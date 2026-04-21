初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」始動

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区 社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」を立ち上げ、2026年秋に第1作目タイトルとしてNintendo Switch/Nintendo Switch 2用のパーティゲーム「サンリオ パーティランド」をグローバルで同時発売いたします。キャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として、「Sanrio Games」からは今後3年間で10本程度のリリースを予定しております。

「One World, Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンのもと、ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指します。

「Sanrio Games」公式サイト：https://www.sanrio-games.jp/(https://www.sanrio-games.jp/)

ゲームブランド立ち上げの背景

サンリオは、「みんななかよく」という創業以来の企業理念のもと、「ハローキティ」をはじめとする450以上のIPを生み出してまいりました。2025年5月には長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」を発表し、「グローバルIPプラットフォーマー」への進化を掲げています。その中核を担う1つがゲーム事業です。

2024年の世界ゲームコンテンツ市場規模は31兆42億円となり*、顧客エンゲージメントの高いエンターテイメントとなっています。これまでもライセンス許諾の形でサンリオキャラクターを用いた多くのゲームタイトルがグローバルで発売されており、今後もライセンスでの施策を継続拡大していきますが、サンリオが手がけるIPを世界中のお客様と直接つなぐ新たな接点として、自社パブリッシングによるゲームブランドを立ち上げ、エンターテイメント体験を拡充していきます。

「Sanrio Games」の提供価値

サンリオが企画・開発の主体となって「Sanrio Games」ブランドのもとでグローバルのゲーム市場に参入します。ユーザーにとっての新たなサンリオ時間を創出することで、既存キャラクターのさらなる認知・好意の獲得や新しいキャラクターの訴求を図り、顧客エンゲージメントを深化させることを目指します。

自社パブリッシングにより、さまざまなサンリオキャラクターを活用したゲーム開発のほか、キャラクターそれぞれの世界観を深く反映したゲーム体験の設計、多様なジャンルのゲーム開発など、その組み合わせを戦略的に自社で設計していきます。また、ゲーム発のIP開発も視野に入れるなど、ゲームを軸にサンリオIPを拡張させていきます。

あわせて、サンリオの会員サービス「Sanrio＋」やサンリオショップ、テーマパークなど、サンリオが持つ他アセットとゲームを連動させることにより、リアルとデジタルをつなぐ新たなサービスを展開。事業ポートフォリオを拡大させて持続的成長基盤を構築し、新しいエンターテイメントの体験価値を創出します。

今後の事業計画

サンリオは2024年5月、中期経営計画においてゲームへの自社投資や複数タイトルの開発計画を発表以降、専門人材の積極採用、実績あるパートナーとの協業体制構築、投資規律の整備を進めてまいりました。現在、複数タイトルがプリプロダクションおよび本開発の段階にあります。2026年秋の第1作目タイトルに加え、今期中に2作目のリリースも控えており、今後3年間、2029年3月までに10タイトル程度のリリースを予定しております。各タイトルの詳細や発売時期については、今後段階的に公開してまいります。

第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」を2026年秋に世界同時発売

「Sanrio Games」の第1作目タイトルとして、2026年秋に家庭用ゲームソフト「サンリオ パーティランド」を発売いたします。本タイトルはNintendo Switch/Nintendo Switch 2用のパーティゲームです。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができます。日本のみならず世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や発売日については、今後随時公開してまいります。

代表取締役社長 辻 朋邦 コメント

サンリオは「みんななかよく」の企業理念のもと、450を超えるオリジナルキャラクターを通じて世界中に笑顔を届けてまいりました。これまで物販やライセンス、テーマパークなどの事業を通してエンターテイメントビジネスを広げてまいりましたが、この度自社ゲームブランド「Sanrio Games」の立ち上げという新たな道を切り拓きます。世界中のファン、パートナーの皆様が、新たにゲームを入り口としてサンリオIPと触れ合うことで、グローバルIPプラットフォーマーとしての企業価値を高め、より多くの人々に笑顔を届けてまいります。

常務執行役員 濱崎 皓介 コメント

2024年5月にゲーム事業への自社投資を発表以降、組織・人材・パートナーシップ・投資規律の整備を進めてまいりました。本日、ゲームブランドの立ち上げと第1作目のタイトルを皆さまに発表できることを、大変嬉しく思います。継続してさまざまなジャンルのタイトルを提供しながら他のサンリオのアセットとも連動させることで、サンリオIPをさらに拡張し、中長期的にゲーム事業の収益基盤を確立していきます。今後も自社パブリッシング開発とライセンスタイトルの両輪で、サンリオならではのゲームによるエンターテイメントを世界に届けてまいります。

「Sanrio Games」ブランドコンセプトムービー公開

「Sanrio Games」の世界観を伝えるブランドコンセプトムービーを公開いたしました。ゲームを新たな入り口として、世界中の人がサンリオのキャラクターやサービスに触れ合う機会を増やすことで、1人でも多くの人を笑顔にし、幸せの輪を広げていくことをイメージして描いた動画となっております。

サンリオゲームズ【公式】X ：https://x.com/SanrioGames_JP

サンリオゲームズ【公式】YouTube ：https://www.youtube.com/@SanrioGames_JP

*出典元： 「ファミ通ゲーム白書2025」