EGS株式会社、電気代削減総額5億円突破　“出店できない問題”を解決する電力最適化という新たな選択肢

EGS株式会社

電気料金の高騰が続く中、企業や店舗にとって電気代は単なるコストではなく、経営に直接影響を与える重要な固定費となっています。特に近年は燃料費の上昇やエネルギー市場の変化により電気料金の値上げが続いており、多くの企業にとって電力コストの見直しは避けて通れない経営課題となっています。

その一方で、現在新たに顕在化しているのが「電気料金が原因で出店できない」という問題です。これは単なるコストの問題ではなく、企業の成長機会そのものに影響を及ぼす深刻な課題となりつつあります。

そうしたなか、EGS株式会社が提供するコンピューターブレーカーによる各事業者の電気代削減総額が4月15日時点で5億円を突破しました。コンピューターブレーカーによって電気の基本料金を大幅に削減できるため、通常ではコスト面から難しいと判断されていた出店も可能になっています。

■ 出店の可否を左右する電力容量

商業施設やオフィスビルでは、新規テナントが出店する際に必ず電力容量の確認が行われます。例えば、出店に一定以上の電力が必要な業態において、物件側の供給可能容量が不足している場合、立地や賃料といった条件が揃っていても出店が実現しないケースが発生します。

このような電力不足による出店断念は、特に飲食業や美容業、医療系施設など電力使用量の多い業種で多く見られます。

■ 空きテナントの構造的問題

一般的に空きテナントの原因は景気や立地条件と考えられていますが、実際には「電力の制約によって借りられない」というケースも存在します。つまり、需要がないのではなく、物理的なインフラ制約によって機会損失が生じている状態です。

■ 電気料金の構造課題

電気料金は使用量だけでなく契約容量によって基本料金が決定されます。そのため、使用量を削減しても契約容量が変わらなければコストは大きく下がらないという構造があります。これが多くの企業にとって見落とされがちな課題となっています。

■ 電力制御による最適化

EGS株式会社のコンピューターブレーカーは、電力使用を制御することで最大電力を抑え、契約容量の見直しを可能にします。これにより、基本料金の削減と電力の有効活用が同時に実現できます。導入事例では最大65％の契約容量削減が確認されています。

■ 高圧受電設備（キュービクル）不要の新発想

従来は電力容量不足の場合、高圧受電設備（キュービクル）の設置が必要とされてきました。しかしこの設備には高額な初期投資や長期の工期が伴います。

本ソリューションは設備を増設するのではなく、電力の使い方を最適化することで課題を解決するという新しい発想です。その結果、既存の低圧契約のまま運用できるケースも多く、設備投資を抑えながら対応が可能となります。

■ 削減効果

これらの取り組みにより、導入事業者における電気料金削減と設備投資回避を合わせたコスト削減の累計が4月15日時点で5億円を突破しました。

■ 導入事例

ある企業では、電力容量の制約により出店が難しい状況でしたが、電力最適化により契約内容を見直すことで既存容量内での出店を実現しました。また、同時に電気料金の削減にも成功し、経営面での大きな改善につながりました。

■ 経営インフラとしての価値

電力最適化は単なるコスト削減ではなく、出店機会の創出や空室解消、施設価値の向上といった経営全体に影響を与えるインフラとしての役割を持ちます。

■ 今後の展望

電気料金の高騰が続く中、契約電力の最適化は今後ますます重要な経営戦略となります。EGS株式会社では今後も企業の固定費削減と持続可能な運営を支援していきます。

■ 会社概要

EGS株式会社

代表：野崎剛治

本社：東京都渋谷区笹塚2丁目7-9 THE CITY 笹塚II

事業内容：電力コスト削減ソリューション

HP：https://eco-gs.net/