Aiello、 AI Call Agent（ACA）とナレッジ管理システムで ホテル業務を革新

アイエロジャパン株式会社

ホテル業界におけるAI活用が進む中、電話・Webサイト・客室内デバイス・アプリ・QRコードなど、ゲストとの接点はますます多様化しています。

一方で、それぞれのチャネルに分散した情報を管理する負担は増大し、「情報の不一致」や「更新の遅れ」といった課題が、現場の大きな悩みとなっています。



こうした課題に対し、AIソリューションを提供するAielloは、ナレッジ管理システム（KMS）を発表しました。

KMSは、すべてのゲスト向けチャネルにおける情報の“唯一の正しい情報源（Single Source of Truth）”として機能するプラットフォームです。

AI Call Agent（ACA）やAiello Oneエコシステムと連携することで、分散していた情報を統合し、よりスマートで一貫性のあるサービス提供を実現します。

分断された情報管理という課題

日々のホテル運営において、以下のような課題が多く見られます。



・システムの分断と情報の不一致

各チャネルが個別に運用されているため、情報が分散し、リアルタイムでの同期が難しい状況となっています。

その結果、情報の不整合や古い情報の提供といった問題が発生します。

・手作業・スプレッドシート中心の運用

多くの現場では、依然として手作業やExcelによる情報管理が行われており、

更新作業の遅延や運用負荷の増大につながっています。

・多言語対応の難しさ

従来のシステムでは、言語ごとに個別で情報を入力する必要があり、更新のたびに多くの工数とリスクが発生します。例えば日本語を更新する場合、英語・中国語・韓国語でも同様の作業が必要となります。

すべてのチャネルをつなぐ「統合ナレッジ基盤」

AielloのKMSは、こうした課題を根本から解決するために設計されました。

KMSは、ドキュメント・Webサイト・音声データなどを統合し、AIが活用できる構造化されたナレッジとして一元管理します。

既存のPDFやテキスト資料をアップロードするだけで構築できるため、

手入力の手間を省き、短期間での導入が可能です。



さらに、

・編集機能・バージョン管理

・異常検知による品質維持

・リアルタイム多言語翻訳

・フィードバックループによる継続的な精度向上

・本番前に検証可能なサンドボックス環境

といった機能を備え、情報の正確性と一貫性を維持します。

これにより、分散していた情報は継続的に進化する「統合ナレッジ基盤」として機能し、すべてのゲスト接点においてスケーラブルで一貫性のあるサービス提供を可能にします。

ナレッジを“行動”へ：AIコールエージェント（ACA）

この統合ナレッジを活用し、実際の顧客対応を担うのがAI Call Agent（ACA）(https://aiello.ai/jp/products/ai-call-agent)です。 ACAは、ホテル施設や予約、各種サービスに関する問い合わせに対し、24時間365日対応可能。

フロントスタッフの負担となる繰り返し業務を削減し、より付加価値の高い接客に集中できる環境を実現します。

また、タスク管理システム「TMS Pro」(https://aiello.ai/jp/products/task-management-system-pro)と連携することで、アメニティリクエストやメンテナンス依頼を自動でタスク化する“Voice-to-Task”も実現。緊急対応が必要な場合は、即座に人へエスカレーションされる仕組みも備えています。

実際に台湾の高級温泉リゾート「Fleur de Chine Hotel」では、現在、全体の約34.5％の電話対応をACAが担っており、今後は最大50％まで対応可能になる見込みです。

次世代ホテル運営を支える「Aiello One」

ホテル業界はこれまで、複雑なサービスプロセスと現場の経験値に支えられてきました。その多くは、ベテランスタッフから新人へと口頭で引き継がれてきたものです。

しかし現在では、AI音声アシスタント、Webコンシェルジュ、AIコールエージェント、チャットボットなど、ゲスト接点が拡大する中で、単なるデジタル化ではなく「情報の一貫性」と「全体最適」が重要な課題となっています。

Aiello Oneは、これらのソリューションを統合し、ナレッジ・対話・業務実行を一体化したAIエコシステムを構築します。

これにより、分散していた業務プロセスを統合し、より一貫性があり、知能的で持続可能なサービス運営へと進化させることが可能になります。

Aielloの共同創業者兼CEOであるVic Shen氏は、次のように述べています。

「ホテル業界との取り組みを通じて、AIモデルとナレッジ管理の精度をさらに高めています。今後はこれらの実績を他業界にも展開し、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させていきます。」

Aielloについて

Aielloは、ホテル業界向けに最適化された統合型SaaSプラットフォーム「AielloOne」を提供するAIソリューション企業です。

宿泊前の計画からチェックアウト後の体験まで、宿泊体験全体の主要接点をカバーし、業務効率の向上と新たな収益機会の創出を支援します。

主力製品である音声アシスタント「AVA」は、2019年以降、200以上のホテル・約30,000室に導入され、250万人以上のユーザーから1,400万件以上の問い合わせに対応しています。

日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語に対応し、AIを活用したホスピタリティのDXを世界規模で推進しています。

詳細は公式サイトをご覧ください： https://aiello.ai/jp (https://aiello.ai/jp)