タイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」2ndシーズン始動＆新キービジュアル解禁！4月30日(木)新曲「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」がリリース決定！

株式会社TWIN PLANET

1970年代から2000年代の名曲に再び“息吹”を吹き込むように、オリジナル楽曲×カバー楽曲×ドラマトラックを通じて物語を紡いでいく、タイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」。

この度、キャラクターデザインを担当する「鳴子 ハナハル」の描き下ろしによる新キービジュアルを公開し、また、2ndシーズン始動の皮切りとなる、全14キャラクターが参加したアンセムソング「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」を4月30日(木)に配信リリースすることを発表いたします。

本作も音楽プロデュースは動画クリエイター・音楽評論家の「みの」が手掛け、作詞・作曲・編曲は「ブライアン新世界」が担当しています。

また、リリース前日となる4月29日(水)に、時空旅楽団メンバーたちの日常、“ダムドプリズン”での活動内容が垣間見える新たなLIVE2Dコンテンツを、公式YouTubeにて配信することが決定。

そして同日19時には、「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」の配信リリースを記念して、参加声優キャスト陣による“前日生配信特番”を配信いたします。

今後「デートウォーズ」は、4月30日(木)リリースのアンセム楽曲「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」に続き毎月、70年代・80年代・90年代・00年代の時空旅楽団メンバーによるオリジナル楽曲とミュージックビデオのリリースを予定しています。

メガヒット作『ヒプノシスマイク』等を生み出した「百瀬 祐一郎」と豪華クリエイター、声優キャスト陣との強力タッグで魅せる「デートウォーズ」の新たな姿を、ぜひお楽しみください。

「デートウォーズ（DATE WARS）」関連サイト

オフィシャルサイト：https://datewars-prisoner.jp

YouTube：@DATEWARS_pj（https://www.youtube.com/@DATEWARS_pj）

X：@DATEWARS_pj（https://x.com/DATEWARS_pj）

TikTok：@datewars_pj（https://www.tiktok.com/@datewars_pj）

デートウォーズOFFICIAL STORE：https://store.plusmember.jp/shop/products/list.php?category_id=4826

■「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」リリース詳細情報

DATE WARS 時空旅楽団 「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」

音楽プロデュース：みの 作詞・作曲・編曲：ブライアン新世界

＜配信・ストリーミング＞

配信日：2026年4月30日(木)

歌唱者：DATE WARS 時空旅楽団

舞舞 舞（CV：田中 杏里）・已己巳己 巳己（CV：乾 夏寧）・縷縷 凛凛（CV：近藤 玲奈）・上吾田鹿葦津愛媛命 優愛（CV：永瀬 アンナ）・少名毘古那守 兎寝（CV：橘 めい）・九延毘古 葉麗（CV：春川 芽生）・櫛名田比女 留魅（CV：武田 雛歩）・袮々切丸 榲桲（CV：琴宮 歩夢）・狐ヶ崎 沙羅（CV：夏目 ここな）・虎徹 木天蓼（CV：田中 貴子）・小烏丸 棕櫚（CV：水希 凜）・田中 一子（CV：花井 美春）・田中 二子（CV：瀬戸 桃子）・田中 三子（CV：羊宮 妃那）

※各サービスでの配信リンクは追って告知いたします。

■「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」リリース記念特番詳細情報

番組名 ：「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」リリース記念特番

※番組名は仮称です。本番で変更になる可能性がございます。

配信日程：4月29日(水)19時配信開始

出演者 ：乾夏寧（時空旅楽団 70年代隊員 已己巳己 巳己役）

春川芽生（時空旅楽団 80年代隊員 九延毘古 葉麗役）

田中貴子（時空旅楽団 90年代隊員 虎徹木 天蓼役）

花井美春（時空旅楽団 00年代隊長 田中 一子役）

天津飯大郎（ダムドプリズン刑務官）

配信媒体：デートウォーズ公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@DATEWARS_pj）

※公式X・TikTokにて公式ミラーリング配信を予定しています。

■「デートウォーズ（DATE WARS）」とは

原作・総合プロデュースを、『ヒプノシスマイク』を手掛けた小説家・脚本家の「百瀬 祐一郎」が務め、キャラクターデザインを漫画家の「鳴子 ハナハル」が、音楽プロデューサーを動画クリエイター・音楽評論家の「みの」が担当するタイムレス音楽IPプロジェクト。

