【木村屋總本店】＜新商品＞手軽においしく、たんぱく質を。「たんぱく質が摂れるむしケーキ」シリーズ3種類を発売

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2026年5月1日より、健康意識の高まりに応え、手軽においしくたんぱく質を摂れる「たんぱく質が摂れるむしケーキ」シリーズ3種を関東近郊のスーパーにて発売いたします。

アルプスを望む風光明媚で冷涼な大地に立地するミライ社で作られたミルク由来のタンパク質「ミライプロテイン(R)」を配合。たんぱく質特有の臭いを抑えながらふんわりと食べやすい食感に仕上げました。素朴なやさしい甘さの「ココア」、爽やかな風味の「ヨーグルト」、すっきりとした甘さの「オレンジ」の3フレーバーをラインナップ。 1包装(2個)あたりに“９g以上” たんぱく質がとれるよう設計。毎日の生活の中で、無理なく手軽にたんぱく質を摂取いただけるシリーズです。

■キムラヤのパン：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws)

ミライプロテイン(R)について

アルプスを望む風光明媚で冷涼な大地に立地するミライ社で作られたミルク由来のタンパク質。

豊かな自然と爽やかな気候に育まれたミルクから、乳本来の風味を生かす製法により、ミルク中の乳たんぱく質を、低温で、やさしく、ていねいに分離する製法で集めたもの。

ミルク本来の良さを生かした、乳たんぱく質です。

商品ラインナップ

プロテインになじみのある人はもちろん、初めての方にも試しやすいフレーバー。

■たんぱく質が摂れるむしケーキ ココア ２個入

素朴なやさしい甘さを楽しめる、ココア味のたんぱく質入りむしケーキです。

価格：172円(税込)

マイルドな酸味と優しい甘さが特徴で、プロテイン初心者から愛用者まで幅広く愛される味わい。

■たんぱく質が摂れるむしケーキ ヨーグルト ２個入

爽やかな風味を楽しめる、ヨーグルト味のたんぱく質入りむしケーキです。

価格：172円(税込)

フレッシュで爽やかなオレンジ味。すっきりした甘さが初夏にぴったり

■たんぱく質が摂れるむしケーキ オレンジ ２個入

爽やかな香りとすっきりとした甘さを楽しめる、オレンジ味のたんぱく質入りむしケーキです。

価格：172円(税込)

販売概要

発売日：2026年5月1日(金)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry