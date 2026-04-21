平日朝7時の婚活、次回参加意向100%を記録「ガチ中華×朝活×婚活」新スタイルのイベント「モーニング de Meet」開催

株式会社オミカレ

株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久留宮雅仁）が主導する食体験型マッチングイベントシリーズ「Eat de Meet（イート デ ミート）」は、2026年4月3日（金）午前7時より、Retty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：平野雅也）との共催で「モーニング de Meet in 香福味坊(秋葉原)」を開催いたしました。

本イベントは「ガチ中華 × 朝活 × 婚活」をコンセプトに、平日の朝時間を有効活用した全く新しい婚活スタイルを提案するものです。当日参加者18名が参加し、次回参加意向100%という高い評価を得ました。

■開催実績

■背景：「時間が合わない」「土日の婚活」が届かない人たちへ

従来の婚活イベントの多くは土日・祝日開催が中心です。しかし日本の就業者の約3割を占めるサービス業・医療・飲食・小売業などに従事する方々にとって、土日は貴重な「仕事日」であり、婚活市場へのアクセス自体が困難な状況が続いてます。

また、土日を趣味・娯楽・自己投資に充てたいというライフスタイルを持つ方にとっても、「婚活に週末を使う」という選択肢は心理的なハードルになりえます。

Eat de Meetは、「平日朝7時」という時間帯に着目。仕事前のわずかな時間を「食 × 出会い × 朝活」として価値化することで、これまで婚活市場にリーチできていなかった層への新たな出会いの場を創出する結果となりました。

■「モーニング de Meet」が切り拓く、新しい出会いの時間軸

平日朝婚活が解決する3つの課題

・ 土日が仕事のサービス業・医療・飲食業従事者も参加できる婚活の場

・ 朝活・自己投資の一環として「婚活」へのハードルを下げる設計

・ 「食」という共通体験が自然な会話と関係構築を促進

■イベント概要

■「ガチ中華 × 朝活 × 婚活」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20019/table/261_1_ab982acc809e5fd2dec1d2e7ef1761b8.jpg?v=202604211151 ]

本イベントのコンセプトは3つの要素の掛け合わせにあります。

■Eat de Meetとは

- ガチ中華日本では馴染みの薄い中国式朝食（粥・小籠包・豆乳など）を本格的に提供。食の非日常体験が参加者の会話を活性化させる「場の触媒」として機能します。- 朝活「早起きして何か始めたい」という朝活ニーズと掛け合わせることで、婚活への心理的ハードルを低減。参加動機を多様化し、より自然な形での出会いを実現します。- 婚活「食べる」という親密な行為を共にすることで初対面の緊張をほぐし、マッチング率の向上を図ります。満足度・次回参加意向ともに高い水準を記録。

Eat de Meetは、「食」を通じた体験型マッチングイベントブランドです。株式会社オミカレが主導し、食・文化・地域をテーマにした共創イベントシリーズとして展開しています。単なる婚活の場ではなく、「参加すること自体が体験として価値ある時間になる」イベント設計を追求しています。

モーニング de Meetは同シリーズの第4弾として開催。当日は参加者から多数のコメントをいただきました。

▼参加者の声（当日アンケートより）

「美味しい料理が食べれて幸せです」（31歳・男性）

「こんなに料理が出てくるイベントは初めてです！」（38歳・女性）

「朝起きる仕組みができるの、めっちゃうれしい！」（38歳・男性）

「食事量が少し多めで、1時間は慌ただしかった」（37歳・男性）

また、参加者からの改善要望に対し、次回以降での対応を検討しています。

真摯なフィードバックをくださった参加者の皆さまに感謝申し上げます。

今後もさまざまなテーマで「食 × 出会い」の場を作り続けていきます。

■Eat de Meet実行委員長 中條よりコメント

中條 義猛（なかじょう よしたけ） Eat de Meet実行委員会 実行委員長

「平日朝7時という、誰もが『参加できるの？』と思うような時間帯にもかかわらず、これだけ熱量の高い方々が集まってくださったことに、率直に感謝と驚きがありました。同時に、平日朝という時間帯に確かな需要があることを、この目で確信した瞬間でもありました。

イベントの後にお仕事にいれる方も多く、朝の時間を有効活用いただけたようで嬉しい限りです。

平日の朝に開催されるイベントは全国的にもほぼありません。

土日の婚活に参加できない方が、日本にはたくさんいます。仕事、生活スタイル、価値観もさまざまな事情から、出会いの機会そのものにアクセスできない方たちへ。

「私たちEat de Meetが目指すのは、『出会いが0をZEROにする』こと。出会いの機会を創出し続けることで、一人でも多くの方が自分らしい出会いに辿り着ける社会を実現したいと考えています。

モーニング de Meetはその第一歩です。食という体験を通じて、時間・場所・形式の壁を越えた出会いの場を、これからも作り続けます。オミカレが提供するのは、スペックではなく"体験"を起点にした出会い、今日より少しだけ明日が楽しみになる。そんなトキメキのきっかけを、これからも届けていきます。」

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）