株式会社traevo

株式会社traevo（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 久夫、以下traevo）は、traevoが提供する車両動態管理プラットフォーム「traevo Platform」において、都築電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 克之、以下都築電気）が提供するクラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」との連携を開始しました。

本連携により、デジタルタコグラフをはじめとした各種運行データを一元的に収集した「traevo Platform」のデータを、「TCloud for SCM」上で可視化・分析することが可能となります。物流現場および管理業務における詳細な分析とデータ活用を推進できます。

■背景

物流業界では、労働時間規制の強化や人手不足の深刻化により、配送業務の効率化と品質維持の両立が求められています。その実現には、運行実績や作業時間などのデータを正確に把握し、現場負荷を抑えながら活用できる仕組みの構築が不可欠です。

traevoはこれまで、複数メーカーのデジタルタコグラフと連携し、車両動態データを一元的に収集・活用できるプラットフォームとして「traevo Platform」を提供してきました。今回の連携により、収集したデータの活用領域をさらに拡張し、物流全体の最適化に貢献します。

■連携内容：「TCloud for SCM」との連携によるデータ活用の高度化

「traevo Platform」で収集した運行実績データを、「TCloud for SCM」上でダッシュボード化し、配送状況や作業実績の可視化・分析が可能となります。これにより、現場の状況把握から改善施策の検討までを一貫して支援します。

■今後の展望

traevoは、物流データの標準化と共有を通じて、荷主・運送事業者の負担の軽減と業界全体の効率化と持続可能な物流の実現を目指しています。今後も、各種サービスとの連携を強化し、物流業界のフィジカルインターネット（※１）の実現に向け推進してまいります。

（※１）フィジカルインターネット：インターネットの占有回線ではなく、共通の回線を物流に利することで、複数企業が輸送網や倉庫を共有して「モノ」を効率的に運ぶ次世代の物流システム。

■業界横断型車両動態管理プラットフォーム「traevo Platform」について

「traevo Platform」は、通信型デジタルタコグラフやドライブレコーダーなど異なる車載機器から、位置・稼働・待機・荷役などの動態データを一元的に集約・管理する車両動態管理プラットフォームです。荷主・運送事業者・着荷主といった複数ステークホルダー間で情報を共有でき、業界横断型のデータ連携を通じて物流全体の効率化を支援します。また、デジタコから取得した作業記録を活用することで、新物流二法で求められる「納品先での荷待ち・荷役作業時間の短縮」のために現場の実態把握をサポートします。既設車載器が利用できるため設備投資を最小限に抑えながら、現場の業務を支援します。

URL：https://traevo.jp/logistics2024-waiting-time/



■TCloud for SCMについて

クラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」は、スマートフォンを活用したリアルタイム動態管理を軸とし、サプライチェーン・ロジスティクス領域における業務データを収集、可視化、分析することができます。物流業向けの課題解決に20年以上取り組み蓄積してきた業界・業務ノウハウをもとに開発されており、他社サービスとの連携強化や継続的な機能拡充を通して、汎用性および利便性を追求しています。

URL： https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/

都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICTを通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100周年となる2032年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

企業サイト：https://www.tsuzuki.co.jp/

製品サイト：https://tsuzuki.jp/

株式会社traevoについて

設立：2022年1月7日

所在地：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者：代表取締役社長 鈴木 久夫

事業内容：動態管理プラットフォームサービスの開発・運営

株主： ウイングアーク１ｓｔ株式会社､鈴与株式会社､トランコム株式会社､株式会社トランストロン､矢崎エナジーシステム株式会社､株式会社首都圏ホールディングス､三興物流株式会社､株式会社セイリョウライン、大河原運送株式会社、茨城乳配株式会社､株式会社グローバルワイズ､株式会社データ・テック､物流企画サポート株式会社､一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

お問い合わせ先：https://traevo.jp/contact/