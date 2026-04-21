地域交通のためのポータルサイト「MOBILITY UPDATE PORTAL　by 国土交通省」のサイト制作

有限会社 Bit Beans

有限会社Bit Beans（代表：出村亜佐子・森一茂、所在地：東京都新宿区、以下「Bit Beans」）は、国土交通省が運営する地域公共交通のためのポータルサイト「MOBILITY UPDATE PORTAL」（https://mobility-update.mlit.go.jp/(https://mobility-update.mlit.go.jp/)）の制作を担当いたしました。

本ポータルサイトは、一般財団法人 計量計画研究所との協働のもと進められたプロジェクトであり、2025年の仮公開に続き、2026年3月末に本公開が行われたものです。

■ 背景・課題

「MOBILITY UPDATE PORTAL」（https://mobility-update.mlit.go.jp/）

地域公共交通は、人口減少・高齢化・担い手不足などの構造的課題を抱え、多くの地域で「交通空白」の深刻化が懸念されています。国土交通省は、地方自治体が自地域の交通課題を把握し、実効性ある地域公共交通計画を策定・実行するための支援を強化するため、モビリティデータの活用を軸とした情報提供・ツール提供プラットフォームの構築を推進しました。

本プロジェクトには、専門的なUI/UX設計、大規模なデータ連携機能の実装、地方自治体担当者という多様なリテラシーのユーザーへの対応、さらには長期にわたる継続的な運用保守など、公共向けWebシステムとしての高い要求水準が課されていました。

■ サイトの概要

「MOBILITY UPDATE PORTAL」は、全国の地方公共団体が地域公共交通計画を円滑に策定・実行できるよう、各種ツールと情報を集約した国土交通省公式ポータルサイトです。

主な機能・コンテンツは以下のとおりです。

・アップデートガイダンス

地域公共交通計画をアップデートするための手順書

・現状可視化ツール

オープンデータを活用して地域の現状を地図上に可視化するツール

・標準スケジュール

地域公共交通計画の策定スケジュールを支援

・地域公共交通計画の閲覧・検索

全国の計画・施策事例をフィルタリング検索できるデータベース

・法定協議会に関するツール

有識者リスト・各種様式・補助事業情報の提供

・はじめての方向けガイド・FAQ・用語集

初めて地域交通に関わる担当者への丁寧な情報提供 など

■ Bit Beansの担当範囲と取り組み

Bit Beansは、本プロジェクトにおいて、一般財団法人 計量計画研究所と連携し、「企画・提案」から「サイト構築・運用・サーバー管理」にいたるまでの工程を担当いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59417/table/5_1_6d49e14f5856cc977ff4fd3da3cd97c6.jpg?v=202604211151 ]【ポイント１】地方公共団体担当者を起点にしたUI/UX設計

本サイトの主な利用者は、地域交通に関わる地方公共団体のご担当者です。Bit Beansは、専門用語を噛み砕いたナビゲーション設計、FAQ・用語集の整備、初心者向けガイドページの構成など、幅広いリテラシーのユーザーが迷わず情報へアクセスできるUIを追求しました。

【ポイント２】複雑な機能要件への対応

全国の地域公共交通計画を横断的に検索できるような一般的なWebサイトの内容だけではなく、地図ベースの『現状可視化ツール』や、スケジュールやタスクを管理できるような『標準スケジュール管理』など、単なる情報発信に留まらないシステム機能を実装しました。CMS構築、サーバー設計・運用も含め、制作・技術の両面で高いレベルの対応を実現しています。

【ポイント３】企画から運用まで一気通貫の長期支援

仮リリース（2025年）から2026年の本公開に至るまで、1年以上にわたる継続的な関与を行っています。要件定義・企画段階から参画し、デザイン・実装・運用・コンテンツ更新まで一社で完結できる体制が、官公庁プロジェクトにおいても評価されました。

■ 担当者コメント

今回のプロジェクトは、地域交通を取り巻く現状や施策を深く理解するところから始まりました。どういったデザインにしたほうがいいか、機能は何が必要なのか、これまでのWeb制作とは少し違ったチャレンジが必要でした。またAIを活用してモックアップを作り、制作の前段階で実際に体験してもらうことも重要なステップでした。地域交通という社会インフラの課題に、私たちのWeb制作の力で貢献できるようチーム全員でUI/UXに真剣に向き合いました。

公共機関のプロジェクトならではの責任の重さを感じながらも、完成したサイトが全国の自治体担当者の実務に役立てられることを、チーム一同、心から嬉しく思います。 （制作担当 森）

■ プロジェクト概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59417/table/5_2_fce903d66be7f55e591590b6cf4456fc.jpg?v=202604211151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/59417/table/5_3_1907850ba1f252af4f8ed3ecf3ac5f04.jpg?v=202604211151 ]

有限会社 Bit Beans

TEL：03-5577-2871 （受付時間 平日 10:00～18:00）

お問い合わせフォーム： https://bitbeans.com/contact/

以上