【日本のピックルボール市場調査2026】競技人口33万人、潜在1,189万人―“36倍の成長余地”が示す成長初期市場

株式会社ピックルボールワン

ピックルボールワン（本社：東京都千代田区、代表：熊倉周作）は、日本国内におけるピックルボールの市場調査（約3万人を対象に）を実施しました。本調査により、競技人口33万人に対し、ピックルボールに興味を持つ潜在プレイヤーは1,189万人、約36倍の成長余地を持つ市場構造が明らかになりました。本リリースでは、主要な調査結果を抜粋してお伝えするとともに、詳細な分析や図表はピックルボールワンの専門メディアにて公開しています。

→詳細レポートはこちら(https://pickle-one.com/research/2026-competitor-population)から

■ 調査結果サマリー

1. 競技人口は約33万人、前年比約7倍で拡大

日本におけるピックルボールの競技人口は推計約33万人となり、前年の約4.5万人から大きく増加。国内においても急速な成長フェーズに突入していることが明らかになりました。

2. 潜在プレイヤーは1,189万人、成長余地は36倍

競技人口に対し、興味・関心を持つ潜在プレイヤーは約1,189万人にのぼり、約36倍の規模となりました。これは特徴的な構造であり、今後の市場拡大余地の大きさを示しています。

3. 認知率は13.1%に留まる一方で高い関心

ピックルボールの認知率は13.1%とまだ低水準にあるものの、認知者の中では高い関心が確認されました。「知られていないが、知れば広がる」市場特性が浮き彫りとなっています。

4. テニスプレイヤーの72.5%が関心

特にテニスプレイヤーにおいては72.5%がピックルボールに関心を示しており、既存スポーツからの流入ポテンシャルが高いことが分かりました。

→詳細レポートはこちら(https://pickle-one.com/research/2026-competitor-population/)から

なぜ今か｜市場の転換点

本調査から、ピックルボールは「低認知 × 高関心」という特徴を持つことが明らかになりました。日本においても今後普及が加速する可能性を示唆しています。



市場構造の特徴

“小さい市場”ではなく“伸びる市場”

競技人口33万人という現状に対し、潜在プレイヤー1,189万人という構造から、ピックルボールは単なるニッチ市場ではなく、成長余地を内包した市場と位置づけられます。





■ 弊社 代表取締役 熊倉よりコメント

「ピックルボールは“まだ小さい市場”ではなく、“これから拡大する条件が既に揃っている市場”です。今回の調査により、日本における市場の成長構造が初めて定量的に明らかになりました。



ピックルボールに興味をもつ潜在プレイヤーの数（1,189万人）から感じられる高い需要に対して、弊社はピックルボール産業のEnablerになることをビジョンに、ピックルボール産業に貢献する取り組みを行って参ります。」

■ 調査概要

調査対象：約3万人

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年3月

実施：株式会社ピックルボールワン

詳細レポート

フルレポートおよび全図表はピックルボールワンの専門メディアにて公開しています。

各データの高画質画像も詳細レポートよりダウンロードが可能となっておりますので、ご参照ください。

→詳細レポートはこちら(https://pickle-one.com/research/2026-competitor-population)から

※本データの引用・転載は出典明記にて可能です

■ 今後の展開

当社では今後も市場調査を継続し、競技人口・消費動向などを通じて、日本におけるピックルボール市場の成長を可視化してまいります。

また、メディア・イベント・商品販売・施設開発を通じて市場の拡大を推進し、日本におけるピックルボールの普及を加速していきます。

ピックルボールワンが目指す世界

テクノロジーが進化しても、

人と人とがつながる時間の価値は変わらないと、

私たちは信じています。



ピックルボールをきっかけに生まれる出会い、笑い声、

そして「またやりたい」と思える時間。

それらすべてが、誰かの一日を、人生を、少しずつ豊かにしていく。



ピックルボールを通じてひとつになる楽しさ「FUN AS ONE」と

新しい発見を “生み出し”、“つなぎ”、“広げる” コミュニケーションハブとして、

ピックルボールが持つ“人を幸せにする力”を、もっと日常に。



ピックルボールワンは、そんな未来を本気で目指し、描いていきます。

FUN AS ONE ひとつになる楽しさ

◼︎会社概要

会社名 ：株式会社ピックルボールワン

代表者 ：代表取締役 熊倉 周作

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目5－2 内幸町平和ビルB1F

設立 ：2023年7月

事業内容：コート運営、イベント企画・運営、メディア運営、ショップ運営

公式サイトURL ：https://company.pickle-one.com/

専門メディアURL ：https://pickle-one.com/

オンラインショップURL ：https://pickleball-jpn.shop/

ピックルボールワン銀座新橋：https://ginza.pickle-one.com/