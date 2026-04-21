40歳以上の男女309名に調査!「終活や老後について相談してみたい有名人ランキング」第1位はタモリさん

一般社団法人 シニアライフカウンセラー協会

シニアライフ相談サロン「めーぷる」を運営している一般社団法人シニアライフカウンセラー協会 （所在地：横浜市神奈川区、代表：松本直之、https://maple.fan/(https://maple.fan)）は、40歳以上の男女309名を対象に、終活・老後に関する調査を実施しました。

終活や相続は、将来に向けた備えとして関心が高まっているテーマの一つです。一方で、具体的にどのような準備をすべきか、また誰に相談すべきかといった点については、判断に迷うケースも少なくありません。

今回は40歳以上の男女309名に対して、終活・老後に関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

※回答者の男女比は男性45.6％、女性54.4％でした。年齢層は40代が61.5%、50代が26.9%、60代以上が11.7%となっております。

【調査サマリー】

・終活や老後について相談してみたい有名人ランキング第1位は「タモリさん」（93人）、第2位「所ジョージさん」（63人）、第3位「役所広司さん」（33人）

・老後や人生の終盤で不安に感じること「老後の生活資金」が254人で最多。次いで「病気や健康面の不安」214人、「介護が必要になること」171人

・終活や相続の準備をすでに進めている人は「27.2%」にとどまる

・終活や相続について相談したいのは誰か「家族」が187人で最多。次いで「誰に相談したらいいかわからない」が78人、「友人・知人」が69人

※アンケート結果を引用する場合は「引用：一般社団法人シニアライフカウンセラー協会(https://maple.fan)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

終活や老後について相談してみたい有名人、第1位は「タモリさん」

「終活や老後について相談してみたい有名人を教えてください。（複数回答可） 」と質問したところ、第1位「タモリさん」(93人)、第2位「所ジョージさん」(63人)、第3位「役所広司さん」(33人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「タモリさん」と回答した方

”人生経験が豊富なので、現実的で温かい助言をいただけそうだと感じたから(40代男性)”

”そこまで深刻にならずに楽しく相談できそうで、芯をつく答えが得られそうだから(40代女性)”

”頭が良くて常識的ですし、色々な事例を知っていそうだから(60代以上女性)”

”知識が豊富で建設的な意見を言ってくれそうだから(40代女性)”

”物事にとらわれすぎない柔軟な考え方を持っているイメージがあり、終活についても前向きに考えられるような話を聞けそうだと感じたから(50代女性)”

”「笑っていいとも」の電話でゲストを呼ぶ企画など、いろんな人の話を聞かれてる分、自身の人生経験＋αの知恵をお持ちだと思ったから(40代女性)”

”知識が豊富で、役に立つことを教えてくれそうだから(40代男性)”

「所ジョージさん」と回答した方

”終活について、どうしても重く考えてしまったりマイナスに考えてしまいがちですが、何か突破口になるような言葉がけをして貰えそうだから(40代女性)”

”一方的な意見だけではなくて、こちらの事情も加味して聞いてくれそうな感じがするから(40代女性)”

”ユーモア溢れる回答が貰えそうだから(40代男性)”

”どんな状況でも遊び心を持って柔軟に楽しむ姿勢があり、老後の暗いイメージを払拭してくれそうだから(40代男性)”

”真っ当かつポジティブなアドバイスをくれそうだから(40代女性)”

”的確なことをアドバイスしつつ、感情をリラックスさせてくれそうな気がするから(40代男性)”

”時にまじめに、時にユーモアを交えて話してくれそうだから(40代女性)”

「役所広司さん」と回答した方

”穏やかな性格で相談しやすそうだから(40代女性)”

”丁寧で常識ある対応を期待できそうだから(50代男性)”

”老後の生き方の選択肢を教えてくれそうだから(50代女性)”

”終活や老後の問題についてよく考えていそうな気がするから(50代男性)”

”役所に勤めていたので、色々と知識が豊富そうだから(40代男性)”

”出演している映画の印象から、親身に相談に乗ってくれそうだと思った(50代女性)”

「吉永小百合さん」と回答した方

”押しつけがましくなくて、こちらの気持ちに寄り添ってアドバイスしてくれそうと感じたから(50代女性)”

