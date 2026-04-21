【5/19開催】製造業ERP成功の「判断基準」とは？インフォコム等3社がコンサル・メーカー・ベンダーの視点で解説

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳、以下インフォコム）は、2026年5月19日(火)14:00より、みずほ総合研究所(※)、株式会社システムインテグレータ、との3社共催にて、製造業のDXを加速させる「製造業におけるERP成功の共通解」をテーマにした無料ウェビナーを開催いたします。

(※)みずほ総合研究所はみずほ銀行内の組織の名称です

＞＞詳細・概要はこちら

https://www.grandit.jp/seminar/202605/(https://www.grandit.jp/seminar/202605/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260421)

■ウェビナー開催の背景

昨今の製造業界では、人手不足やサプライチェーンの複雑化を背景に、基幹システム（ERP）刷新によるDX推進が急務となっています。しかし、多くの企業では「現場の反発」「自社に合うシステム選定の難航」「導入後の活用不足」といった課題を抱えています。 これらの課題を解決するには、システム側の機能（メーカー）だけでなく、戦略的なロードマップ（コンサル）、そして現場への確実な実装（ベンダー）という3つの要素が不可欠です。そこで今回、各分野のスペシャリストである3社が、製造業の未来を切り拓くための「共通解」を提示する場を設けました。

■開催概要

・タイトル：

製造業ERPを“3つの視点”から読み解く コンサル・メーカー・ベンダーそれぞれの立場から考える、ERP成功の共通解

・日時：

2026年5月19日(火)14:00~15:30

・形式：

オンライン開催（Zoomウェビナー）

・参加費：

無料（事前登録制）

・対象：

製造業の経営層、IT部門の責任者様・ご担当者様、生産管理・DX推進のご担当者様

・お申し込みURL：

https://www.grandit.jp/seminar/202605/(https://www.grandit.jp/seminar/202605/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260421)

■登壇者プロフィール

みずほ総合研究所

ストラテジーコンサルティング部 経営IT戦略チーム マネジャー

水田 麗子 氏

(※)みずほ総合研究所はみずほ銀行内の組織の名称です

金融業向けITプロジェクトにおいてSE、PLのキャリアを積み、ユーザ企業における共同基幹システム更改プロジェクト支援を経て2019年より現業務へ。以来、ERP導入計画策定、IT/DX構想策定を中心に活動。

インフォコム株式会社

ソリューション営業部 上級主任

高山 章源

ERPに約7年間携わり、主に「GRANDIT（グランディット）」パートナー向けの提案支援や、周辺製品・サービスとの連携推進に従事。現在は、パートナー各社の提案状況やリソース状況を把握し、インフォコムが開発する進化系ERP「GRANDIT」の提案が円滑に行えるようコンソーシアムの最適化を推進するとともに、新規パートナーの開拓にも携わる。

株式会社システムインテグレータ

ERP営業部 スペシャリスト

興津 敦

株式会社システムインテグレータに入社後、約10年間にわたりERP営業として最前線で提案活動に従事。東京営業所マネージャーとして関東エリア全体の営業を統括し、多様な業種・規模のERP導入検討企業に対して提案をリードしてきた。現在はスペシャリストとして、営業メンバーの提案支援および育成を担い、年間複数のERP提案に携わる。

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■進化系ERP「GRANDIT」について

「GRANDIT」は、コンソーシアム方式により業界を代表するIT企業が集まって知恵とノウハウを集大成した進化系ERPです。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、人事、給与、資産管理、経費といった基幹業務に加え、BI（ビジネスインテリジェンス）、EC、ワークフロー等を標準搭載し、多通貨、マルチカンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、RPAといった最新インフラをサポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応し、ビジネスの可能性を拡げることで、日本企業の成長を支えます。

会社概要

会社名 ：インフォコム株式会社

設立 ：1983年（昭和58年）2月12日

代表取締役社長：黒田 淳

所在地 ：本社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階

事業内容 ：企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供

URL ：https://www.infocom.co.jp/ja/index.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

マーケティング本部 大木・清水 marketing@grandit.jp

※本資料に記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。