わせ：zb@so-netmedia.jp （担当：SMN株式会社 事業開発課）

■SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

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