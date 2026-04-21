【GW・日曜祝日限定】東京都内で沖縄旅ランチ、『はりくやまく』で沖縄グルメを食べ尽くすランチと昼飲み！泡盛生ビール20種飲み放題の提供開始

株式会社はりくやまく

株式会社はりくやまく（本社：東京都江東区大島、代表取締役：徳嶺孝太）は、東京・西大島の沖縄居酒屋『はりくやまく』にて、ゴールデンウィーク期間・日曜祝日限定で、沖縄グルメを食べ尽くすランチと泡盛生ビール20種飲み放題の昼飲み提供を開始いたします。

人気の沖縄グルメであるタコライス、沖縄そば、ジューシー、ゴーヤーちゃんぷるなどランチ定食でご提供し、沖縄の家庭料理を一度に味わって頂けます。さらに、泡盛、ビールなどアルコール20種飲み放題もご提供致します。「残波」「やんばるくいな」など複数の泡盛、樽生やシークァーサービール、琉球ハイボール、マンゴーサワーなど沖縄の味を楽しめるアルコールを好きなだけ飲んで選んでいただけます。アルコール20種飲み放題は、ランチタイム12時から17時までご利用頂けます。

ゴールデンウィークに「遠出せずに旅行気分を味わいたい」という欲求に応えられるように、都内にいても沖縄体験を提供していきます。沖縄グルメはゴーヤーや島豆腐を使った健康的な食だけでなく、沖縄そばやジューシー、泡盛などの沖縄ならではの人気グルメを堪能することで、日常から旅に出たような気分にさせてくれます。ゴールデンウィークは、東京都内でも “沖縄グルメ旅” をお楽しみください。

◼︎ランチメニュー詳細

◼︎ゴールデンウィークは昼も夜も沖縄グルメ！

- タコライスと沖縄そば定食（お新香、小鉢2個、ちんすこう）：1000円（税込）- 沖縄そばとジューシー定食（サラダ、お新香、小鉢2個、ちんすこう）： 950円（税込）- ゴーヤーちゃんぷると唐揚げ定食（サラダ、お新香、小鉢2個、ミニそば、ちんすこう）：950円（税込）- 車麩ちゃんぷると唐揚げ定食（サラダ、お新香、小鉢2個、ミニそば、ちんすこう）：950円（税込）- アツアツ！鉄板ハンバーグ定食（サラダ、お新香、小鉢2個、ミニそば、ちんすこう）：1400円（税込）- ジューシーサガリステーキ定食（サラダ、お新香、小鉢2個、ミニそば、ちんすこう）：1600円（税込）- 泡盛生ビール20種飲み放題（泡盛、生ビール、ハイボール、お茶ハイ、サワー、焼酎、ソフトドリンクなど約20種） 70分：1500円（税込）※提供時間：12:00～17:00沖縄そばとジューシー定食ゴーヤちゃんぷると唐揚げ定食

＜営業日・営業時間＞

4月27日（月）定休日

4月28日（火）17:00～24:00

4月29日（水）12:00～24:00（ランチ営業時間12:00～14:00）

4月30日（木）17:00～24:00

5月1日（金）17:00～24:00

5月2日（土）17:00～24:00

5月3日（日）12:00～24:00（ランチ営業時間12:00～14:00）

5月4日（月）12:00～24:00（ランチ営業時間12:00～14:00）

5月5日（火）12:00～24:00（ランチ営業時間12:00～14:00）

5月6日（水）12:00～22:00（ランチ営業時間12:00～14:00）

◼︎島直送食材の沖縄料理と豊富な泡盛、沖縄居酒屋『はりくやまく』

『はりくやまく』は、西大島で13年愛される沖縄居酒屋です。ちゃんぷるーやソーキそばなどの定番沖縄料理のほかに、知る人ぞ知る沖縄名物料理や創作料理を提供しています。沖縄直送の島食材や店主自ら市場で仕入れる鮮魚を使用した沖縄料理が人気です。お酒も泡盛や沖縄ドリンクを種類豊富に揃え、料理とお酒で都内にいても沖縄を堪能して頂けます。店内はカウンターやテーブル席の他に、ゆったり宴会ができる座敷席をご用意しています。人と人が繋がる地元のコミュニティの場になるように、ほっと心安らぐ「第二の我が家」を目指して沖縄文化をお届けしています。

【店舗情報】

店舗名：はりくやまく

住所：東京都江東区大島3-1-17

予約電話： 03-5875-2725

営業時間：平日17時～24時、土曜日17時～24時、日曜日・祝日12時～22時

定休日：毎週火曜日（火曜日祝日の場合営業）

席数：34席（カウンター8席 テーブル10席 座敷16席）

予約： https://yoyaku.toreta.in/harikuyamaku/#/(https://yoyaku.toreta.in/harikuyamaku/#/)

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13147316/(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13147316/)

Instagram：https://www.instagram.com/hariku.yamaku(https://www.instagram.com/hariku.yamaku)

■会社概要

社名：株式会社はりくやまく

設立：2015年10月05日

代表者：代表取締役 徳嶺孝太

本社：東京都江東区大島3丁目1番17号

会社サイト：https://www.harikuyamaku.com