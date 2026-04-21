カナダグース、二子玉川に新コンセプトストアをオープン

二子玉川という特別なロケーション。都市で着る、北極圏の機能美

株式会社カナダグースジャパンカナダグース 玉川高島屋S.C.店｜4月29日(水・祝) オープン

カナダグースは、数十年にわたる経験を基に、絶え間ない革新と妥協のない職人技を追求し続けてきました。豊かな自然と上質なライフスタイルが共存する二子玉川。自然と都市が調和するこの街に誕生するのは、ブランドのヘリテージと現代的な美意識を融合させた、新たなスタイル発信拠点です。

北極圏から着想を得た、ミニマルで力強い空間

店舗デザインは、カナダ北極圏の雄大な自然からインスピレーションを得ています。 果てしない氷原、澄みきった空気、静寂の中に宿る緊張感。それらを抽象化し、有機的なラインと削ぎ落とされた構造で表現しました。

氷の質感を想起させるモルタル素材が空間にシャープな輪郭を与え、光と影のコントラストがコレクションを一層際立たせます。そこに配されたウッドの温もり。ブランドフィロソフィーである “Canadian Warmth” を象徴する柔らかな質感が、冷たさと温かさの美しい対比を生み出し、体験としてのブランドを感じる特別な空間が誕生します。

軽量で季節を問わないアイテム

クリエイティブディレクター、ハイダー・アッカーマンが手掛ける初のメインラインコレクション。2026年春夏シーズンは、「世界の静かなリズムに身を委ね、静寂から始まる春」をテーマに掲げました。ペースを落とし、耳を澄まし、自らを再調整する瞬間のために生まれた本コレクションは、移り変わる人生のペースと調和し、探求する心を大切にすることを定義しています。

収納可能なダウンから適応性の高いアウター、優れた防水性を備えたレインウェアまで。さらに、自然から着想を得た新色を採用したシーズナルアイテム、アウトドアの機能性をアーバンなスタイルへと昇華させた日本限定コレクションをはじめ、キッズコレクション、フットウェア、アクセサリーに至るまで、ブランドの世界観をトータルでご体感いただけるラインナップを取り揃えています。

Men’s Collection

Stratus Vest（カラー：Azurite Blue）Horizon Rain Jacket（カラー：Stratus Grey）Vantage Striped T-shirt（カラー：Grey Lorne Stripe）Ermanii Jacket Japan Exclusive（カラー：Mojave Desert）Stratus Vest

豊富なポケットを備え、裾のドローコードでフィット感の調整が可能。コンパクトに収納できるパッカブル仕様で、利便性に優れています。

Horizon Rain Jacket

雨や寒さが厳しい日には、ストラタスコレクションのアイテムとのレイヤードがおすすめです。天候に合わせて快適なスタイリングを実現します。

Vantage Striped T-shirt

目の詰まったコットンジャージー素材で仕立てた、糸染めストライプが特徴の1着。程よい厚みと滑らかな肌触りで、日常に上質な着心地を提供します。

Ermanii Jacket Japan Exclusive

日本限定コレクションから、ユニセックスで着用可能なモデルが登場。なめらかで洗練された風合いとともに、優れた防風性を発揮します。

Women’s Collection

Horizon Rain Jacket（カラー：Glade Green）Regency Jacket Tonal Label（カラー：Black）Roam Striped T-Shirt（カラー：Lilac Colbourne Stripe）Almira Polo（カラー：Bloom Pink）Horizon Rain Jacket

軽量なシェルに、高い耐久性と通気性を兼ね備えた3レイヤー素材を使用。雨の日でも快適に過ごせる機能性を備えています。

Regency Jacket Tonal Label

伝統的なコーチジャケットをベースに再構築した、クラシックなスポーツウェアスタイル。軽量で、裾にはフィット感を調整できるドローコードを配置しました。通気性を高めるメッシュライニングを備えた一着です。

Roam Striped T-Shirt

糸染めのストライプが特徴のオーガニックコットンジャージー素材を使用。滑らかな表面と柔らかな肌触りが魅力で、長く愛用しても型崩れしにくい仕様です。心地よいフィット感と快適さを実現しました。

Almira Polo

コットンピケ素材を使用。リブニットの襟やサイドスリットなど、ウエスト周りの動きやすさを追求したデザインが特徴です。

Kids Collection

Kids Crofton Vest（カラー：Day Lily）Youth Crofton Vest（カラー：Pink Lemonade）Kids Crofton Vest

大人用「クロフトン」をモチーフにしたキッズモデル。成長に合わせてシームレスに着用いただけるデザインで、2歳から7歳まで幅広いサイズを展開しています。

Youth Crofton Vest

軽量で持ち運びに便利なパッカブル仕様。旅先でも気軽に羽織れる定番アイテムとして、小さなお子様の冒険に寄り添います。

Accessories & Footwear

Everyday Cap（カラー：Ozone/ White）Cascade Sneaker（カラー：White）Haven Bucket Hat（カラー：North Star White）Mini Waistpack EnduraLuxe（カラー：Future Dusk）Everyday Cap

クラシカルなシルエットにサイズ調節可能なストラップを搭載した、男女問わず愛される定番キャップです。

Cascade Sneaker

摩耗しやすい箇所にレザーとスエードのオーバーレイを配置。軽量かつクッション性に優れ、接地面を広くとったヒールフレアが、グリップ力と下り坂での安定性を高めます。ウィメンズ・メンズサイズで展開。

Haven Bucket Hat

サイズ調整が可能なコードロックと、暗所での視認性を高めるリフレクティブテープを装備。シグネチャーのアークティックディスクロゴが特徴です。

Mini Waistpack EnduraLuxe

ジッパー付きポケットの内側にカードホルダーを備えた万能アクセサリー。調節可能なストラップとバックル開閉により、クロスボディとしてもベルトバッグとしてもお使いいただけます。

カナダグース 玉川高島屋S.C.店のオープンを記念し、プレイフルなムードを纏った2026年春夏コレクションのブックレットを数量限定でプレゼントします。この機会に、ぜひカナダグースの世界観をご体感ください。

店舗概要

店舗名：カナダグース 玉川高島屋S.C.店

所在地： 東京都世田谷区玉川3丁目17-1

オープン日：2026年4月29日(水・祝)

営業時間：10:00-20:00

取り扱いカテゴリー：メンズ / ウィメンズ / キッズ

カナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260421)をご覧ください。

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