CORTISの新曲リリースを記念した、ソウルでのAirbnb限定体験が新登場！4/21(火)より予約開始

Airbnb Japan株式会社

※韓国時間4月21日に公開された“Step into CORTIS’ Seoul hideout and celebrate their new music”(https://news.airbnb.com/cortis-experience)の抄訳です。

主なポイント

- Airbnbオリジナルの限定企画として、CORTISの「Green vs. Red」をテーマにした隠れ家が登場。グループの最新曲『REDRED』の世界観を体感できる没入型の体験をソウルの中心部で提供します。- 4月28日に行われるプログラムでは、ゲストはガイドの案内のもと、CORTISのメンバーと直接会い、メンバーそれぞれの好みや世界観に触れることができるほか、記念となる限定グッズを持ち帰ることができます。- さらに、1組のゲストは隠れ家に1泊宿泊ができるほか、5月1日から7日までの期間でファンの方々がその特別な空間を体験することができる機会が設けられます。- 韓国を訪れた人や韓国への旅行を検討している人の94%が「Kカルチャーが韓国への旅行への関心に影響を与えた」と回答しており※1、ファンたちは自らの情熱を推し旅にも注いでいます。Airbnbは、そんなファンたちにここでしかできない特別な体験を提供します。

※1 2026年3月にAirbnbが委託し、OnePollが実施した消費者調査に基づく。調査対象は以下の市場における合計4,500名の回答者：オーストラリア、インド、インドネシア、日本、中国本土、マレーシア、シンガポール、タイ、および米国。

Airbnbは、独自の創造性を常に追求し続けるアーティスト・CORTISと連携し、2枚目のミニアルバム（EP）『GREENGREEN』のリードシングル『REDRED』のリリースを記念して、ソウルにあるCORTISの隠れ家でAirbnb限定となる3つの体験を提供します※2。

※2 CORTISはAirbnb体験にのみ直接登場し、宿泊やポップアップにはCORTISの登場は含まれません。

- CORTISが最大30名の対象ゲストをGreen vs. Redのスペースにご招待し、インタラクティブな体験を提供するAirbnbオリジナル体験- 同じ没入型の隠れ家で、1名のゲストと同伴者1名を対象とした1泊の宿泊体験- 5月1日～7日の期間中、1,000名以上のゲストがその空間を体験できるポップアップイベント

K-POPが世界中から韓国への旅行を後押しする中、ファンはお気にいりのアーティストやその世界とより深くつながる体験を求めるようになっています。Airbnbは、そうしたファンの想いを現実の体験として実現します。Airbnbの最新調査によると、韓国を訪れた人や韓国への旅行を検討している人の94%が、「Kカルチャーが韓国への旅行への関心に影響を与えた」と回答しています。

「ファンであるCOERのみなさんを、ソウルの僕たちの隠れ家にお迎えできることを、とても特別なことだと感じています。『REDRED』は、自分自身を発見すること--何に惹かれ、何に抗うのか、そしてその過程を通じて、自分たちの音楽的なセンスをより明確に形作ってきました。ファンのみなさんが自分だけの色を見つけ、Airbnbとともに作り上げたこの空間で、その瞬間をみなさんと直接共有できることをとても楽しみにしています」-CORTIS

＜このAirbnb体験について＞

この体験では、ゲストはCORTISのメンバーとともに、ソウルにある隠れ家で、ともに特別な時間を過ごすことができます。

到着するとまず最初に、ガイドとともに隠れ家を巡り、各エリアで新たなストーリーが明かされていきます。

そしてゲストは以下を体験することができます。

- コンテンツ撮影を通して、CORTISの「Green vs. Red」の世界へと没入します。- 自己表現と探求をテーマにした遊び心あふれるアクティビティを体験。CORTISとのブロック積みチャレンジ、ペイントスプラッターエリア、UVライトを使ったトリビアクイズ、さらにはパーソナライズされたビンゴなど、楽しさが盛りだくさんです。

インタラクティブなゾーンを巡りながら、限定のキーキャップホルダーや記念となる限定品を集めていきます。すべてのアクティビティは、CORTISからインスピレーションを受けた創造性によって彩られています。