”優しくアドバイスしてくれそうだから(40代女性)”

”しっかりした考えをお持ちだと思うから(40代女性)”

”長年第一線で活躍しながらも自然体で生活している印象があり、無理をせず自分らしく年齢を重ねている姿に安心感を覚えたため、終活や老後についても前向きに考えていそうだと思い、相談してみたいと感じました(60代以上男性)”

「阿部寛さん」と回答した方

”理系の有名大学出身なので、感情論ではなく、合理的に経済面や手続きについて判断してくれそうだから(50代男性)”

”落ち着いた存在感があって信頼できるから(40代男性)”

”現在進行形で俳優として活躍されており、終活や老後とは無縁のイメージなので、逆に相談して話を聞いてみたいと思ったから(40代女性)”

”落ち着いた堅実なイメージがあり、相談事に向いていそうに感じたため(40代男性)”

「明石家さんまさん」と回答した方

”常に人生に前向きで、何事も明るく笑いに変えてしまうポジティブ思考の人という印象なので、老後の備えについて良いアドバイスを貰えそう(40代男性)”

”考えすぎている悩みや不安を、笑いで軽くしてくれそうだから(40代女性)”

”人生の最終盤をしっかりと見据えていそうだから(40代男性)”

”どうにでもなるよって明るく笑い飛ばしてくれそう(40代女性)”

「ヒロミさん」と回答した方

”芸能界から一旦離れて、芸能生活と違う人生を歩んだ経験があり、一般人の感覚に近い考え方も持ち合わせていると思ったから(40代男性)”

”世代的に相談にのりやすいのと、納得のいく話が出来そうだから(50代女性)”

”親身になって現実的なアドバイスをしてくれそうで、堅苦しくなく相談しやすいイメージがあるから(40代男性)”

「上沼恵美子さん」と回答した方

”人脈が広く経験も豊富そうで、かつズバズバ言ってくれそうな人なので、相談相手にぴったりだと感じたから(40代女性)”

“厳しいことも含め、本音を言ってくれそうだから(40代女性)”

“わからないことに対して、言葉を濁すことなく、はっきり返答してくれそうだから(40代女性)”

老後や人生の終盤について不安に感じていること「老後の生活資金」が最多

「老後や人生の終盤について、不安に感じていることはなんですか？（複数回答可）」と質問したところ、「老後の生活資金」(254人)、「病気や健康面の不安」(214人)、「介護が必要になること」(171人)という結果になりました。

終活や相続の準備をすでに進めている人は「27.2%」にとどまる

「終活や相続の準備をしていますか？（単一回答）」と質問したところ、「これから準備したいと思っている」が37.9%で最も多く、次いで「特に準備していない」が35.0%、「少し準備している」が23.6%、「すでに準備している」が3.6%という結果となりました。

終活や相続について相談したい相手は「家族」が第1位、「誰に相談すればいいかわからない」が第2位

「終活や相続について相談したいのは誰ですか？（複数回答可）」と質問したところ、「家族」(187人)、「誰に相談すればいいかわからない」(78人)、「知人・友人」(69人)という結果になりました。

まとめ

今回は、全国の40歳以上の男女309名を対象に「終活や老後について相談してみたい有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「タモリさん」でした。

知識や人生経験の豊富さに加え、物事を柔軟に捉える姿勢が評価されており、現実的かつ建設的なアドバイスが期待できる存在として支持を集めました。また、落ち着いた雰囲気の中で本質を突く意見をもらえそうという安心感も、得票につながったと考えられます。

第2位には「所ジョージさん」が選ばれました。

発想の柔軟さやユーモアのある人柄が評価されており、重くなりがちな終活の相談においても、前向きな気持ちになれるような言葉をかけてくれそうな点が支持を集めました。的確さと親しみやすさを兼ね備えたバランスの良さも、選ばれた理由の一つと考えられます。

老後や人生の終盤について不安に感じていることについて尋ねたところ、「老後の生活資金」が254人で最多となりました。まずは日常生活を維持できるかどうかという現実的な不安が強く意識されている様子がうかがえ、長期化する老後を見据え、継続的な支出に対する備えへの関心が高まっていると考えられます。

