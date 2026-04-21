【滋賀・守山】前回満席の人気企画が再登場　特大紅ずわい蟹1杯×タラバ蟹食べ放題「カニ祭り 夏の陣」開催

一般財団法人守山野洲市民交流プラザ

一般財団法人守山野洲市民交流プラザが運営する駅前交流施設 ライズヴィル都賀山（所在地：滋賀県守山市）にて、2026年4月25日（土）を皮切りに、初夏限定イベント「カニ祭り 夏の陣」を全5回開催いたします。

本イベントでは、石川県産の特大紅ずわい蟹（約800g）を1人1杯提供するほか、北海道産タラバ蟹（約800g）の肩・脚半身を対象に、40分間の食べ放題を実施します。

また、仕入れ業者によるカニのさばき方レクチャーや、カニ飯・カニ汁の提供も行い、「食べる」だけでなく「体験する」食イベントとして展開します。参加料金は1名あたり7,500円（税込）です。

石川県産紅ずわい蟹（左）と北海道産タラバ蟹（右）

本イベントは、2026年2月および3月に当施設が主催した「かに祭」の初夏限定版として企画されたものです。前回開催はいずれも満席となるなど好評を博したことから、内容を拡充のうえ再開催する運びとなりました。なお、本イベントは水産物の卸・販売を手がけるコイタロウ水産（本社：滋賀県湖南市）が主催し、当プラザが協力する形で実施します。

前回の会場の様子、捌き方を仕入れ業者自らがコツを伝授北海道産タラバ蟹

コイタロウ水産コイタロウ水産 代表 鈴木 隆将

当日は、滋賀県を中心に移動販売を行う魚屋「コイタロウ」が来場します。仕入れ業者自らがカニのさばき方をレクチャーし、参加者とともに実際にカニをさばきながら、カニにまつわる知識やエピソードを交えて味わう体験型イベントです。普段なかなか触れる機会の少ないカニの扱い方を学びつつ、食の楽しさを体感できる点が本イベントの特長です。

イベントの特徴

1. プロが教える「カニの捌き方レクチャー」 滋賀県を中心に移動販売を行う魚屋「コイタロウ」の代表・鈴木自らが来場。参加者の皆様にカニの捌き方を直接レクチャーします。知識やエピソードを交えながら、自ら捌いて味わうことで「食の楽しさ」を深く体感いただけます。

2. 厳選されたカニの競演

- 石川県産 紅ずわい蟹： 特別選別した身入りの良い特大サイズ（800g）を丸ごと1杯。- 北海道産 タラバ蟹： 圧倒的な食べ応えのタラバ蟹（800g）を40分間食べ放題で。

カニ飯・カニ汁もセットになり、まさにカニ尽くしのひとときを提供します。

イベント概要

日 時：4月25日(土)・5月1日(金)・5月31日(日)・6月14日(日)・6月27日(土)※全5回開催

会 場：ライズヴィル都賀山（滋賀県守山市梅田町1-27／JR守山駅西口徒歩約2分）

内 容：石川県産の特別選別された身入りの良い紅ずわい蟹を使用した体験型食イベント。北海道産タラバ蟹の40分間食べ放題。仕入れ業者であるコイタロウ水産によるさばき方レクチャーのもと、参加者自らが蟹をさばき、カニ汁・カニ飯とともに味わいます。

料 金：7,500円（税込）／おひとり ※カニ飯・カニ汁付き

ドリンク：アルコール・ソフトドリンクをご用意（飲み放題プランあり）

定 員：各回約60名（参加組数により前後する場合あり）

形 式：完全予約制（下記URLよりお申込みください）

主 催：コイタロウ水産 （公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@213phfgs?ts=04052343&oat_content=url)）

協 力：一般財団法人 守山野洲市民交流プラザ（ライズヴィル都賀山）

当日タイムテーブル

19:00～19:10 挨拶・説明

19:10～19:50 特大紅ずわい蟹の捌き方レクチャー ＆ 実食（カニ飯・カニ汁付）

20:00～20:40 タラバ蟹 食べ放題タイム

20:40～21:00 歓談・ラストオーダー

ご予約について

毎回満席になる人気イベントです。お早めのご予約をお勧めします。

予約フォーム：https://afu.sub.jp/estimate/crab-festival

コイタロウ水産について

コイタロウ水産

コイタロウ水産 代表 鈴木 隆将

滋賀県を中心に移動販売を行う魚屋「コイタロウ水産」は、季節に応じた海産物を取り扱っています。

冬期には金沢で直接仕入れた産地直送の紅ズワイガニの販売および関連イベントを実施し、夏期には海鮮BBQセットを提供するなど、通年で鮮魚の販売を行っています。



お問い合わせはこちらから(https://line.me/R/ti/p/@213phfgs?ts=04052343&oat_content=url)

法人概要

名 称： 一般財団法人守山野洲市民交流プラザ（ライズヴィル都賀山）

目 的： ライズヴィル都賀山は、地域文化の発信と交流・福祉の充実を通じて、市民・地域・勤労者に愛される施設運営をめざしています。

理事長： 田中 栄治

支配人： 柴田 一城

所在地： 滋賀県守山市梅田町1-27

電話番号：077-583-7181

FAX番号：077-583-8221

公式サイトURL：https://www.tsugayama.or.jp/

事業内容：宴会・会議など、多目的施設運営

ライズヴィル都賀山 外観

お問い合わせ先

一般財団法人守山野洲市民交流プラザ（ライズヴィル都賀山）

〔担当者〕 高城 一彰（たかしろ かずあき）

〔TEL〕077-583-7181

〔FAX〕077-583-8221

〔E-mail〕takashiro@tsugayama.or.jp