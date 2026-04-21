TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、和風のアロハシャツの柄と「影分身の術」から着想を得た、こだわりのパターンデザインのアロハシャツが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、

和風のアロハシャツの柄と「影分身の術」から着想を得た、

こだわりのパターンデザインのアロハシャツがCOSPA（コスパ）から登場！

こちらの商品は【初回生産のみ】の限定品です。

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

【基本受注期間】2026年5月17日（日）まで

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。

発売日は＜2026年8月上旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series?utm_id=gr7wkgq1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416naruto)

商品情報

■★限定★うずまきナルト 『影分身の術』 アロハシャツ 2026MODEL

発売日：2026年8月上旬

サイズ：M/L/XL/XXL

価格：14,080円（税込）

接触冷感生地を使用し、夏を涼しく、快適に過ごせます。

・和風のアロハシャツの柄と「影分身の術」から着想を得た、こだわりのパターンデザイン。

・繰り返し配置されたパターンと影分身のイメージを重ね合わせた、インパクトのある仕上がり。

・存在感のあるデザインながら、色味を抑えることで落ち着いた印象にまとめました。

・鮮やか＆色落ちしにくい昇華転写プリント。

・サラッとした着心地の生地は接触冷感の加工。

・アロハシャツ特有の本格的なココナッツボタンを採用。割れにくい加工が施されています。

・ゆったりとしたサイジングで羽織としても使いやすく、インナーを着ていてもリラックスした着心地を体感できます。

・乾きやすくシワになりにくいポリエステル100%の生地を採用。ポリエステルは虫食いにも強いのでオフシーズン中など長期間の保管も安心です。

・サイズはM～XXLサイズまで展開。

・日本のカルチャーとも関わりの深いアロハシャツとキャラクターが融合したデザインは着ているだけでテンションが上がる一着です！

※写真はイメージです。監修中・開発中の商品を使用して撮影しています。実際の商品とは色味、デザインが異なる場合がございます。

※商品縫製の都合上、1点1点プリント柄の位置が異なります。柄をお選びいただくことはできません。

こちらの商品は限定品【初回生産のみ】です。

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。（※注意）

＜予約受付期間＞

【基本受注期間】2026年5月17日（日）まで

【延長受注期間】2026年5月18日（月）～

※注意

再生産はいたしません。

延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。

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(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

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《展開ブランド》

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