＜体験の予約方法＞

4月21日午後12時（韓国標準時）より、airbnb.com/cortisexperience(http://airbnb.com/cortisexperience)より体験の予約を開始します。4月28日にソウルで開催されるこの体験は、無料で、最大30名が参加することが可能です。なお、体験実施場所までの交通手段や宿泊施設の手配は含まれていないため、ゲスト自身で手配する必要があります。

＜宿泊体験について＞

抽選で選ばれた1名のゲストは、同行者とともに本体験の舞台となる隠れ家で1泊の宿泊を楽しみながら、すべてのゾーンをご自身のペースで体験することができます。メールルームビンゴやUVクルーハント、ペイントゾーンまで、この宿泊には特別な記念品が含まれています。さらに、就寝時のベッドの上にはぬいぐるみが用意されています。

※宿泊体験には、CORTISの登場は含まれません。

＜宿泊体験の予約リクエスト方法＞

4月21日午後12時（韓国標準時）から、無料の1泊宿泊予約をリクエストできます。この宿泊体験は、ゲスト1名と同行者1名での宿泊を想定しており、4月29日にチェックインし、4月30日にチェックアウトとなります。ソウルへの往復交通（宿泊先への移動を含む）は含まれておらず、ゲストご自身の費用負担となります。予約リクエストは、airbnb.com/cortisstay(http://airbnb.com/cortisstay)をご覧ください。

＜ポップアップについて：Airbnb & CORTIS Seoul Hideout＞

5月1日から7日の期間、ポップアップ：Airbnb & CORTIS Seoul Hideoutがオープンし、より多くのゲストがGreen vs. Redの空間に足を踏み入れ、探索する機会を提供します。

※ポップアップには、CORTISの登場は含まれません。

＜ポップアップの予約方法＞

ゲストは4月23日午後12時（韓国標準時）より、airbnb.com/cortis-ext(http://airbnb.com/cortis-ext)にアクセスして無料でポップアップを予約できます。1,000席以上ご用意しておりますが、お早めにご予約されることをお勧めします。なお、予約を確保されたゲストの交通手段や宿泊施設の手配は含まれていないため、ご自身で手配する必要があります。

※こちらはAirbnbにより提供される体験・宿泊です。本体験および1泊限りの宿泊体験は、プロモーションイベントとしてのみ提供されます。いずれも先着順となり、抽選や懸賞による当選企画ではありません。

CORTISの新しいリードシングル『REDRED』は主要ストリーミングプラットフォームにて配信中です。

＜Airbnb体験＞

Airbnb体験には、現地に詳しいホストが案内する体験がそろっています。体験は世界中の650都市で展開されており、その数は日々増え続けています。「CORTISによる『Green vs Red』体験」以外にも、多くの都市で、世界中の魅力あふれるホストがAirbnbのためだけに企画する特別な体験、Airbnbオリジナルが提供されています。

＜CORTIS について＞

CORTIS (MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO)はBTSとTOMORROW X TOGETHERが所属する「ボーイグループ名門」BIGHIT MUSICからデビューしたグループ。グループ名は、「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズから不規則に6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。まったく新しい独創的な感覚で音楽、振付、映像などを自ら手がける「ヤングクリエイタークルー」です。メンバーの多くが10代で構成されているCORTISは、自分たちのストーリーを基に、作詞や作曲、パフォーマンス、ビデオグラフィー、などさまざまな分野でクリエイティブの力量を発揮しており、特定のポジションに縛られることなく、「共同クリエイティブ」というスタイルで制作に携わる点が特徴的です。

＜Airbnbについて＞

Airbnbは、2人のホストがサンフランシスコの自宅に3人のゲストを迎えた2007年に誕生しました。以来、ホスト数は500万人を超え、世界のほぼすべての国と地域で25億回を超えてゲストをお迎えしてきました。訪れるゲストが街や人とのつながりを肌で感じられるよう、ホストの方々はユニークな宿泊先やほかではできない体験、特別なサービスを日々提供くださっています。

※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。