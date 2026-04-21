【ILMIIO ROASTERY Lab.】母の日の贈り物に。日頃の感謝を伝える限定コーヒーギフトセット2種とオリジナルブレンド2種の販売を開始

コマースメディア株式会社

スペシャルティコーヒーを中心に焙煎・販売を行うILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社、東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）は、この度、母の日の贈り物として「母の日ブレンド」2種類と、セット商品2種類の計4商品の販売を開始しましたのでお知らせいたします。

母の日コーヒーギフト 2026

https://ilmiioroastery.com/collections/mothers-day

セット商品概要

セット内容：オリジナル巾着＋リボン、各種コーヒー豆（各80g）

お届け時期：母の日の週（5/4(月)以降）順次発送

母の日 彩り3種コーヒーセット（カフェイン）

販売価格(税込)：3,000円

販売ページ：https://ilmiioroastery.com/products/mothers-gift

【セット内容】

１.母の日ブレンド 80g（ハイロースト）

フレッシュでほのかな甘みが特徴の、春らしいブラジル産コーヒー。

口当たりが非常にまろやかで、どなたにも愛される優しい味わいが、心和むくつろぎの時間を引き出します。

２.ブラジル さくらブルボン 80g（ハイロースト）

フレッシュでほのかな甘みが特徴の、春らしいブラジル産コーヒー。

口当たりが非常にまろやかで、どなたにも愛される優しい味わいが、心和むくつろぎの時間を引き出します。

３.エルサルバドル サンタアナ 80g（シティロースト）

なめらかなコクと、心地よいフルーティーな酸味が魅力のエルサルバドル産コーヒー。

忙しい日々の合間に、少し贅沢で特別なリフレッシュタイムを演出してくれます。

母の日 癒し3種コーヒーセット（カフェインレス）

販売価格(税込)：3,000円

販売ページ： https://ilmiioroastery.com/products/mothers-decaf-gift

【セット内容】

１.母の日ブレンド デカフェ（フルシティ）

コロンビア・エチオピアをバランスよく配合し感謝の気持ちを表現した、華やかな香りと優しい甘さが広がるオリジナルデカフェブレンドです。

カフェインレスでありながら満足感のある味わいで、ホッと一息つく時間を優雅に彩ります。

２.コロンビア SP カフェインレス（フルシティ）

苦味がほとんどなく、強めの甘みであっさりと飲める軽やかな一杯です。最後にふわっと香る余韻が心地よく、クセのないスタンダードな味わいでどなたにもお楽しみいただけます。

３.エチオピア G2 シダモ カフェインレス マウンテンウオーター（フルシティ）

エチオピア産特有のフルーティーで華やかな香りが特徴です。

化学薬品を使わないマウンテンウォーター製法でカフェインを除去しており、豆本来の豊かな風味をクリアに味わえます。

オリジナルブレンドコーヒー

母の日ブレンド

販売価格(税込)：100g*あたり 1,000円

販売ページ：https://ilmiioroastery.com/products/mothers-blend

感謝を伝えるやすらぎの一杯「母の日ブレンド」

日頃の「ありがとう」の気持ちを込めて、お母さんのリラックスタイムを彩る特別なブレンドコーヒーをご用意しました。

春の訪れを感じさせるフレッシュで甘い香りと、ホッと安らぐクリーンで優しい飲み口。家事や仕事の合間に、心ほどける至福のコーヒータイムをお届けします。

【ブレンド内容】

・ブラジル さくらブルボン サンタルシア農園

・グアテマラ SHB

母の日ブレンド デカフェ

販売価格(税込)：100g*あたり 1,100円

販売ページ：https://ilmiioroastery.com/products/mothers-decaf

夜でも安心。体への優しさが嬉しい一杯

コロンビア・エチオピアをバランスよく配合した感謝の気持ちを表現した、華やかな香りと優しい甘さが広がるオリジナルデカフェブレンド。

カフェインレスでありながら満足感のある味わいで、ホッと一息つく時間を優雅に彩ります。

【ブレンド内容】

・コロンビア SP カフェインレス

・エチオピア G2 シダモ カフェインレス マウンテンウオーター

*記載しているコーヒー豆の重量は生豆時の重量となります。焙煎後に1～2割重量が減少します。

製品仕様

名称：レギュラーコーヒー

原材料名：コーヒー豆

賞味期限：焙煎日より1ヶ月（常温時）

保存方法：直射日光を避けて冷暗所にて保存してください

使用上の注意：開封後はお早めにお召し上がりください。長期保存する場合は冷凍保存がおすすめです。

ILMIIO ROASTERY Lab.は、本ギフトセットの販売を通じて、日々家族や社会のために奮闘するお母様へ心安らぐ豊かなコーヒー体験と感謝の気持ちを届けるとともに、ご家族のあたたかいコミュニケーションの機会を創出してまいります。

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）について

ILMIIOという言葉は、イタリア語で「私の」を意味する「IL MIO」と、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が定義する110種類のコーヒーフレーバーを象徴する「110」をかけあわせて生まれました。この名前にはお客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創るという私たちの想いが込められています。

お客様が自分自身に合った一杯を見つけることができるよう、豊富な選択肢を提供することをミッションとしています。

ILMIIO ROASTERY Lab.公式オンラインストア

https://ilmiioroastery.com

【会社概要】

代表者 ：代表取締役 井澤 孝宏

設立 ：2016年5月

本社所在地：東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP ：https://commerce-media.info

【本件に関するお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：松田、牧野

メールアドレス：support@ilmiioroastery.com