【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】こどもの日におすすめのホテルランチ_ゴールデンウィーク限定ランチ「菖蒲コース」を発売。お子様用の「ミニ菖蒲コース」や「キッズコース」も同時発売！

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