一方で、「病気や健康面の不安」が214人、「介護が必要になること」が171人となっており、身体的な不安や生活環境の変化に対する懸念も多く挙がりました。経済面に加え、健康や介護といった側面も含めて、老後に対する不安が複合的に広がっていることがうかがえます。

「終活や相続の準備をしていますか？」と質問したところ、「これから準備したいと思っている」が37.9%で最も多く、次いで「特に準備していない」が35.0%、「少し準備している」が23.6%、「すでに準備している」が3.6%という結果となりました。

「すでに準備している」「少し準備している」を合わせた“準備している層”は27.2%にとどまり、約7割が十分な準備に至っていない状況となりました。

終活や相続は近年注目が高まっているテーマである一方で、実際には行動に移せていない人が多いことがわかりました。

「終活や相続について相談したいのは誰ですか？」と質問したところ、「家族」が187人と最も多く、次いで「誰に相談すればいいかわからない」が78人、「友人・知人」が69人という結果となりました。

相談相手として「家族」が最多となった一方で、「誰に相談すればいいかわからない」と回答した人も一定数存在しており、終活や相続に関する相談先が明確でない人が少なくないことがわかりました。

専門的な内容を含むテーマであることから、誰に相談すべきか判断がつかないケースもあると考えられ、相談先の選択に迷いが生じている様子がうかがえます。

一般社団法人シニアライフカウンセラー協会は、2022年の設立以来、終活・相続・老後の暮らし・人生の終盤に関するさまざまな相談に対応し、シニア世代とそのご家族に安心を届ける支援を行ってきました。

現在、全国に100を超える加盟店があり、士業・不動産・保険・葬儀社・遺品整理業者・介護事業者など、各分野の専門家が連携した独自のプラットフォームを構築しています。

終活や相続、老後の問題は、本来ひとつの悩みから始まっても、実際には相続、身元保証、後見、住まい、介護、葬儀、お墓、不動産整理など、複数の課題が複雑に絡み合うケースが少なくありません。

しかし、一般的にはそれぞれの専門領域ごとに相談先が分かれているため「誰に相談したらいいのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」という不安を抱える方が多いのが現状です。

こうした課題に対し、一般社団法人シニアライフカウンセラー協会では、窓口ひとつで幅広い相談に対応できる体制を整えています。

相談内容に応じて必要な専門家へとつなぐことで、ご本人やご家族の負担を軽減し、安心して人生後半の準備を進められる環境づくりを行っています。

なお、これらの相談は、一般社団法人シニアライフカウンセラー協会が運営する「シニアライフ相談サロン めーぷる」にて受け付けています。

たとえば、

・相続のことが気になっているが、何から始めればよいか分からない

・身寄りが少なく、将来の身元保証や後見が心配

・親の終活について、家族として何を準備すべきか知りたい

・葬儀やお墓、墓じまいまで含めて早めに相談しておきたい

・住まいや不動産の整理、引越しや片付けも含めてまとめて相談したい

といった悩みに対し、状況に応じた支援を行っています。

また、毎月、全国各地で無料相談会を開催しており、終活や相続、老後の暮らしに不安を感じている方が気軽に相談できる機会を設けています。

「まだ具体的に困っているわけではないけれど、今のうちに話を聞いておきたい」

「家族のためにも早めに準備を始めたい」

そんな方も、お気軽にご相談ください。

終活や相続、老後の暮らしに少しでも不安を感じている方にとって、同協会は必要な支援へとつなぐ「絶対的な安心を届ける場所」として、多くの相談を受けています。

将来への不安を一人で抱え込まず、まずは相談することが、安心への第一歩になります。

■調査概要：終活・老後に関する調査

【調査期間】2026年4月6日～2026年4月7日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】40歳以上の男女

【調査人数】309人

（データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）



■会社概要

会社名：一般社団法人 シニアライフカウンセラー協会

https://maple.fan/

所在地：神奈川県横浜市神奈川区反町2-15-14 ヒルトップ反町2階

代表：松本 直之

事業内容:相続、遺言書、身元保証、後見、終末期医療、看取り、葬儀、お墓・墓じまい、不動産処分、住まい相談、引越し、不用品処分など、シニア世代の暮らしと人生後半を支える各種相談支援



■本件に関するお問合せ先

会社名：一般社団法人シニアライフカウンセラー協会

URL：https://maple.fan/