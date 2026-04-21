【エムディー株式会社】商業施設内クリニックが年間売上1位を獲得

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、このたび開業支援を行ったクリニックが、南町田グランベリーパークの商業施設内のサービス部門において年間売上第1位を獲得しました。

本実績は、医療モール『medimo（メディモ）』を企画、展開し、各クリニックと地域の患者さまが安心して利用できる施設として運営しているエムディーが、商業施設という立地特性を活かし、安定した集患と継続的な売上を実現した結果です。

■商業施設開業がもたらす安定した集患基盤

商業施設内でのクリニック開業は、日常的に人の流れがある環境であるため、継続的な来院につながりやすい特長があります。



特に、

・生活動線上にあることで来院ハードルが低い

・新規患者の流入が継続的に見込める



といった点から、安定した集患基盤を構築しやすい立地といえます。

今回の結果は、こうした商業施設の特性を最大限に活かした開業戦略が、売上として結実したものです。

■開業後の安定経営を見据えた支援

エムディー株式会社では、単なる開業支援にとどまらず、開業後の立ち上がりの早さ・安定した売上を維持するための仕組みづくりまで一貫してサポートしています。



・商業施設を含めた立地選定・出店戦略

・自社開発ツールによる診療圏分析

・開業後の継続的な運営サポート



など、長期的な視点での支援を強みとしています。

■「安定した経営」を目指すドクターの皆さまへ

開業において重要なのは、一時的な売上ではなく、安定して患者さまに選ばれ続ける仕組みを構築できるかです。

商業施設という選択肢は、その実現において有効な手段の一つです。

エムディー株式会社は、これから開業を検討されているドクターの皆さまに対し、安定した経営基盤を築くための開業支援を提供してまいります。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

URL： https://emdi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711