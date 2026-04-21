【新商品】AI時代に「事務職440万人余剰」の衝撃。すべての営業職を単純作業から救い出し、商談だけに集中させる『WeSales AI』公開。

WeSales株式会社

WeSales株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村海樹）は、名刺交換後の企業リサーチからパーソナライズされた営業メール作成までをAIが数秒で完結させる営業支援ツール「WeSales AI」を、2026年4月20日より正式に提供開始いたします。

2040年に事務職が440万人余剰すると予測されるAI時代において、未だ多くの営業現場では、1社のフォローに15分以上の「リサーチ事務」を費やしているのが現状です。WeSales AIは、特許出願中の独自ロジックにより、この25時間分（名刺100枚分）の単純作業を「1秒」に短縮。ランチ1回分の「月額980円（税込）」という価格設定により、組織単位ではなく、現場で戦う「個人」がAIを味方につけ、商談という人間本来の価値に集中できる環境を民主化します。

■ WeSales AIが解決する「営業現場の絶望」

展示会や交流会で獲得した名刺100枚。

これを商談に変えるには、相手企業の最新ニュースを調べ、心を込めたメールを送るという膨大な「準備」が必要です。

現状： 1社15分のリサーチ×100枚＝25時間（物理的な限界により名刺が放置される）

WeSales AI導入後： 名刺を撮るだけで1秒で完了（全ての名刺を商談機会に変える）

【本日公開】あなたの名刺が1秒で商談に変わる体験を、今すぐ無料トライアルで。

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■ WeSales AI独自の3つの特徴

1. 特許出願中の独自ロジック：ハルシネーション（嘘）の徹底排除

従来の生成AIの課題だった「情報の捏造」を防ぐ判定アルゴリズムを搭載。ネット上の最新情報から「今、相手が本当に喜ぶ話題」を正確に抽出し、一通一通が完全にカスタマイズされた文章を生成します。

2. スマホで完結。帰り道の電車が「営業拠点」に

スマホで名刺を撮影するだけでリサーチから文面作成までが完了。移動中の隙間時間で100人分のフォローを完結させることが可能です。

3. 「個人の武器」を追求した月額980円のPLGモデル

会社の稟議を待つ必要はありません。現場の営業マンが「自腹でも使いたい」と思えるよう、ランチ1回分の価格設定にこだわりました。これは、大手向けのDXではなく「個人のエンパワーメント」を目的としているためです。



ランチ1回分の投資の前に、まずは無料でお手元の名刺1枚からお試しください。

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■ 代表メッセージ：24歳の開発者が貫く「芯のあるビジネス」

「なぜ、組織向けの高価なツールではなく『個人の武器』にこだわるのか。それは、私自身が営業現場でリサーチに追われ、名刺を放置してしまう絶望を味わったからです。

先日、ある上場企業の社長から『お互いに芯のあるビジネスを追求しよう』という言葉をいただきました。私にとっての『芯』とは、派手な広告で実績を飾ることではなく、泥臭い努力を続ける現場の営業マンに、AIという最高の相棒を届けることです。

実績も予算もない24歳の私にできるのは、学んだことを即座に『実行』し、お客様の時間を1秒でも多く生み出すこと。このツールが、440万人の事務職余剰が叫ばれる時代の『新しい営業のスタンダード』になると確信しています。」 （WeSales株式会社 代表取締役 木村海樹）

■開発の背景

開発者の木村海樹は、2001年生まれの24歳です。

彼がWeSales AIを開発した背景には、自身の営業現場での「絶望」がありました。

「名刺交換をした相手に敬意を払い、誠実なフォローをしたい。でも、一社一社の最新ニュースを調べ、心を込めたメールを書くには、物理的に時間が足りない。結果として名刺が放置され、チャンスが消えていく。この矛盾をテクノロジーで解決したかったのです。

先日、ある上場企業の社長から「芯のあるビジネスを追求しよう」という言葉をいただきました。」



木村にとっての「芯」とは、派手な広告で会社を大きくすることではなく、

「月額980円で、現場の営業マン一人ひとりに『余裕』と『成果』を届けること」です。

大手企業が導入する高価なDXツールではなく、自腹を切ってでも「明日のアポが欲しい」と願う個人を救う。そんな「営業DXの民主化」こそが、WeSales株式会社の存在意義です。

■ サービス概要

サービス名： WeSales AI（ウィーセールス エーアイ）

提供開始日： 2026年4月20日

価格： 月額980～2980円（税込） ※無料トライアルあり

公式サイト： https://we-sales.com/

登録後すぐに名刺のリサーチとメール作成機能をご利用いただけます。

■ 企業プロフィール

WeSales株式会社は「営業の『名刺放置』をゼロにする」をミッションに掲げるAIスタートアップです。特許出願中の独自ロジックを用い、名刺1枚から1秒で刺さる営業メールを生成する「WeSales AI」を運営。ランチ1回分の価格で「個人の武器」を現場に届け、営業を根性論から解放します。人が顧客に向き合う本来の価値を取り戻すための、営業DXの民主化を推進しています。