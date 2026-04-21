開業10年で年商12億円を達成した秘訣を公開！医療法人社団 幸誠会 理事長 多保学による新刊『脱・院長の教科書』が2026年4月10日、クインテッセンス出版より発売!!

医療法人社団 幸誠会

医療法人社団 幸誠会 たぼ歯科医院（所在地：埼玉県さいたま市 浦和）理事長：多保 学は、クインテッセンス出版株式会社より、歯科医院経営の新たなパラダイムシフトを提示する実用書『脱・院長の教科書』を2026年4月10日（金）に上梓いたしました。

脱・院長の教科書 2026年4月10日発売

本書は、貯金ゼロの開業からわずか10年で、スタッフ100名・年商12億円規模の医療法人へと成長させた著者・多保 学が、その軌跡の中で培った「仕組み化」と「経営者としての思考法」を余すことなく公開した一冊です。

■ 出版の背景：なぜ今、歯科医院に「経営」が必要なのか

日本の歯科医院の平均年商は約4,800万円と言われるなか、多くの院長が「プレイヤーとしての診療」と「慣れない経営業務」の板挟みになり、心身ともに疲弊しています。

著者の多保もかつては「超多忙院長」として悩み抜きましたが、国内外の成功者の思考を取り入れ、院長個人に依存しない「組織」としての歯科医院を構築することで、その壁を突破しました。

本書は、労働集約型のモデルから脱却し、歯科医院を「社会に貢献できる企業」へとアップデートするための実践的なバイブルです。

■ 本書の内容と特徴

開業医が陥りやすい「院長マインド」を捨て、一人の「経営者」として組織を動かすための具体的なハウツーを、9つの章にわたり詳説しています。

経営者の3大任務： 「企業の方向付け」「資源の最適化」「人を動かす」を体系化。

目標設定と計画書： 組織が一丸となるための「経営計画書」と「経営方針発表会」の重要性を伝授。

イノベーションの提案： 単なる診療所の枠を超え、次世代の歯科医療モデルを提示。

【目次】

第1章：時代に取り残される医院は生き残れない

第2章：これからは「脱・院長」、中小企業の「経営者」になる

第3章：「経営者脳」を手に入れよ

第4章：経営者の仕事１.：企業の方向付け

第5章：経営者の仕事２.：資源の最適化

第6章：経営者の仕事３.：人を動かす

第7章：行動が変わる目標設定

第8章：未来を変える経営計画書と経営方針発表会

第9章：オリジナルの道を切り拓く

■ 書籍概要

脱・院長の教科書 書籍イメージ- タイトル： 脱・院長の教科書- 著者： 多保 学- 発売日： 2026年4月10日（金）- 出版社： クインテッセンス出版株式会社- サイズ： A5判- ページ数：252ページ- ISBN：978-4-7812-1239-5- 詳細URL： https://www.quint-j.co.jp/products/5201

■ 著者プロフィール：多保 学（たぼ まなぶ）

著者：多保学プロフィール画像

歯科医師・歯学博士／医療法人社団 幸誠会グループ 理事長

1979年、埼玉県さいたま市生まれ。日本歯科大学卒業後、米国ロマリンダ大学大学院等で最先端のインプラント・包括的歯科医療を学ぶ。 2015年に浦和にて「たぼ歯科医院」を開院。現在は3医院を展開し、2025年度実績で年商12億円を達成。日本歯周病学会専門医・指導医、日本口腔インプラント学会専門医としての高度な臨床スキルと、組織を拡大させる経営手腕を併せ持つ。 2024年には医療コンサルティング会社「株式会社Dental Vision Consulting」を設立し、全国の医療従事者の課題解決を支援している。

- 多保学 各SNS情報- - 公式LINEアカウント（@manabutabo）：https://lin.ee/tjXyox9L- - Instagram(@tabobooks)：https://www.instagram.com/tabobooks/- - Instagram(@manabutabo)：https://www.instagram.com/manabutabo/- - Youtube(@tabobooks)：https://www.youtube.com/@tabobooks- - Youtube(@manabutabo)：https://www.youtube.com/@manabutabo

■医療法人社団 幸誠会 たぼ歯科医院

医療法人社団 幸誠会 たぼ歯科医院 ロゴ

埼玉県 浦和駅から徒歩1分圏内に2015年「たぼ歯科医院 東口医院」を開院。現在では「たぼ歯科医院 西口医院」「さいたま・こども矯正歯科」の計3医院を運営。

- 設立: 2015年3月3日- 代表者:理事長 多保 学- 本社所在地: 埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-5 ガーデンビル1F- スタッフ数：120名（2025年3月末現在 / 非常勤含む- 公式サイト: https://www.tabo-shika.com/- たぼ歯科医院 各SNS情報- - Instagram：https://www.instagram.com/taboshika_tabodental/- - Youtube：https://www.youtube.com/@tabodentalclinic- - TikTok：https://www.tiktok.com/@tabodental- - X(旧Twitter)：https://x.com/taboshika

医療法人幸誠会 たぼ歯科医院では、私たちにしかできない歯科医療を大好きなこの浦和で皆様の歯科治療・予防に努めてまいります。