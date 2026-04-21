InfiniTalkが 「ITreview Grid Award 2026 Spring」 のコールセンターシステム部門で最高位の 「Leader」 を5期連続受賞

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、コールセンターの受託、情報通信・コンテンツサポート事業をはじめとした BPO 事業を展開するジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 （本社:東京都港区、代表取締役社長：内添 正伸、以下 「当社」） が提供するクラウド型コールセンターシステム 「InfiniTalk （インフィニトーク）」 は、アイティクラウド株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：黒野 源太） が運営するビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム 「ITreview （アイティレビュー）」 において満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、 「ITreview Grid Award 2026 Spring」 のコールセンターシステム部門で最高位の 「Leader」 を5期連続受賞しました。

深刻化する人手不足やハイブリッドワークの定着を背景に、顧客接点の品質向上と業務効率化を両立するソリューションへの需要が高まる中、専門知識がなくても直感的に使える操作性、事業規模に応じて柔軟に拡張できるスケーラビリティ、そして在宅勤務にも即応する対応力が、多くのユーザーから高い評価を獲得しました。

「ITreview Grid」 とユーザーの高満足度の称号である 「Leader」 とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム 「ITreview」 では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ 「ITreview Grid」 を展開しています。

2026年4月に発表された 「ITreview Grid Award 2026 Spring」 では、 「ITreview」 に集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を 「Leader」 として表彰、バッジが発行されています。

「ITreview Grid」 コールセンターシステム部門における 「InfiniTalk」 の位置づけ

「InfiniTalk」 は、 「ITreview Grid」 のコールセンターシステム部門で、認知度と顧客満足度が高いと評される 「Leader」 を獲得し、2026年4月時点で、顧客満足度4.2 （5段階評価 レビュー総数30件） の高評価をいただきました。

「InfiniTalk」 の受賞カテゴリ-

コールセンターシステム ： https://www.itreview.jp/categories/call-center-system

5期連続 「Leader」 獲得の理由： ユーザーの声が証明する 「InfiniTalk」 の圧倒的な現場実装力

「InfiniTalk」 は、今回約15.7万件のレビューを基に選出され、顧客満足度・認知度ともに優れた製品のみに与えられる 「Leader」 の称号を5期連続で獲得。これは、一過性の評価ではなく、継続的にユーザーから高い支持を得ていることの証左です。



特に評価されたポイントは、実際の導入企業様のレビューにも表れています。



ユーザーA 様 （職種：宣伝・マーケティング／業種：情報通信・インターネット／従業員規模: 50-100 人未満）

Q. InfiniTalk の良いポイントは何ですか？

A. InfiniTalkは、ITの専門知識がなくても直感的に操作でき、座席や回線の追加変更を自分たちで即時対応できる使いやすさが魅力です。さらに、リアルタイムモニターやシートマップで現場状況をひと目で把握でき、迅速なフォローにつなげられます。



ユーザーB 様 （職種：保守・運用管理／業種：情報通信・インターネット／従業員規模: 300-1000 人未満）

Q. どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

A. InfiniTalkの導入により、コロナ禍で課題だった電話受付の在宅対応が可能になり、運営体制を縮小することなく継続できました。さらに、録音機能を活用した教育・指導により、業務の属人化解消や作業の平準化にも貢献しています。

出典元： https://www.itreview.jp/products/infinitalk/reviews

インパクトホールディングスグループの総合力： システム提供と人材サービスによるワンストップ支援

「InfiniTalk」 の強みは、製品単体の機能性だけではありません。当社グループは、コールセンターの運営代行やオペレーターの人材派遣・紹介サービスも展開しており、「優れたシステム （InfiniTalk）」 と 「質の高い人材 （オペレーター）」 をワンストップで提供できる、業界でもユニークなポジションを確立しています。

これにより、お客様はツールの導入から実際の運用体制構築までをシームレスに行うことができ、顧客接点のDXをより確実かつ迅速に推進することが可能です。このグループシナジーこそが、当社グループが提供するBPO事業の核であり、持続的な成長の源泉です。

今後の展望： AI連携を強化し、次世代のコミュニケーション基盤へ

当社は今後、お客様から寄せられるレビューやご要望を真摯に受け止め、さらなる機能改善・開発に繋げてまいります。具体的には、音声認識AIとの連携強化による通話内容の自動テキスト化・要約、感情分析機能の搭載など、オペレーターの業務負荷軽減と応対品質のさらなる向上に資する新機能の開発を加速させます。

当社は、「InfiniTalk」 を中核としたBPO事業の拡大を通じ、社会課題の解決に貢献するとともに、グループ全体の企業価値向上を目指してまいります。

「InfiniTalk」 について

「InfiniTalk」 は、コールセンター運営に必要な機能を搭載し、規模に応じた回線数の設定や機能追加ができる拡張性を備えているコールセンターシステムです。導入実績は48業種、500 社、20,000 席を超え、コールセンターやカスタマーセンターをはじめとした社内や取引先、お客様とのコミュニケーションを刷新するバックオフィス業務DX （デジタルトランスフォーメーション） 推進ツールとして、幅広い業界業種の課題解決に活用されています。

「InfiniTalk」 について[表: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/897_1_c987940f4f5e985de8203de35127d23a.jpg?v=202604211151 ]

サービスサイト ： https://www.infinitalk.co.jp/

導入事例 ： https://www.infinitalk.co.jp/column/case

ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 会社概要

1994 年創業以来、104 電話番号案内サービスの開始を契機に、その後コールセンターをはじめとしたBPO事業、デバック事業、人材サービス事業、コールセンターシステムの開発・販売・保守など、多種多様なサービスを展開。2020年にインパクトホールディングス株式会社のグループ傘下へ。

社名 ： ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 内添 正伸

設立 ： 1994年6月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23階

事業内容 ：

・ コールセンターやバックオフィス業務などのBPO事業

・ コールセンターシステム 「InfiniTalk」 の開発・販売・保守

・ エンターテイメント・ゲーム領域におけるデバッグ事業、コンテンツ関連事業

・ 人材関連事業

コーポレートサイト ： https://www.jms-united.co.jp/

InfiniTalkサービスサイト : https://www.infinitalk.co.jp/

ゲーム開発サービスサイト ： https://contents.jms-united.co.jp/



お問い合わせ先

ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 インフィニトーク本部

TEL ： 03-6386-0321

E-mail ： press@infinitalk.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.jms-united.co.jp/