「羊宮 妃那」「花井 美春」「永瀬 アンナ」ら14名の声優が参加し、それぞれ4つの年代（70年代・80年代・90年代・00年代）のチームに分かれて、オリジナル楽曲×カバー楽曲×ドラマトラックを展開しながらバトルを繰り広げ、先祖の罪を背負った、懲役合計159億4017万3140年の囚人達が自由を掴み取る物語を描きます。

カバー楽曲は各年代の名曲から選曲され、気鋭のクリエイター陣が編曲を担当。その時代の雰囲気は残しつつ、現代に昇華した楽曲をお届けいたします。

■「デートウォーズ（DATE WARS）」プロジェクト概要

原作・総合プロデュース ：百瀬 祐一郎

キャラクターデザイン ：鳴子 ハナハル

音楽プロデューサー ：みの

参加声優一覧（五十音順）：乾 夏寧、琴宮 歩夢、近藤 玲奈、瀬戸 桃子、

武田 雛歩、橘 めい、田中 杏里、田中 貴子、

永瀬 アンナ、夏目 ここな、花井 美春、春川 芽生、

水希 凜、羊宮 妃那

「デートウォーズ（DATE WARS）」製作委員会

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

・株式会社インクストゥエンター

・UUUM株式会社

・合同会社EXNOA

・大日本印刷株式会社

・はまちネットワーク2株式会社

・株式会社LuaaZ

■会社概要

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp

・株式会社インクストゥエンター

代表取締役社長：田村優

所在地 ：東京都渋谷区元代々木町52-5 コロムビア代々木公園ビル5F

事業内容：株式会社インクストゥエンターは、多様なクリエイティブをチームワークにより最大限に発揮し、独自のマーケティング戦略によって、国内並びに海外へ向け、音楽、映像を主軸とした幅広いエンターテイメントコンテンツを発信しているクリエイティブカンパニーです。

ＵＲＬ ：https://incs-toenter.jp

・UUUM株式会社

代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之

所在地 ：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 28階

事業内容：UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。

国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。

15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

ＵＲＬ ：https://www.uuum.co.jp/

https://uuum.jp/

・合同会社EXNOA

最高経営責任者：村中 悠介

所在地 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

事業内容：ゲームプラットフォーム「DMM GAMES」の開発・運営事業、オンラインゲーム事業、その他

・大日本印刷株式会社

代表取締役社長：北島 義斉

所在地 ：東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

事業内容：DNPは、独自に培った「P&I」（印刷と情報：Printing & Information）の強みを活かして、多様なコミュニケーション手法を開発・提供しています。

その一環で、コンテンツホルダーとともに、コミック・アニメ・ゲーム・絵本・キャラクター等の各種IP（知的財産：Intellectual Property）をデジタル&アナログのメディアやイベント、グッズなどに展開しています。今後も、世界中の多様なコンテンツホルダーやクリエイターとのネットワークを強みとし、さらなるコンテンツ文化の発展とクリエイティブ業界への貢献につながる取り組みを加速させていきます。

ＵＲＬ ：https://www.dnp.co.jp/

・はまちネットワーク2株式会社

代表取締役：ポーシャック実

所在地 ：東京都港区南青山5丁目1番10－1201号

事業内容：エンターテインメント事業、出版事業、楽曲制作及び販売事業

・株式会社SBI LuaaZ

代表取締役社長：福山 和甫

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 青山オーバルビル12階

事業内容：Z世代とソーシャルメディアへの深い理解をもとに、YouTubeやTikTok上で様々な人気コンテンツをプロデュースしてきたヒットメーカー

ＵＲＬ ：https://luaaz.co.jp