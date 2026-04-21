代表取締役の高原幸一郎が一般社団法人スタートアップ協会 代表理事に就任

株式会社NearMe

移動に関する社会課題の解決に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原 幸一郎、以下：ニアミー）の代表取締役社長を務める高原 幸一郎が、2026年3月12日付で一般社団法人スタートアップ協会（以下：スタートアップ協会）の代表理事に就任したことをお知らせいたします。

スタートアップ協会は、2022年に発足した「スタートアップによるスタートアップのための」非営利団体です。 ニアミーはこれまで、既存の規制や枠組みを超えたイノベーションにより社会課題を解決することの重要性を実感してまいりました。

このたび、当社代表の高原がスタートアップ協会の第5期代表理事に就任。全国の様々な自治体と実現してきた”地域特性に合わせた移動サービスの提供や実証事業の展開”など、ニアミーがこれまで培ってきた現場の知見を政策提言に活かし、スタートアップがより挑戦しやすく、その挑戦が社会インフラとして定着する環境の整備に全力で取り組んでまいります。

一般社団法人スタートアップ協会 運営体制

代表取締役社長（一般社団法人スタートアップ協会 新任代表理事）高原幸一郎コメント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/232_1_dd8d62c0c966ff8cb81be82da17c2229.jpg?v=202604211151 ]

このたび、スタートアップ協会の共同代表理事を拝命し、大変光栄に思っております。ニアミーでは「移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現すること」をミッションに掲げ、独自のAIを活用したタクシーのシェア乗りサービスを中心に、都市、地方問わず様々な地域の移動課題に取り組んでまいりました。多くの方にサービスをご利用いただく中で、スタートアップだからこそ実現できる社会課題解決の可能性を実感しています。本協会の活動を通じて、正しいことに真正面から向き合う起業家がひとりでも多く生まれ、その挑戦が社会のインフラとなっていく--そんな未来の実現に向けて、砂川代表理事とともに、スタートアップが挑戦しやすい環境の整備に全力で取り組んでまいります。

一般社団法人スタートアップ協会 代表理事 砂川誠氏コメント

第5期スタートアップ協会は、高原さんを代表理事に迎えた新体制で始動します!「日本を世界最高のスタートアップ環境にする」べく、体制をさらに強化しました。今後は高原さんの知見を活かし、特区制度を通じた特定領域のスタートアップ支援にもチャレンジしていきたいと考えています。こうした政策提言活動や環境整備に興味のある方は、ぜひ積極的に協会へご参加ください。

一般社団法人スタートアップ協会について

スタートアップ協会は、2022年に発足したスタートアップによるスタートアップの利益を代表する非営利団体です。「スタートアップの互助により日本をスタートアップのための世界最高の環境に進化させる」というミッションのもと、会員を当事者であるスタートアップに限定し、実態把握、情報共有、政策提言を行っています。

スタートアップ協会では、一緒に活動する仲間を募集しています。ぜひご入会をご検討ください。

・入会申請フォーム:https://forms.gle/4ueeMoJqtRYPUN4y9

・お問い合わせフォーム:https://forms.gle/1KeGWmZdToCmwUSf9

所在地 ：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

代表理事：砂川大/高原幸一郎

URL：https://www.startup-kyokai.org

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数140万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。現在は、北海道、秋田、山形、新潟、長野、東京、愛知、静岡、滋賀、京都、大阪、岡山、熊本など、全国15の自治体※3において、それぞれの地域特性に合わせた移動サービスの提供や実証事業を展開しています。



※1 2026年4月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

※3 2026年3月時点。



■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

■アプリ「NearMe」について

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/232_2_0e084fccd905264306cded4220b0bf5d.jpg?v=202604211151 ]

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中相乗りサービスなどを展開しています。なお、ニアミーは、2023年4月、経済産業省が行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」に掲載。週刊東洋経済（発行：東洋経済新報社）の『「すごいベンチャー100」2023年最新版』、日経クロストレンド（発行：日経BP社）の「未来の市場をつくる100社【2024年版】」にそれぞれ選出。デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」では、333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。