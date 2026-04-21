「グラスフィア PnP（プラグアンドプレイ）リモートカメラ」4/21発売開始！

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィア ジャパン（本社：東京都中央区）は、現場で「すぐ使える」「すぐ外せる」を実現した新製品「グラスフィア PnP（プラグアンドプレイ）リモートカメラ」を4/21（火）より発売いたします。

近年、船舶・荷役・建設現場においては、「常設カメラまでは不要だが、必要なタイミングで映像を確認したい」というニーズが増えています。しかし従来は、設置工事やコストの問題から導入ハードルが高いのが実情でした。

本製品は、これらの課題を解決するために開発された、「現場の設置条件をクリアする」現場特化型のリモートカメラです。

製品画像

《製品特徴》

・工事不要で即日運用開始

設置工事・配線不要。現場に持ち込み状況確認ができる位置に手軽に設置が可能。

仮設電源を利用することで、PnP（プラグアンドプレイ）で即運用開始することができます。

・本体があればオールインワンで運用可能

カメラ本体のみで録画・通信・遠隔監視のオールインワンの運用が可能。

パソコンやスマホから、複数の現場の状況をまとめて閲覧することができます。

・設置・撤去が前提の設計

取り外し簡単。作業終了後はそのまま回収、次の現場へ持ち運び可能。

《こんな現場に最適》

・船舶での一時的な監視・状況確認

・荷役作業中の安全確認・トラブル防止

・建設現場でのスポット監視・進捗記録

《導入効果》

・カメラ設置にかかる初期コストの削減

・必要なタイミングのみ利用することでの運用コスト最適化

・現場ごとに柔軟に使い回せることによる設備効率の最大化

本製品により、「カメラは常設するもの」という従来の常識を覆し、より柔軟で実用的な現場運用を実現します。

株式会社グラスフィアジャパンは、今後も現場のリアルな課題に寄り添い、「現場で使える技術」を提供してまいります。

イプロス ものづくり/都市づくり様にも掲載しております！

➢➢➢ https://mono.ipros.com/product/detail/2001630773/

◆お取扱い代理店

株式会社三弘様、三興商事株式会社様、三光電機株式会社様、篠原電機株式会社様、株式会社千代田組様、株式会社ホンダ様、株式会社山善様（五十音順）ほか全国FA系電材商社様、ＳＢＣ＆S株式会社様、岡田電気産業株式会社様、KDDI Biz Edge株式会社様、ダイワボウ情報システム株式会社様、ライト電業株式会社様（五十音順）ほか、全国通信系電材系商社様でお取扱い頂いております。

◆株式会社グラスフィア ジャパン 概要

国内大手警備会社 CSPセントラル警備保障株式会社グループ子会社。

国内自社ラインでの全数品質検査と、国内エンジニアが全国サポートを行う、全く新しい形の国内通信機器メーカー スタートアップ。

本社住所：東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル

事業内容：工業用AIoTデバイス・通信ネットワーク機器・監視カメラシステム等 開発、製造、販売、運用サポート

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラスフィア ジャパン

マーケティンググループ

TEL：03-6661-7151

Email：info@grasphere.com